Economia

IBGE

MS tem menor volume de serviços do ano e lidera ranking negativo no País

Mesmo com a queda, em comparação a setembro de 2024, o Estado registrou alta de 4,2% no volume de serviços prestados

Karina Varjão

Karina Varjão

12/11/2025 - 14h45
Continue lendo...

O volume de prestação de serviços prestados em Mato Grosso do Sul caiu 7,4% na passagem do mês de agosto para setembro.

Esse é o maior valor de queda registrado entre as capitais brasileiras no período. É o que mostra a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quarta-feira (12). 

No mês de agosto, o Estado já havia registrado queda de 1,1% depois de uma série de valores positivos desde o mês de junho.

No entanto, mesmo com os valores menores, em comparação a setembro de 2024, o volume de serviços registrou alta de 4,2%.

No acumulado do ano, isto é, de janeiro até setembro, foi registrado um aumento de 5,3% no Estado frente ao mesmo período do ano passado. 

Já o acumulado dos últimos 12 meses passou de 0,8% em agosto para 2,3% em setembro de 2025. 

A nível nacional, 15 das 27 unidades da federação tiveram crescimento no volume de serviços no mês de setembro deste ano na comparação com o mês de agosto, com ajuste sazonal. 

Os volumes mais expressivos positivamente foram os de São Paulo (1,1%), seguido pelo Distrito Federal (8,3%), Rio Grande do Sul (2,8%), Minas Gerais (1,5%), Rio de Janeiro (0,8%) e Bahia (3,3%). 

Por outro lado, as maiores quedas no mês vieram de Mato Grosso do Sul (-7,4%), Paraná (-1,4%), Santa Catarina (-1,2%), Ceará (1-4%) e Piauí (-6,1%). 

Níveis nacionais

Na comparação com agosto, o setor de serviços avançou 0,6% no mês de setembro no País, o oitavo resultado positivo seguido do ano, acumulando alta de 3,3%. 

Isso coloca o volume de serviços 19,5% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia), renovando, em 2025, o patamar recorde da série histórica. 

Frente a setembro de 2024, o volume de serviços avançou 4,1%, somando 18 taxas positivas consecutivas. Nos últimos 12 meses, houve alta de 3,1%, mantendo o ritmo de crescimento frente ao acumulado até o mês de agosto (3,1%). 

"O grande destaque é a renovação do ápice da série histórica, agora em setembro de 2025. Essa renovação vem acontecendo desde o último mês de abril. O setor de transportes tem sido o grande responsável por essa sequência de taxas positivas", avalia Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

Três das cinco atividades pesquisadas tiveram crescimento de agosto para setembro, com destaque para os transportes (1,2%), que emplacaram o segundo resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 1,5%, impulsionado especialmente pelo transporte rodoviário de carga.

"Dentro do setor de transportes também chamam a atenção, ao longo do ano de 2025, o avanço do transporte aéreo de passageiros e da logística de transporte. O primeiro em decorrência de um maior número de deslocamentos das pessoas, seja por conta dos avanços na renda, como pelo fato de termos uma média de preços das passagens mais baixa do que a observada no ano passado. O segundo (logística de transportes) cresce em função da maior comercialização de mercadorias adquiridas em plataformas de comércio eletrônico, o que acaba movimentando o armazenamento de mercadorias, a logística e o transporte até o consumidor final", explica o gerente.

Os demais avanços vieram do setor de informação e comunicação (1,2%), se recuperando da perda de 0,5% observada em agosto, impulsionado pela parte de consultoria e tecnologia da informação. Outros serviços (0,6%) também contribuíram positivamente, assinalando o terceiro avanço seguido, com ganho acumulado de 2,5%, impulsionados por seguros, previdência complementar e planos de saúde.

Já os serviços profissionais, administrativos e complementares sofreram retração de 0,6%, pressionados pela menor receita vinda de aluguel de máquinas e equipamentos e atividades jurídicas. E os serviços prestados às famílias registraram decréscimo de 0,5%, em função de uma menor receita vinda do setor de restaurantes.  

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1140, terça-feira (11/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/11/2025 08h28

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1140 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 71 apostas ganhadoras, (R$ 2.758,10)
  • 5 acertos - 2.779 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 35.242 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Setembro - 128.541 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1140 são:

  • 15 - 30 - 27 - 01 - 14 - 20 - 07 
  • Mês da sorte: 09 - SETEMBRO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1141

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1141. O valor da premiação está estimado em R$ 2,9 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3536, terça-feira (11/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

12/11/2025 08h26

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3536 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.974.486,37)
  • 14 acertos - 157 apostas ganhadoras, (R$ 2.636,97)
  • 13 acertos - 6234 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 83894 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 479859 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de hoje!

Os números da Lotofácil 3536 são:

  • 11 - 24 - 16 - 18 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 07 - 09 - 15 - 04 - 17 - 01

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3540

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3540. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

