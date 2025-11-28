Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

MS tem a terceira menor taxa de desemprego do país

Estado mantém estabilidade no mercado de trabalho

Mariana Piell

Mariana Piell

28/11/2025 - 10h30
O Mato Grosso do Sul manteve no terceiro trimestre de 2025 uma das menores taxas de desocupação do Brasil: 2,9%, um dos menores índices entre as 27 unidades da federação e estável frente ao trimestre anterior.

O estado também figura entre os com os menores percentuais de desalentados, com 0,8% da população na força de trabalho nessa condição. 

No recorte regional, o Centro-Oeste apresentou aumento estatisticamente significativo no rendimento médio real habitual, sendo um dos dois polos do país (junto com o Sul) que registraram alta no período. 

Menor desemprego da série histórica 

No Brasil, a taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro de 2025 caiu para 5,4%, a menor desde o início da série histórica da Pnad Contínua (2012). A queda foi de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre móvel anterior (5,6%) e de 0,7 p.p. na comparação anual (6,2% em ago-set-out/2024). A população desocupada recuou para 5,9 milhões, o menor contingente da série. 

O número total de pessoas ocupadas ficou em 102,6 milhões, mantendo-se em patamar recorde com estabilidade trimestral e crescimento anual de aproximadamente 926 mil ocupados.

Já a força de trabalho (ocupados + desocupados) foi estimada em 108,5 milhões de pessoas no trimestre. 

Formalização

O número de empregados com carteira assinada no setor privado alcançou 39,182 milhões, renovando o recorde da série e crescendo 2,4% no ano (mais 927 mil empregados com carteira). O total de empregados no setor privado foi de 52,7 milhões.

O setor público contabilizou 12,9 milhões de empregados, estável no trimestre e com alta anual de 2,4% (mais 298 mil pessoas). 

Por outro lado, o número de empregados sem carteira no setor privado foi de 13,6 milhões (estável no trimestre e recuo anual de 3,9%, ou -550 mil).

Os trabalhadores por conta própria somaram 25,9 milhões, estáveis no trimestre, mas com aumento anual de 3,1% (mais 771 mil pessoas).

A taxa de informalidade ficou em 37,8% da população ocupada, 38,8 milhões de trabalhadores informais, repetindo o valor do trimestre anterior, porém abaixo dos 38,9% observados em ago-set-out/2024. 

Avanço por setores

Na comparação com o trimestre móvel anterior, dois grupamentos de atividade mostraram crescimento: Construção (alta de 2,6%, com mais 192 mil pessoas) e Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (alta de 1,3%, com mais 252 mil pessoas).

O grupamento Outros serviços registrou queda de 2,8% (menos 156 mil pessoas). 

Frente ao mesmo trimestre de 2024, houve aumento de ocupação em Transporte, armazenagem e correio (3,9%, com mais 223 mil) e novamente em Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (3,8%, com mais 711 mil).

Reduções anuais ocorreram em Outros serviços (-3,6%, com menos 203 mil) e Serviços domésticos (-5,7%, com menos 336 mil). 

Rendimento

O rendimento real habitual médio de todos os trabalhos ficou em R$ 3.528 (recorde da série), com estabilidade trimestral e alta de 3,9% no ano.

A massa de rendimento real habitual atingiu R$ 357,3 bilhões, também recorde, com crescimento de 5,0% em 12 meses (R$ 16,9 bilhões a mais).  

Na comparação trimestral, o único grupamento de ocupação que registrou aumento no rendimento médio foi Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas (alta de 3,9%, ou R$ 190).

No confronto anual, aumentos de rendimento real foram registrados em: Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (mais 6,2% ou R$ 129), Construção (mais 5,4% ou R$ 143), Alojamento e alimentação (mais 5,7% ou R$ 126), Informação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas (mais 5,2% ou R$ 251), Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (mais 3,5% ou R$ 164) e Serviços domésticos (mais 5,0% ou R$ 64). 

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1145, quinta-feira (27/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/11/2025 08h17

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1145 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 380 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 36 apostas ganhadoras, R$ 2.201,54
  • 5 acertos - 1.449 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos - 16.974 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: Setembro - 50.877 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1145 são:

  • 27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12 
  • Mês da sorte: 09 - setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1146

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1146. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

28/11/2025 08h13

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3548 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 2.228.769,55
  • 14 acertos - 361 apostas ganhadoras, R$ 2.319,94
  • 13 acertos - 12991 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 157900 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 870669 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3548 são:

  • 09 - 11 - 13 - 08 - 04 - 15 - 10 - 16 - 23 - 21 - 12 - 19 - 17 - 25 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3549

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3549. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

