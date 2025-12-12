MS tem 1 milhão de dívidas esquecidas livres para negociar

Há opções de renegociação para pessoas com o "nome sujo" - Gerson Oliveira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em Mato Grosso do Sul, há quase 1 milhão de pessoas físicas e jurídicas com dívidas disponíveis para negociação, mas que nunca consultaram os descontos disponíveis para zerar os débitos. Ao todo, há R$ 937 mil consumidores com dívidas atrasadas, desconhecidas por eles.

De acordo com a Serasa Experian, o total de dívidas sem qualquer tipo de consulta em Mato Grosso do Sul chega a 4,6 milhões. A empresa, que faz a gestão destas dívidas no Estado, informa que 109 mil ofertas de negociação têm desconto de até 99% do valor devido, quantia que pode beneficiar 22 mil consumidores.

O esquecimento das dívidas e a oportunidade de limpar o nome pode estar sendo deixada de lado, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

Mato Grosso do Sul também reúne cerca de 1,3 milhão de ofertas de até R$ 100, voltadas para 273 mil clientes.

A maior vantagem de renegociar dívidas como essa é a oportunidade de limpar o nome e ter mais crédito disponível, ou mesmo voltar a ter crédito.

País

No Brasil, segundo a Serasa, há mais de 306 milhões de ofertas desconhecidas, o que atinge 62 milhões de consumidores. Todas essas pessoas físicas e jurídicas nem sequer consultaram as ofertas disponíveis para renegociar os débitos.

Com o pagamento do 13º salário em andamento e os últimos dias do Feirão Limpa Nome, a Serasa alerta para oportunidades desconhecidas dos brasileiros, que podem consultar pendências e aproveitar descontos expressivos para quitar os débitos ainda este ano.

O volume de devedores que não conhecem a situação de seu CPF ou CNPJ é 9% maior do que o registrado na última edição do mutirão, em março deste ano.

“Este levantamento reforça um problema silencioso, já que milhões de pessoas têm condições reais de negociar débitos, muitas vezes por valores abaixo do original, mas não têm o hábito de acompanhar de perto suas vidas financeiras”, afirma Aline Maciel.

Somando todas as pendências não consultadas, o País chega a 306 milhões de ofertas desconhecidas, acumuladas por consumidores que possuem dívidas registradas, mas que nunca verificaram as condições para negociação.

O cenário coloca oportunidades que podem fazer a diferença no orçamento das famílias. Entre as ofertas ainda não consultadas, 6 milhões têm descontos de 99%, porcentual máximo oferecido do feirão.

Além disso, 17 milhões de consumidores têm pendências de até R$ 100 que permanecem sem consulta, totalizando mais de 87 milhões de ofertas nessa faixa – valores menores que podem ser quitados com agilidade, especialmente com a chegada do 13º salário.

“Quando vemos que 1 milhão de consumidores têm ofertas que chegam a 99% de desconto, e nunca consultaram suas dívidas, percebemos a urgência do momento. Estamos nos últimos dias do feirão, e este pode ser o passo que faltava para começar o próximo ano com mais tranquilidade”, comenta Aline.

Assine o Correio do Estado