Na Capital, 68% de vagas formais criadas em fevereiro são do setor de serviço

Vagas no setor de serviços crescem na Capital - Foto: Arquivo / Correio do Estado

O setor de serviços em Campo Grande foi responsável pelo maior geração de empregos formais em fevereiro deste ano. Dados publicados d Relatório Mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostram um saldo positivo de 1.551 postos de trabalho com carteira assinada, onde o segmento Serviços foi corresponde a 68% do total



No último mês, três dos cinco setores produtivos se destacam com saldo positivo, onde Serviços contou com 1.067 postos de trabalho, seguido pela construção civil e agropecuária, que juntos contribuíram com 517 novas vagas. Já os setores de Indústria e Comércio apresentaram mais desligamentos que admissões no período, fechando o mês com saldo negativo.

O mestre em economia Lucas Mikael destaca que Campo Grande vive um bom momento no mercado de trabalho. “A população em idade de trabalho que busca emprego, o encontra com pouco esforço e sem grandes dificuldades", ressalta



Considerando o acumulado do período de janeiro e fevereiro de 2024, Campo Grande apresentou saldo positivo de 2.359 postos criados, resultado da variação entre admissões 25.961 e desligamentos que totalizaram 23.602.

SETORES

Dentre os cinco setores econômicos, os segmentos de Serviços, Construção e Agropecuária foram os três principais geradores de emprego durante o bimestre – com destaque para o setor de Serviços, que foi responsável pela criação de 1.425 postos, o que representa 60,4% dos postos criados.

Levando em conta O saldo do primeiro bimestre, Campo Grande consolidou crescimento de 0,98% no comparativo a dezembro de 2023, tendo nos segmentos de Serviços, Construção, Agropecuária e Indústria seus potenciais geradores de emprego nestes primeiros meses do ano.

ESTADO

Ainda segundo o Caged, o Estado de Mato Grosso do Sul também voltou a registrar números positivos na geração de empregos pelo segundo mês consecutivo. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, indicam a criação de 5.998 vagas de trabalho em fevereiro deste ano e de 10.709 no acumulado do ano em MS.

Os números apresentados indicam que no mês passado foram admitidas 39.054 pessoas e desligadas outras 33.056. O estoque de pessoas trabalhando agora chega a 668.674 pessoas.

No que diz respeito a segmentos econômicos, o setor de serviços continua sendo o que mais emprega: gerou 2.793 vagas no mês passado, seguido pela agropecuária, com um saldo de 1.568. Construção civil gerou 689 vagas, a indústria 653 e o comércio 295, em fevereiro.