Mulheres são as maiores interessadas em quitar dívidas em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

De acordo com um novo levantamento do Serasa, durante o Feirão Limpa Nome promovido em várias frentes brasileiras, em Mato Grosso do Sul, pelo menos 27 mil inadimplentes já negociaram suas dívidas, sendo 15 mil mulheres e 12 mil homens.

Quanto aos acordos fechados, no Estado, aproximadamente 24,4 mil acordos foram fechados por mulheres, enquanto cerca de 20 mil foram de homens.

A diferença de 29,3% entre os gêneros revela um protagonismo feminino na busca pela recuperação de crédito.

“A liderança feminina nas negociações é um recorte importante, mas também precisamos colocar em evidência o movimento de toda a população pela busca do ‘nome limpo’. Se há recorde de inadimplência, também há recorde de acordos. Neste mesmo período, o Brasil registrou 3,1 milhões de acordos, 9% a mais do que no mesmo período do ano passado”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

No Mapa da Inadimplência nacional, o cenário das dívidas apresenta certo equilíbrio, sendo composto por 50,4% de inadimplentes mulheres e 49,6% homens, o que revela, também, uma disposição maior entre as mulheres para negociações de dívidas e recuperação de crédito.

Em todo o país, já foram negociadas mais de 1,7 milhão de dívidas nesta edição do Feirão Limpa Nome do Serasa.

Com relação às idades dos negociadores, em Mato Grosso do Sul o grupo que lidera nas negociações é os de 31 a 40 anos. Nesta faixa, foram 13,9 mil acordos para mais de 8 mil consumidores. O volume somou R$ 174 milhões em descontos concedidos.

Logo abaixo, aparecem o de 26 a 30 anos, com mais de 8,4 mil acordos. Entre os mais jovens, os de 18 anos a 25 anos, foram 5,5 mil dívidas negociadas e, entre os com idades entre 51 a 65 anos, foram contabilizados mais de 7,7 mil. Na faixa dos consumidores com mais de 65 anos, foram pouco mais de 900 acordos até agora.

“Essa diversidade de consumidores que fecharam acordos reforça que o endividamento é um desafio presente em todas as etapas da vida. O Feirão Limpa Nome é uma oportunidade para que consumidores de todas as idades possam negociar suas dívidas e retomar o controle financeiro”, explica Aline.

Baixa adesão

No entanto, o número ainda é baixo em comparação à totalidade de sul-mato-grossenses endividados, que chegou a 1,2 milhão em 2025, dos 80 milhões de brasileiros.

Assim, os 27 mil negociadores que já firmaram acordo ou quitaram suas dívidas com o Serasa correspondem apenas a 2,25% de todos os endividados do Estado.

Essa baixa adesão pode ser um reflexo da falta de educação financeira do cidadão brasileiro, inflado pelo cenário nacional e fatores macroeconômicos.

Em uma conversa com o Correio do Estado, o porta-voz da Serasa, Emir Zanatto, explicou que o número de inadimplentes tem crescido, mas o valor das dívidas não sofre alteração significativa, o que indica que os motivos que levam à inadimplências são os mesmos quase sempre.

“As pessoas têm, em média, seis dívidas que, somadas, chegam a quase R$7 mil. São valores relativamente baixos, mas que se acumulam com o tempo. No Brasil, o maior motivo de inadimplência ainda são os bancos e cartões de crédito e o segundo maior motivo são os ‘utilities’, que são contas de água, de luz. O que é preocupante, porque, geralmente, não são contas muito altas”, detalhou.

Em Mato Grosso do Sul, a Serasa registrou, no mês de setembro, 5.298,655 dívidas ativas que, somadas, resultam em um montante de R$8.853.246.478. O valor médio da dívida por pessoa é de R$7.278,45 e o valor médio por inadimplência é de R$1.670,85.

No Estado, seguindo o patamar nacional, a maior causa de endividamento são os bancos e cartões (29,48%). Em seguida, aparecem as dívidas financeiras, como de empréstimo de dinheiro (18,75) e os serviços (13,06%). Em quarto lugar, as dívidas de utilities (13,06%), seguido do varejo (10,98%). Nas últimas posições ficam Telecom (3,49%), Cooperativas (3,42%) e Securitizadoras (2,51%).

Zanatto contou que a Serasa vem investindo em ações para promover o consumo responsável, como a criação de uma vertical de educação financeira, que busca orientar o consumidor sobre como gerenciar seu crédito e evitar endividamentos recorrentes.

Além disso, a companhia trabalha no desenvolvimento de novos produtos acessíveis, como seguros que protejam as contas básicas (como água e luz) em situações de perda de renda, ou que auxiliem, por exemplo, motoristas autônomos que dependem do veículo como fonte de sustento.

Feirão de Negociação

Desde o início do mês de novembro, está acontecendo a 34ª edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, com o objetivo de permitir que mais pessoas limpem o nome.

A edição se encerra no dia 30 e promete ser o maior da história. São oferecidos descontos de até 99% para quitação das dívidas ativas e, segundo Zanatto, a adesão tem superado as expectativas.

“O primeiro dia do feirão foi 40% superior ao do ano passado. Já foram mais de 260 mil dívidas quitadas em apenas um dia em todo o País. O interesse do brasileiro em ter o nome limpo é muito grande. Então, eu espero que esse, de fato, seja o maior feirão da história”, destacou.

Nesta 34ª edição do Feirão, os sul-mato-grossenses podem procurar um atendimento presencial nas agências dos Correios ou mesmo de forma online, pelo site Limpa Nome, pelo aplicativo do Serasa (disponível para iPhone e aparelhos android) ou mesmo através do whatsapp oficial (11) 99575-2096.

Para o atendimento presencial durante o "Feirão Limpa Nome", é necessário que o consumidor titular leve apenas um documento oficial com foto.

Enquanto que no Feirão Limpa Nome de março houve um montante de 1.456 empresas relacionadas para ofertarem facilidades na quitação de dívidas, o total de entidades desta edição subiu para 1,6 mil dos mais variados setores.

A possibilidade de alcançar até 99% de desconto na renegociação das dívidas se mantém para esse Feirão, com a novidade da edição ficando por conta da chance de obter parcelamentos a partir de R$9.90, conforme as condições de cada credor.