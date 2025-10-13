Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ECONOMIA

MS registrou abertura de mais mil empresas em setembro

Esse é o nono mês consecutivo do ano em que a Jucems ultrapassa o número de mil registros mensais de empresas

Tamires Santana

Tamires Santana

13/10/2025 - 09h15
De acordo com a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul - (Jucems), apenas no mês de setembro, Mato Grosso do Sul, registrou a abertura de 1.058 novas empresas. Esse é o nono mês consecutivo do ano em que a Jucems ultrapassa o número de mil registros mensais de empresas.

O número é recorde para o mês e para o  presidente da Junta, Nivaldo Rocha, o dado representa o vigor da economia sul-mato-grossense. “Comprovadamente o Estado vem num sistema acelerado de crescimento econômico, e mantendo o ritmo da série histórica a gente acredita que vamos terminar o ano superando a marca de todos os tempos de registro empresarial em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Entre os setores com maior concentração de negócios estão o de serviços, com  764 empresas com essa finalidade no Estado em setembro. Depois vem o setor de comércio que ganhou outras 266 empresas. Em seguida, a indústria, com 28 empresas.

Na distribuição por Classificação Nacional de Atividade Econômica - (CNAE), que são os subsetores da economia, os resultados principais são os seguintes:

  • Holding de Instituições Não-Financeiras (41);
  • Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (35);
  • Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (25);
  • Construção de Edifícios (23);
  • Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (23);
  • Atividade Odontológica (23);
  • Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (21);
  • Criação de Bovinos para Corte (20);
  • Restaurantes e Similares (20);
  • Atividades de Condicionamento Físico (20).

Em 2024, a marca de mil abertura de empresas por mês, só foi atingida nos meses de abril e julho.

Em contrapartida, em 2025, o saldo de empresas abertas até setembro já chega a 10.248, sendo 7.708 novas empresas do setor de serviços, 2.184 do comércio e 356 da indústria abertas em 2025 em Mato Grosso do Sul até setembro.

Na distribuição regional, Campo Grande concentrou a maior fatia de novas empresas no mês passado: 454, o que representa 42,91% do total.

Em seguida vem Dourados, a segunda maior cidade do Estado, com 130; depois Três Lagoas (58), Ponta Porã (31), Naviraí (28), Nova Andradina (23), Maracaju (22), Corumbá (21), Chapadão do Sul (20) e Sidrolândia, fechando o ranking das 10 primeiras colocadas, com 16 novas empresas.

Em setembro

Após tarifaço, Campo Grande exporta US$ 15,5 milhões a menos para os EUA

Exportação da Capital caiu 92% em comparação com o mesmo período de 2024

12/10/2025 15h30

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

As exportações de Campo Grande para os Estados Unidos caíram 92% em setembro de 2025, registrando apenas US$ 1,41 milhão, uma queda de US$ 15,5 milhões em relação ao mesmo mês de 2024, quando o município havia vendido US$ 16,95 milhões em produtos. Em números gerais, a taxa de arrecadação saiu de R$ 93,5 milhões em setembro de 2024 para apenas R$ 7,8 milhões neste mês. 

O resultado reflete o impacto direto do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, que sanciona exportações brasileiras pelo segundo mês consecutivo, afetando principalmente setores estratégicos como carnes, ferro, açúcar, café, madeira e armas.

Além de Campo Grande, outros municípios sul-mato-grossenses como Ribas do Rio Pardo, Corumbá, Nova Andradina, Bataguassu, Naviraí, Três Lagoas, Anastácio, Cassilândia, Angélica, Ivinhema, Mundo Novo, Paraíso das Águas, Glória de Dourados e Dourados também sofreram com a queda nas exportações. 

De modo geral,  as exportações de Mato Grosso do Sul são impulsionadas principalmente pelo setor de carnes e derivados, com destaque para municípios como Campo Grande, Nova Andradina, Naviraí, Bataguassu, Anastácio, Iguatemi e Itaquiraí, todos com a categoria. 

O açúcar e produtos de confeitaria aparecem em segundo lugar na pauta exportadora, liderados por cidades como Rio Brilhante, Paraíso das Águas, Angélica, Naviraí e Ivinhema. Outro segmento relevante é o de gorduras e óleos animais ou vegetais, com Dourados, Cassilândia e Campo Grande entre os principais polos produtores.

Três Lagoas, referência industrial do Estado, se destaca na exportação de papel, cartão e derivados da celulose, além de máquinas e equipamentos elétricos. Campo Grande, também conta com embarques de preparações alimentícias, produtos hortícolas processados, borracha e instrumentos médico-ópticos.

Ladário exporta pedras preciosas e bijuterias; Paranaíba, veículos e tratores; e Paranhos, caldeiras e máquinas mecânicas.

Cenário

A redução expressiva nas vendas de Campo Grande acompanha um cenário mais amplo no Brasil: as exportações brasileiras para os EUA totalizaram US$ 2,6 bilhões em setembro, 20% a menos que os US$ 3,2 bilhões registrados em 2024, com perdas acentuadas em produtos sensíveis à sobretaxa.

Um balanço realizado pelo Estadão constatou que municípios como Rio de Janeiro (RJ), Confins (MG), Sete Lagoas (MG) e Ribeirão Pires (SP) foram os mais prejudicados. Cerca de 265 cidades que vendiam para os EUA em setembro do ano passado não registraram faturamento neste ano.

Exportações para os Estados Unidos em setembro (Valores em dólar)

Cidade 2024 2025 Variação Variação %
Campo Grande 16.949.789 1.414.924 −15.534.865 -92%
Ribas do Rio Pardo 11.499.825 4.029.903 −7.469.922 -65%
Corumbá 7.443.078 1.506.430 −5.936.648 -80%
Nova Andradina 5.610.030 2.592.153 −3.017.877 -54%
Bataguassu 2.677.540   −2.677.540 -100%
Naviraí 3.608.750 1.134.748 −2.474.002 -69%
Três Lagoas 16.458.000 14.070.000 −2.388.000 -15%
Anastácio 1.435.720 256.746 −1.178.974 -82%
Cassilândia 762.598   −762.598 -100%
Angélica 625.613   −625.613 -100%
Ivinhema 547.445   −547.445 -100%
Mundo Novo 500.263 79.900 −420.363 -84%
Paraíso das Águas 311.089   −311.089 -100%
Glória de Dourados 281.867 147.876 −133.991 -48%
Dourados 5.449   −5.449 -100%
Itaporã 199.209 1.082.667 883.458 443%
Fonte: Comex Stat/MDIC

No recorte por destino, a China continua sendo o principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, com US$ 3,76 bilhões exportados entre janeiro e setembro. O país responde por 46,11% das vendas externas do Estado, ligeiramente abaixo dos 47,30% registrados no mesmo período de 2024.

Os Estados Unidos se mantêm como segundo principal destino, embora com redução no valor comprado (de US$ 471 milhões para US$ 426 milhões) e na participação, que caiu de 6,02% para 5,21%.

Com informações de Estadão Conteúdo

*Atualizado para acréscimo de informações

Economia

Plano de Negócios da Petrobras 2026-2030 vive dilema em ano eleitoral

Especialistas acreditam que a estatal terá que optar entre se endividar ou reduzir investimentos em pleno ano eleitoral

12/10/2025 13h00

Compartilhar
Sede da Petrobrás

Sede da Petrobrás Imagem: Agência Petrobras

Continue Lendo...

A estabilização do preço do petróleo na casa dos U$ 60 o barril do tipo Brent, com possibilidade de uma queda maior, trouxe um dilema para Petrobras na elaboração do seu Plano de Negócios 2026-2030. O último orçamento foi formulado para os próximos anos tomando como base um petróleo bem mais elevado, em torno de US$ 80 o barril. Diante desse cenário, especialistas acreditam que a estatal terá que optar entre se endividar ou reduzir investimentos em pleno ano eleitoral.

Se não quiser se endividar ou cortar projetos, a companhia teria que, no mínimo, adiar alguns investimentos diante de uma drástica queda de receita. Na cúpula da empresa, apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a disposição é manter o portfólio, mas, ao mesmo tempo, reduzir um pouco o valor de US$ 111 bilhões previstos no plano anterior, para um patamar mais próximo dos US$ 100 bilhões. O martelo, porém, ainda não foi batido pela petroleira.

Em ano eleitoral, a percepção do mercado é de que dificilmente projetos sejam totalmente abandonados, mas sim adiados, com aumento de projetos em avaliação - hoje da ordem de US$ 16 bilhões - assim como é esperada a otimização de custos, como tem propagado a própria presidente da companhia, Magda Chambriard. Aumentar o endividamento, o que poderia reduzir dividendos, não é uma opção, na avaliação de alguns analistas, já que o patamar da dívida é um dos pilares do Plano da estatal.

"O primeiro pilar é que o Plano é autofinanciado, ou seja, você não precisa tomar a dívida para financiar o Plano. O segundo é não mexer no teto da dívida (US$ 75 bilhões). E o terceiro é não mexer na política de dividendos. Você vai ter que compensar essa geração de caixa menor por conta de um preço de petróleo mais baixo com outros fatores. Um fator positivo, que compensa parcialmente isso, é a produção que está crescendo", avalia um analista pedindo anonimato.

Petróleo a US$ 50

De alguma maneira, será necessário ajustar o novo plano, de acordo com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie) Adriano Pires, que por pouco não foi presidente da estatal. Ele afirma que os mais otimistas preveem a commodity operando no ano que vem abaixo dos US$ 60 o barril - entre US$ 55 e US$ 58 -, enquanto os mais pessimistas já projetam barril de US$ 50. Apesar do plano da estatal ser quinquenal, por conta das eleições os olhos do mercado estarão voltados mais para 2026 do que para o fim da década.

"Está tendo uma oferta de petróleo maior que a demanda. A Rússia continua vendendo petróleo por causa da guerra, o Brasil está com a produção crescente, a Guiana está produzindo, o shale americano (petróleo não convencional) está produzindo, e o mundo não está crescendo", avalia Pires. "É preciso reduzir o preço (do petróleo) para voltar a ter o equilíbrio entre a oferta e a demanda", explica.

Ele prevê que no próximo ano, as petroleiras, de maneira geral, terão que ter muita disciplina de capital, e é possível ver novamente um movimento de fusões e aquisições, onde as empresas mais endividadas serão compradas. No caso da Petrobras, os acionistas podem ser prejudicados pela queda de receita, que pode reduzir dividendos, e devem ficar atentos por se tratar de um ano eleitoral.

"Não interessa quem está sentado na cadeira, mas a Petrobras é um instrumento importante para ajudar a ganhar a eleição. Mas usar a empresa em um momento de petróleo baixo, pode prejudicar os resultados", alerta. Por outro lado, destaca Pires, o preço baixo do petróleo pode ajudar o governo, à medida em que será possível reduzir o preço dos combustíveis em um ano eleitoral.

Perdas

Nas contas do analista de energia da Ativa Investimentos, Ilan Arbetman, a diferença de US$ 15 do barril do Brent de um plano para outro pesa na receita da companhia, e as perdas podem chegar à casa dos bilhões de reais. Ele espera que a empresa combine no próximo plano o crescimento da produção, gestão de custos e disciplina na aprovação de projetos.

"Um ponto crítico sempre é a sensibilidade da receita ao preço do petróleo: uma redução de US$ 15 por barril ao longo de 2025-2029 ( US$ 80 para US$ 65 barril ) poderia gerar uma diferença de aproximadamente R$ 362 bilhões em receitas em cinco anos, considerando produção diária crescente de 2,3 a 2,5 milhões de barris e câmbio médio de R$/US$ 5,5", calcula.

Outro ponto relevante, destaca Arbetman, poderá ser a revisão do teto de endividamento bruto, atualmente em R$ 75 bilhões, com dívida líquida de cerca de R$ 68 bilhões. "É possível que esse limite seja estendido, aumentando a flexibilidade financeira para investimentos estratégicos sem comprometer a solidez da companhia. Com essas medidas, o Plano Estratégico da Petrobras deve reforçar sua resiliência operacional e financeira, permitindo enfrentar volatilidade no preço do petróleo e mantendo geração de valor para acionistas", diz.

Já para o professor e pesquisador no Instituto de Energia da PUC-RJ Edmar Almeida, desde o início do governo Trump foi dado o sinal para preços menores do petróleo, com um certo alinhamento entre a Casa Branca e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep +). Do lado do governo norte-americano, a preocupação é com a inflação. Da parte da Opep, um preço menor da commodity dá um freio na produção de petróleo não convencional (shale) nos Estados Unidos.

Almeida destaca que a retração da economia global tem ajudado a manter a demanda por petróleo em baixa, ao mesmo tempo em que conflitos geopolíticos não deixam o preço ceder demais. No caso do fim de conflitos, como da guerra entre Israel e o Hamas, a tendência é de que o preço caia ainda mais. "Você mira US$ 60, US$ 70 e isso escorrega para US$ 40, US$ 50", explica, lembrando que no choque do petróleo em 2014, os preços saíram de US$ 100 para US$ 30 o barril.

"A Petrobras dispõe de caminhos diversos para se ajustar. A escolha dependerá das prioridades da companhia em meio a um 2026 eleitoral e de elevada incerteza econômica. Nós estamos num momento de mudança do cenário macroeconômico, não é um bom momento para o setor de petróleo, o céu está bem nublado", diz Almeida.

