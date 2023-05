Na Capital, comerciantes apontam vendas além do esperado para o Dia das Mães

Levantamento projeta movimentação financeira de R$ 493,5 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul para o Dia das Mães. Apesar de otimistas com a principal data para o varejo, empresários de Campo Grande apontam que as vendas ainda estão aquém do esperado para o período.

Estudo do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS) aponta que o Dia das Mães deve movimentar, neste ano, R$ 493,55 milhões, volume 44,69% superior ao de 2022, com gasto médio de R$ 440,39, considerando presentes e comemorações. Somente em Campo Grande, a movimentação financeira é estimada em R$ 145 milhões.

A maior parte dos entrevistados (80,36%) informa que comemorará a data, e 70,57% pretendem dar presentes. A preferência é por roupas, artigos de perfumaria e calçados, com a escolha da homenageada prevalecendo entre os fatores que vão definir a compra do presente.

Empresárias do vestuário acreditam que o movimento ainda deve crescer nos próximos dias. “O movimento está bem baixo, mas nós estamos preparados para receber as clientes para o Dia das Mães e para o inverno também”, diz a empresária Sueli Padovani, da loja de roupas Rosa de Saron.

Ainda de acordo com a empresária do setor de vestuário, apesar de o movimento estar mais lento do que aguardava, a expectativa é pelo menos igualar as vendas com as do ano anterior.

“O brasileiro sempre deixa para a última hora, eu creio que a partir de hoje [quinta-feira] vai começar a reagir. Agora, a expectativa é sempre a melhor possível, para pelo menos igualar ao ano passado, que foi muito bom”, conclui.

Proprietária da loja Milua, Camila Gomes afirma que nesta semana as vendas começaram a melhorar. “O mês de maio do ano passado foi melhor desde o início. Agora esta semana estamos vendendo bem, a expectativa é de que essas próximas semanas sejam boas também”, afirma.

REDUÇÃO

Para quem está no ramo de acessórios, a comercialização para a data comemorativa está mais desanimada. O proprietário da Beco Acessórios, Djalma Santos, diz que houve uma redução nas vendas. “É a principal data do primeiro semestre, o que gera expectativas positivas. No entanto, as vendas de 2023 estão 30% menores do que as de 2022”, diz.

Também do mesmo setor, a proprietária das lojas Badulaque e Inel Classic, Leni Fernandes, acredita que há uma estagnação em relação ao ano anterior. “Acredito que as vendas vão se manter equivalentes ao ano passado”.

O presidente da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), Renato Paniago, acredita que o movimento ainda deve ser maior nos próximos dias.

“Sabemos que os segmentos de vestuário, calçados, acessórios e perfumaria costumam liderar a preferência de presentes para mães, mas o setor de serviços e alimentação também deve ter movimento”.

“As empresas da nossa Capital estão preparadas para oferecer produtos variados, bom atendimento e preço que cabe em todos os bolsos, requisitos importantes para a tomada de decisão do consumidor na hora da compra do presente”, avalia Paniago.

Conforme o estudo da Fecomércio, entre os que informaram que não vão presentear na data, 66,21% disseram que a mãe já faleceu, 16,81% moram longe delas e 5,32% alegam estar sem dinheiro.

A economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, explica que é importante que o lojista supra a expectativa desse consumidor. “É importante ressaltarmos que a maioria, mais de 64%, pretende pagar à vista e por isso espera descontos. O parcelamento é outro fator ao qual o lojista deve estar atento, apontado como fator decisivo por 35,48% dos que vão presentear”, considera a economista.

Sobre as comemorações, a maioria dos entrevistados (86%) pretende passar o dia com a mãe e preparar uma refeição, e 8% dizem que pretendem ir a um restaurante ou similar. Entre os municípios pesquisados, Três Lagoas apresentou o maior valor médio do presente, R$ 255,56, e na Capital o valor médio ficou em R$ 215,93.



