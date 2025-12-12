Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

FEIRÃO

MS tem 1 milhão de dívidas esquecidas livres para negociar

Estado reúne quase 1 milhão de devedores que desconhecem ofertas de renegociação, muitas com abatimentos máximos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

12/12/2025 - 08h30
Em Mato Grosso do Sul, há quase 1 milhão de pessoas físicas e jurídicas com dívidas disponíveis para negociação, mas que nunca consultaram os descontos disponíveis para zerar os débitos. Ao todo, há R$ 937 mil consumidores com dívidas atrasadas, desconhecidas por eles.

De acordo com a Serasa Experian, o total de dívidas sem qualquer tipo de consulta em Mato Grosso do Sul chega a 4,6 milhões. A empresa, que faz a gestão destas dívidas no Estado, informa que 109 mil ofertas de negociação têm desconto de até 99% do valor devido, quantia que pode beneficiar 22 mil consumidores.

O esquecimento das dívidas e a oportunidade de limpar o nome pode estar sendo deixada de lado, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

Mato Grosso do Sul também reúne cerca de 1,3 milhão de ofertas de até R$ 100, voltadas para 273 mil clientes.

A maior vantagem de renegociar dívidas como essa é a oportunidade de limpar o nome e ter mais crédito disponível, ou mesmo voltar a ter crédito.

País

No Brasil, segundo a Serasa, há mais de 306 milhões de ofertas desconhecidas, o que atinge 62 milhões de consumidores. Todas essas pessoas físicas e jurídicas nem sequer consultaram as ofertas disponíveis para renegociar os débitos.

Com o pagamento do 13º salário em andamento e os últimos dias do Feirão Limpa Nome, a Serasa alerta para oportunidades desconhecidas dos brasileiros, que podem consultar pendências e aproveitar descontos expressivos para quitar os débitos ainda este ano.

O volume de devedores que não conhecem a situação de seu CPF ou CNPJ é 9% maior do que o registrado na última edição do mutirão, em março deste ano.

“Este levantamento reforça um problema silencioso, já que milhões de pessoas têm condições reais de negociar débitos, muitas vezes por valores abaixo do original, mas não têm o hábito de acompanhar de perto suas vidas financeiras”, afirma Aline Maciel.

Somando todas as pendências não consultadas, o País chega a 306 milhões de ofertas desconhecidas, acumuladas por consumidores que possuem dívidas registradas, mas que nunca verificaram as condições para negociação.

O cenário coloca oportunidades que podem fazer a diferença no orçamento das famílias. Entre as ofertas ainda não consultadas, 6 milhões têm descontos de 99%, porcentual máximo oferecido do feirão.

Além disso, 17 milhões de consumidores têm pendências de até R$ 100 que permanecem sem consulta, totalizando mais de 87 milhões de ofertas nessa faixa – valores menores que podem ser quitados com agilidade, especialmente com a chegada do 13º salário.

“Quando vemos que 1 milhão de consumidores têm ofertas que chegam a 99% de desconto, e nunca consultaram suas dívidas, percebemos a urgência do momento. Estamos nos últimos dias do feirão, e este pode ser o passo que faltava para começar o próximo ano com mais tranquilidade”, comenta Aline.

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6900, quinta-feira (11/12)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/12/2025 20h09

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6900 da Quina na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6900 são:

  • 34 - 58 - 36 - 33 - 10

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6901

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 12 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6901. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3560, quinta-feira (11/12)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

11/12/2025 20h06

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3560 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Os números da Lotofácil 3560 são:

  • 17 - 11 - 03 - 08 - 24 - 07 - 13 - 06 - 12 - 01 - 18 - 23 - 10 - 04 - 19

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3561

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 12 de dezembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3561. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

