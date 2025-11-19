Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Mulheres são as maiores interessadas em quitar dívidas em MS

Durante o Feirão Limpa Nome da Serasa no Estado, pelo menos 15 mil mulheres já negociaram dívidas contra 12 mil homens

Karina Varjão

Karina Varjão

19/11/2025 - 17h00
De acordo com um novo levantamento do Serasa, durante o Feirão Limpa Nome promovido em várias frentes brasileiras, em Mato Grosso do Sul, pelo menos 27 mil inadimplentes já negociaram suas dívidas, sendo 15 mil mulheres e 12 mil homens. 

Quanto aos acordos fechados, no Estado, aproximadamente 24,4 mil acordos foram fechados por mulheres, enquanto cerca de 20 mil foram de homens. 

A diferença de 29,3% entre os gêneros revela um protagonismo feminino na busca pela recuperação de crédito. 

“A liderança feminina nas negociações é um recorte importante, mas também precisamos colocar em evidência o movimento de toda a população pela busca do ‘nome limpo’. Se há recorde de inadimplência, também há recorde de acordos. Neste mesmo período, o Brasil registrou 3,1 milhões de acordos, 9% a mais do que no mesmo período do ano passado”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

No Mapa da Inadimplência nacional, o cenário das dívidas apresenta certo equilíbrio, sendo composto por 50,4% de inadimplentes mulheres e 49,6% homens, o que revela, também, uma disposição maior entre as mulheres para negociações de dívidas e recuperação de crédito. 

Em todo o país, já foram negociadas mais de 1,7 milhão de dívidas nesta edição do Feirão Limpa Nome do Serasa. 

Com relação às idades dos negociadores, em Mato Grosso do Sul o grupo que lidera nas negociações é os de 31 a 40 anos. Nesta faixa, foram 13,9 mil acordos para mais de 8 mil consumidores. O volume somou R$ 174 milhões em descontos concedidos. 

Logo abaixo, aparecem o de 26 a 30 anos, com mais de 8,4 mil acordos. Entre os mais jovens, os de 18 anos a 25 anos, foram 5,5 mil dívidas negociadas e, entre os com idades entre 51 a 65 anos, foram contabilizados mais de 7,7 mil. Na faixa dos consumidores com mais de 65 anos, foram pouco mais de 900 acordos até agora. 

“Essa diversidade de consumidores que fecharam acordos reforça que o endividamento é um desafio presente em todas as etapas da vida. O Feirão Limpa Nome é uma oportunidade para que consumidores de todas as idades possam negociar suas dívidas e retomar o controle financeiro”, explica Aline.

Baixa adesão

No entanto, o número ainda é baixo em comparação à totalidade de sul-mato-grossenses endividados, que chegou a 1,2 milhão em 2025, dos 80 milhões de brasileiros. 

Assim, os 27 mil negociadores que já firmaram acordo ou quitaram suas dívidas com o Serasa correspondem apenas a 2,25% de todos os endividados do Estado. 

Essa baixa adesão pode ser um reflexo da falta de educação financeira do cidadão brasileiro, inflado pelo cenário nacional e fatores macroeconômicos. 

Em uma conversa com o Correio do Estado, o porta-voz da Serasa, Emir Zanatto, explicou que o número de inadimplentes tem crescido, mas o valor das dívidas não sofre alteração significativa, o que indica que os motivos que levam à inadimplências são os mesmos quase sempre. 

“As pessoas têm, em média, seis dívidas que, somadas, chegam a quase R$7 mil. São valores relativamente baixos, mas que se acumulam com o tempo. No Brasil, o maior motivo de inadimplência ainda são os bancos e cartões de crédito e o segundo maior motivo são os ‘utilities’, que são contas de água, de luz. O que é preocupante, porque, geralmente, não são contas muito altas”, detalhou. 

Em Mato Grosso do Sul, a Serasa registrou, no mês de setembro, 5.298,655 dívidas ativas que, somadas, resultam em um montante de R$8.853.246.478. O valor médio da dívida por pessoa é de R$7.278,45 e o valor médio por inadimplência é de R$1.670,85. 

No Estado, seguindo o patamar nacional, a maior causa de endividamento são os bancos e cartões (29,48%). Em seguida, aparecem as dívidas financeiras, como de empréstimo de dinheiro (18,75) e os serviços (13,06%). Em quarto lugar, as dívidas de utilities (13,06%), seguido do varejo (10,98%). Nas últimas posições ficam Telecom (3,49%), Cooperativas (3,42%) e Securitizadoras (2,51%). 

Zanatto contou que a Serasa vem investindo em ações para promover o consumo responsável, como a criação de uma vertical de educação financeira, que busca orientar o consumidor sobre como gerenciar seu crédito e evitar endividamentos recorrentes. 

Além disso, a companhia trabalha no desenvolvimento de novos produtos acessíveis, como seguros que protejam as contas básicas (como água e luz) em situações de perda de renda, ou que auxiliem, por exemplo, motoristas autônomos que dependem do veículo como fonte de sustento.

Feirão de Negociação

Desde o início do mês de novembro, está acontecendo a 34ª edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, com o objetivo de permitir que mais pessoas limpem o nome.

A edição se encerra no dia 30 e promete ser o maior da história. São oferecidos descontos de até 99% para quitação das dívidas ativas e, segundo Zanatto, a adesão tem superado as expectativas. 

“O primeiro dia do feirão foi 40% superior ao do ano passado. Já foram mais de 260 mil dívidas quitadas em apenas um dia em todo o País. O interesse do brasileiro em ter o nome limpo é muito grande. Então, eu espero que esse, de fato, seja o maior feirão da história”, destacou. 

Nesta 34ª edição do Feirão, os sul-mato-grossenses podem procurar um atendimento presencial nas agências dos Correios ou mesmo de forma online, pelo site Limpa Nome, pelo aplicativo do Serasa (disponível para iPhone e aparelhos android) ou mesmo através do whatsapp oficial (11) 99575-2096.

Para o atendimento presencial durante o "Feirão Limpa Nome", é necessário que o consumidor titular leve apenas um documento oficial com foto.

Enquanto que no Feirão Limpa Nome de março houve um montante de 1.456 empresas relacionadas para ofertarem facilidades na quitação de dívidas, o total de entidades desta edição subiu para 1,6 mil dos mais variados setores. 

A possibilidade de alcançar até 99% de desconto na renegociação das dívidas se mantém para esse Feirão, com a novidade da edição ficando por conta da chance de obter parcelamentos a partir de R$9.90, conforme as condições de cada credor. 

Durante a nova edição do Feirão Limpa Nome, promovido em diversas frentes pela Serasa, Mato Grosso do Sul registrou a adesão de pelo menos 27 mil consumidores inadimplentes que procuraram renegociar suas dívidas.

Desse total, 15 mil são mulheres e 12 mil são homens, o que demonstra uma participação feminina mais intensa na tentativa de retomada do crédito.

O levantamento também indica que a liderança das mulheres se repete no número de acordos efetivamente concluídos. No Estado, foram 24,4 mil negociações finalizadas por consumidoras, enquanto os homens firmaram cerca de 20 mil acordos.

A diferença de 29,3% evidencia o protagonismo das mulheres no processo de renegociação e na busca pelo restabelecimento da vida financeira.

“A liderança feminina nas negociações é um recorte importante, mas também precisamos colocar em evidência o movimento de toda a população pela busca do ‘nome limpo’. Se há recorde de inadimplência, também há recorde de acordos. Neste mesmo período, o Brasil registrou 3,1 milhões de acordos, número 9% maior do que no ano passado”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

No cenário nacional, o Mapa da Inadimplência revela um equilíbrio quase absoluto entre os gêneros: 50,4% de inadimplentes mulheres e 49,6% de inadimplentes homens.

A disparidade, portanto, não está na quantidade de pessoas com dívidas, mas sim na disposição – maior entre elas – para negociar, procurar canais oficiais e reorganizar a saúde financeira.

Em todo o Brasil, esta edição do feirão já contabiliza mais de 1,7 milhão de dívidas negociadas, reafirmando o apetite da população por condições especiais de pagamento em um ano marcado por juros altos e renda pressionada.

Mulheres lideram negociações de dívidas em MS

FAIXAS

Em Mato Grosso do Sul, a faixa etária que mais buscou renegociar seus débitos foi a de 31 anos a 40 anos. Foram 13,9 mil acordos firmados, por mais de 8 mil consumidores, com R$ 174 milhões em descontos concedidos – um dos maiores volumes já registrados pela Serasa no Estado.

Logo na sequência aparece o grupo de 26 anos a 30 anos, responsável por mais de 8,4 mil acordos. A participação de jovens entre 18 anos e 25 anos, com 5,5 mil dívidas negociadas, também chama atenção, indicando que o endividamento chega cada vez mais cedo à vida financeira dos sul-mato-grossenses.

Entre consumidores de 51 anos a 65 anos, foram contabilizados mais de 7,7 mil acordos, enquanto aqueles com mais de 65 anos responderam por pouco mais de 900 negociações.

“Essa diversidade de consumidores que fecharam acordos reforça que o endividamento é um desafio presente em todas as etapas da vida. O Feirão Limpa Nome é uma oportunidade para que consumidores de todas as idades possam negociar suas dívidas e retomar o controle financeiro”, explica Aline.

Apesar da mobilização do feirão, o número de renegociações segue baixo em relação ao universo total de inadimplentes em Mato Grosso do Sul. Este ano, o Estado alcançou 1,2 milhão de pessoas com dívidas em atraso, dentro do contingente de 80 milhões de brasileiros nessa condição.

Com isso, os 27 mil consumidores que negociaram ou quitaram suas dívidas representam apenas 2,25% de todos os inadimplentes sul-mato-grossenses. O porcentual é considerado reduzido pelo próprio Serasa, diante do volume expressivo de oportunidades oferecidas no feirão, que garante descontos de até 99% em alguns casos.

Segundo analistas, a baixa adesão pode refletir a falta de educação financeira e também o impacto no cenário macroeconômico: inflação acumulada, juros altos e erosão da renda ao longo dos últimos anos. Muitos consumidores, mesmo interessados em negociar, não conseguem assumir novos compromissos de pagamento.

Em entrevista ao Correio do Estado, o porta-voz da Serasa, Emir Zanatto, reforçou que o número de inadimplentes cresce, mas o valor das dívidas permanece relativamente estável, o que indica que a origem do problema segue praticamente a mesma.

“As pessoas têm, em média, seis dívidas, que somadas chegam a quase R$ 7 mil. São valores relativamente baixos, mas que se acumulam com o tempo. No Brasil, o maior motivo de inadimplência ainda são os bancos e cartões de crédito, e o segundo maior motivo são as utilities, como contas de água e luz. O que é preocupante, porque, geralmente, não são contas muito altas”, afirma.

*SAIBA

Em setembro, a Serasa registrou 5.298.655 dívidas ativas em Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 8,85 bilhões. O valor médio devido por pessoa é de R$ 7.278,45, enquanto o valor médio de cada dívida é de R$ 1.670,85.

(Colaborou Súzan Benites)

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

20/11/2025 08h34

Confira o rateio da Loteria Federal

Confira o rateio da Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06019-4 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 1º Barra do Pirai (RJ) - R$ 500.000,00
  • 2º Cunhatai (SC) - R$ 35.000,00
  • 3º Belem (PA) - R$ 30.000,00
  • 4º São José do Rio Preto (SP) - R$ 25.000,00
  • 5º Ivaipora (PR) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06019-4 :

5º prêmio: 62797

4º prêmio: 28384

3º prêmio: 82524

2º prêmio: 49426

1º prêmio: 42441

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

