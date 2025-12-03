Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

MS terá R$ 3,1 bilhões do FCO em 2026, maior volume da história

Metade do montante será aplicado no setor empresarial, abrangendo indústria, comércio, serviços

Alison Silva

Alison Silva

03/12/2025 - 12h00
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul terá em 2026 o maior volume de recursos do Financiamento do Centro-Oeste  (FCO) já destinado ao Estado: R$ 3,1 bilhões. A programação foi aprovada nesta terça-feira (2), durante a 25ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, em Brasília.

Metade do montante será aplicado no setor empresarial, abrangendo indústria, comércio, serviços e turismo, enquanto a outra metade será destinada às atividades rurais.

Segundo o secretário Jaime Verruck, a divisão equilibra as demandas do campo e dos segmentos urbanos.

Ele destacou que o FCO já aplicou mais de R$ 2,7 bilhões em 2025 e continuará decisivo para financiar projetos produtivos em todo o Estado.

Verruck afirmou que Mato Grosso do Sul inicia 2026 com capacidade ampliada de investimento e regras atualizadas para setores estratégicos. Na área rural, permanece a taxa de juros em torno de 8,5% ao ano.

No setor empresarial, as taxas podem chegar a 16%, ponto que segue como reivindicação do governo estadual para redução ou equalização.

“O governador Eduardo Riedel e o vice-governador Barbosinha têm defendido com firmeza a necessidade de reduzir os juros empresariais ou equalizá-los às taxas rurais. Isso é essencial para manter o ritmo de expansão da indústria e dos serviços”, afirmou.

Entre as deliberações aprovadas pelo Condel está a ampliação do prazo de financiamento para armazenagem, que passa a ser de até 15 anos, com carência de 5 anos.

A medida busca acelerar a expansão de estruturas e reduzir o déficit identificado em estudos técnicos. Outro ponto é a redução do valor mínimo para acesso aos recursos do FDCO, que passa de R$ 20 milhões para R$ 10 milhões, ampliando o alcance da linha.

Também foi reforçado o microcrédito produtivo orientado, que contará com mais de R$ 1,5 bilhão para micro e pequenas empresas urbanas e rurais.

“O importante é que os recursos estejam disponíveis e sejam efetivamente aplicados. Nosso compromisso, junto ao Conselho Deliberativo Estadual, é garantir que 100% desse montante chegue ao produtor, ao empresário e às iniciativas que impulsionam a economia sul-mato-grossense”, concluiu Verruck.

As ações se somam às linhas já consolidadas, como FCO Mulher, FCO Sustentabilidade e FCO Verde, voltada à recuperação de pastagens degradadas.

reajuste

Conta de água ficará 4,49% mais cara a partir de janeiro em Campo Grande

Revisão tarifária dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário foi homologada pela Agereg

03/12/2025 10h31

Conta de água ficará mais cara a partir de 3 de janeiro

Conta de água ficará mais cara a partir de 3 de janeiro Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Aconta de água ficará 4,49% mais cara em Campo Grande, a partir do dia 3 de janeiro de 2026. A revisão tarifária dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário foi homologada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (3).

A revisão tarifária é prevista no contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Conforme a publicação, fica aprovada a aplicação do percentual de 4,49% para o reajuste a partir de 3 de janeiro de 2026, bem como a aplicação do percentual de 0,16% para a revisão tarifária a partir de 3 de janeiro.

Os procedimentos comerciais a serem adotados pela concessionária Águas Guariroba para aplicação do aumento deverão ser determinados pela Agereg através de atos normativos.

Com a revisão, os serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, de responsabilidade da Águas Guariroba passarão a ter novos valores.

Quanto a tarifa de água, os novos valores fixos serão:

  • Tarifa social fixa passa dos atuais R$ 8,61 para R$ 9,01;
  • Tarifa fixa residencial passa de R$ 18,99 para R$ 19,87;
  • A tarifa fixa comercial aumenta de R$ 28,80 para R$ 30,14;
  • Tarifa fixa industrial de R$ 45,27 para R$ 47,38;
  • Tarifa fixa do poder público aumenta de R$ 96,09 para R$ 100,56.

Com relação as taxas por faixa de consumo, o custo será de R$ 8,03 de a 1 a 10 m³, chegando a R$ 18,75 acima de 50 m³, na tarifa residencial.

Já a conta de esgoto terá as mesmas taxas fixas que as de águas, mas os valores por metro cúbico consumido ficarão entre R$ 5,62 a R$ 13,13 na taxa residencial e de R$ 7,76 a R$ 15,88 na comercial, dependendo da faixa de consumo.

Confira a estrutura tarifária na tabela abaixo:

 

ESTRUTURA TARIFÁRIA
Valores em R$ / m³
CATEGORIA FAIXA DE CONSUMO TARIFA DE ÁGUA TARIFA DE ESGOTO

 

Tarifa Social

Tarifa fixa

9,01

Até 20m³

3,65

2,56

 

 

 

 

 

Residencial

Tarifa fixa

19,87

1 a 10 m³

8,03

5,62

11 a 15 m³

10,28

7,20

16 a 20 m³

10,46

7,32

21 a 25 m³

11,57

8,10

26 a 30 m³

14,23

9,96

31 a 50 m³

17,02

11,91

Acima de 50 m³

18,75

13,13

 

Comercial

Tarifa fixa

30,14

1 a 10 m³

11,09

7,76

Acima de 10 m³

22,69

15,88

 

Industrial

Tarifa fixa

47,38

1 a 10 m³

17,31

12,12

Acima de 10 m³

33,33

23,33

 

Poder Público

Tarifa fixa

100,56

1 a 20 m³

10,06

7,04

Acima de 20 m³

41,78

29,25

 

Poder Público Municipal

Tarifa fixa

100,56

1 a 20 m³

8,09

5,66

Acima de 20 m³

10,89

7,62

Privatizalção

O serviço de água e esgoto da Capital foi privatizado no ano de 2000, por um período de 30 anos, quando o prefeito era André Puccinelli. Mas, 12 anos depois, já na gestão de Nelsinho Trad, o contrato foi prorrogado por mais três décadas e agora só acaba em 2060. 

O acordo prevê exclusividade no serviço de fornecimento de água na cidade, fazendo com que poços convencionais ou artesianos sejam proibidos, já que poderiam reduzir o faturamento da empresa.

MODERNIZAÇÃO

Mudança no vale-alimentação impacta 113,2 mil em MS e reduz prazo de reembolso

Decreto do PAT limita taxas, quebra exclusividade de maquininhas e pode ampliar aceitação de vouchers em supermercados

03/12/2025 08h40

Gerson Oliveira

Continue Lendo...

A publicação do decreto que moderniza o sistema do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abre um novo capítulo para o vale-alimentação. Em Mato Grosso do Sul, 113,2 mil trabalhadores e 1.933 empresas serão impactados diretamente com a modernização do benefício.

Conforme dados publicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), das 1.933 empresas de MS que figuram como beneficiárias do programa, 1.574 são estabelecimentos que operam como beneficiários e 359 aparecem classificados como fornecedores.

As novas regras asseguram avanços ao sistema de vouchers, limitam taxas cobradas no uso dos cartões e encurtam o tempo de repasse das operadoras ao comércio, fator que vinha sendo apontado como gargalo por redes varejistas e supermercados.

Ainda de acordo com o governo federal sobre o perfil socioeconômico do público sul-mato-grossense, quase 107 mil trabalhadores atendidos têm renda até cinco salários mínimos, enquanto 6,3 mil recebem acima desse patamar.

Para o governo, a modernização traz impacto social direto, sobretudo em um estado cuja alimentação cotidiana do trabalhador formal é fortemente alicerçada no varejo supermercadista, como mostrado em sucessivas matérias do Correio do Estado, que destacaram a dependência rodoviária e a pressão estrutural sobre preços de produtos essenciais nas gôndolas.

O novo decreto foi criado para incentivar a adesão de pequenos comércios e ampliar as opções de locais para o trabalhador usar o benefício, além de decretar uma mudança prática e simbólica para o consumo alimentar.

Em até um ano, os vales poderão ser usados em qualquer maquininha, sem redes exclusivas, o que dará mais liberdade ao trabalhador e oportunidades ao comércio.

A derrubada da exclusividade de redes de pagamento, segundo o governo, deve favorecer a competição entre estabelecimentos, ampliar a aceitação dos cartões e, potencialmente, remover um custo indireto que era repassado ao consumidor.

Durante a cerimônia de assinatura do decreto, o presidente Lula resumiu a essência da ação. “O decreto é bom para os supermercados grandes, pequenos e médios. É bom para restaurantes grandes, pequenos e médios.

É bom para padarias grandes, pequenas e médias e é bom para quem vende frutas nesse Brasil inteiro. Se é bom para todo mundo, é bom para o trabalhador. E se é bom para o trabalhador e é bom para o Brasil, é bom para todos nós”.

VAREJO

Do ponto de vista do setor supermercadista, o novo limite de taxas imposto às operadoras representa um divisor de águas, conforme explicou o presidente da Associação SulMatoGrossense de Supermercados (Amas), Denyson Prado, ao Correio do Estado. Para ele, a medida atende uma necessidade histórica de caixa no varejo.

“Esse decreto, aprovado com apoio da Abras [Associação Brasileira de Supermercados], representa um dos maiores ganhos do ano para nós, porque até agora as operadoras dos cartões de alimentação vinham cobrando taxas abusivas. Você tinha mercados pagando 6%, 7%, 8%, às vezes até 10%. E, como o setor opera com margem de lucro pequena, isso simplesmente não fecha a conta”, afirmou.

Prado também apontou o avanço na liquidez do fluxo de pagamento.

“Com a nova regulamentação, o prazo de reembolso será reduzido para até 15 dias. Antes era de 30 [dias], 40 dias. E os contratos vão ser padronizados, eliminando todo tipo de penduricalho, taxa escondida ou cobrança extra. Isso dá muito mais previsibilidade e transparência”, disse.

O texto do decreto, segundo o presidente da Amas, tende a estimular o retorno de estabelecimentos que haviam deixado de aceitar os vouchers por inviabilidade financeira.

“Muitos mercados deixavam de aceitar os cartões justamente por conta dessas taxas elevadas. Quando você tem margem de 2% e vai pagar 10% para a operadora, não compensa. Com o teto de 3,6%, esse cenário muda. Mais estabelecimentos podem voltar a aceitar os vales, o que amplia as opções do trabalhador”, completou o dirigente.

O governo federal reforça que o PAT movimenta cerca de R$ 200 bilhões por ano no País, valor que dá a dimensão do tamanho da cadeia afetada pela intervenção regulatória.

Em nível nacional, o programa reúne 327,7 mil empresas como beneficiárias e 37 mil empresas como fornecedoras de alimentos. São 22,1 milhões de trabalhadores beneficiados em todo o Brasil, distribuídos pelas 27 unidades da Federação.

Quase 2 mil estabelecimentos serão impactados no Estado - Foto: Vitor Vasconcelos / SECOM-PR

A taxa cobrada dos estabelecimentos (MDR) não poderá superar 3,6%, a tarifa de intercâmbio terá teto de 2%, sendo vedada qualquer cobrança adicional, e as empresas terão 90 dias para se adequar a essas regras.

As novas regras “limitam as taxas que atualmente são cobradas de bares, restaurantes, padarias e mercados que usam vale-refeição e alimentação” e também “reduzem os prazos de repasse dos pagamentos das operadoras para os comerciantes”.

Na visão do Executivo, esse redesenho deve incentivar a adesão de pequenos comércios e ampliar as opções de locais para o trabalhador utilizar o benefício. O decreto também traz equilíbrio e previsibilidade para empresas e estabelecimentos, ao assegurar que os recursos sejam usados exclusivamente para a alimentação.

Além disso, em até um ano, qualquer cartão do programa deverá funcionar em qualquer maquininha de pagamento, com a implantação da interoperabilidade plena entre bandeiras. A medida amplia a liberdade de escolha de empresas, trabalhadores e estabelecimentos.

A Amas avalia que o novo teto pode recompor a aceitação no interior e criar um ambiente potencialmente menos restritivo para o consumo.

“Talvez não mudanças radicais, mas qualquer alívio já pesa no bolso”, finalizou Denyson Prado, reforçando que o impacto do novo decreto do PAT não se resume às grandes redes.

O PAT é a mais antiga política pública do MTE e vai completar 50 anos em 2026.

