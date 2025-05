MS se aproxima da marca de 5 mil empresas abertas em 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mantendo a média de mil por mês, Mato Grosso do Sul se aproxima da marca de 5 mil empresas abertas em 2025, com destaque o setor de serviços e comércio.

Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), o estado registrou 1.118 novas firmas em abril, a maior deste mês desde quando os dados começaram a ser coletados pelo órgão, e juntando com o registrado no primeiro trimestre, somou-se 4.868 aberturas no ano.

No último mês, o destaque foi para o setor de serviços, com 841, seguido do comércio, com 233, e indústria, com 44, tendência relacionada ao âmbito geral, com 3.663 empresas de serviço, 1.034 de comércio e 171 de indústria.

De acordo com Nivaldo Domingos da Rocha, presidente da Jucems, os números de cancelamentos também diminuíram e revelou surpresa com os dados de abril, já que foi um mês com muitos feriados prolongados e, mesmo assim, ultrapassou a marca de mil firmas abertas. Nos subsetores, destacaram-se:

Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial (39)

Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (37)

Atividades de Psicologia e Psicanálise (35)

Promoção de Vendas (32)

Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (29)

Atividade Odontológica (26)

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (24)

Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo não Especificados Anteriormente (24)

Holdings de instituições não-Financeiras (21)

Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet (20)

Acerca dos municípios, Campo Grande lidera o mês de abril, com 478, seguido de Dourados (125), Chapadão do Sul (69), Sonora (36), Ponta Porã (35), Três Lagoas (34), Corumbá (32), Naviraí (26), Maracaju (21), Nova Andradina e Sidrolândia (18), Aquidauana (17), Paranaíba (11), Caarapó e Costa Rica (10).

