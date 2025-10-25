Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Profissional com mais de quatro décadas de experiência no setor elétrico e desde setembro de 2024 atuando como diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos concedeu uma entrevista exclusiva ao Correio do Estado, quando relembrou que, desde que assumiu a concessão de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, há 11 anos, a Energisa MS se consolidou como uma das principais impulsionadoras do desenvolvimento local.

“São mais de R$ 4,7 bilhões em investimentos destinados à ampliação e modernização da rede elétrica, à construção de novas subestações e à implementação de programas de eficiência energética e responsabilidade social”, pontuou.

Ele comentou que, até dezembro deste ano, a companhia projeta R$ 771 milhões em investimentos no Estado, reforçando seu compromisso com o crescimento sustentável e o atendimento de qualidade a mais de 1,2 milhão de clientes.

Ainda na entrevista, Paulo dos Santos tratou de investimentos aplicados pela Energisa no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, planos de expansão da concessionária, resultados de programas que transformam comunidades e inovações que aproximam ainda mais a empresa dos consumidores sul-mato-grossenses.

A Energisa MS anunciou R$ 771 milhões em investimentos para este ano. Olhando para esses nove primeiros meses do ano, onde esses recursos foram aplicados e como eles se alinham com o crescimento econômico e populacional do Estado? Algum projeto para destacar?

É importante destacar que, nos últimos 11 anos, a Energisa investiu mais de R$ 4,7 bilhões em Mato Grosso do Sul, sendo R$ 771 milhões apenas até dezembro deste ano. Os maiores investimentos foram destinados à ligação de novos clientes e também à qualidade dos serviços prestados, com destaque para a construção de mais duas subestações – uma delas em Campo Grande, que atenderá à demanda crescente desta cidade.

Com a implantação das novas subestações e o aumento da capacidade energética, quais são os impactos esperados para setores estratégicos como o agronegócio e o turismo em Mato Grosso do Sul?

A ampliação da infraestrutura energética de Mato Grosso do Sul, com a implantação de novas subestações e o aumento da capacidade de distribuição, representa um avanço estratégico para o fortalecimento de setores essenciais da economia estadual.

No agronegócio, a energia estável e confiável impulsiona a modernização das propriedades rurais, viabiliza sistemas de irrigação eficientes, fomenta o uso de tecnologias de precisão e favorece a instalação da agroindústria, agregando valor à produção local.

No setor do turismo, a expansão da rede elétrica possibilita a qualificação dos empreendimentos em áreas remotas, garantindo conforto e segurança aos visitantes e fortalecendo o potencial do Estado como destino sustentável e competitivo.

Além disso, a melhoria da infraestrutura energética estimula investimentos privados, apoia a diversificação da matriz energética, com incentivo à geração solar e à biomassa, e reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade.

O programa Ilumina Pantanal já beneficiou quase 3 mil famílias com energia solar e, de lá para cá, passaram-se quatro anos. Sabendo que o senhor esteve recentemente na região, qual sua avaliação de todo esse trabalho?

O projeto Ilumina Pantanal, por sua qualidade e responsabilidade, foi reconhecido internacionalmente pela Inglaterra como o melhor projeto de energia renovável e inclusão social do mundo. Recentemente, também foi premiado pelo Ministério de Minas e Energia como o melhor projeto de energia renovável do Brasil.

Estive visitando o bioma pantaneiro, onde comunidades viviam completamente isoladas e sem acesso à energia elétrica, e constatamos uma enorme transformação. Com a chegada da energia, foi possível instalar antenas de internet, reduzindo a distância entre as famílias ribeirinhas e o restante do mundo.

As escolas, que antes careciam de infraestrutura básica, hoje operam com computadores e internet, permitindo aulas a distância e pesquisas on-line. O posto de saúde, antes muito simples, agora conta com equipamentos elétricos e cadeira de dentista. Os centros de turismo locais passaram a comercializar seus produtos por meio de sites criados pelos próprios moradores.

Enfim, sem precisar instalar postes ou queimar um litro de óleo, provocamos uma grande transformação na vida dessas comunidades, levando conforto, qualidade de vida, saúde, educação e geração de renda.

Além do impacto social, o Ilumina Pantanal tem papel importante na preservação ambiental. Como a Energisa MS avalia o equilíbrio entre inclusão energética e sustentabilidade nesse projeto?

O projeto Ilumina Pantanal vai muito além da inclusão social. Ele leva energia limpa e sustentável a comunidades ribeirinhas e indígenas sem agredir o meio ambiente.

Por meio de sistemas de geração solar com baterias, evitamos o uso de combustíveis fósseis e a implantação de redes convencionais, com postes e fios elétricos. Dessa forma, protegemos o bioma pantaneiro, um dos mais ricos e sensíveis do planeta.

A Energisa Mato Grosso do Sul acredita que é possível desenvolver com consciência, unindo tecnologia, dignidade e preservação ambiental. Este é o futuro que queremos: inclusivo, sustentável e conectado.

A Energisa MS participa do Sandbox Tarifário da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), trazendo para Mato Grosso do Sul um modelo piloto e exclusivo. O que levou a empresa a aplicar esse projeto diferenciado aqui no Estado?

Pensando em minimizar os efeitos causados pelas constantes mudanças climáticas que atingem diretamente a variação no consumo de energia e, consequentemente, o preço da conta, a Energisa Mato Grosso do Sul lançou o Plano Fixo.

O formato, inovador no Brasil, prevê que o consumidor possa pagar um valor fixo na sua conta de luz por até 12 meses, utilizando como base o seu histórico individual de consumo, sem surpresas na fatura.

O modelo faz parte de mais uma etapa do Sandbox Tarifário, projeto de experimentação de novas modalidades tarifárias, conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica e realizado pela Energisa.

O objetivo é testar e validar a viabilidade de um modelo de faturamento com valores fixos mensais, calculados com base no histórico de consumo dos clientes e ajustados em casos de variações significativas entre o plano contratado e o consumo real. Dessa forma, o modelo traz previsibilidade e segurança no planejamento orçamentário do cliente.

Quem pode participar?

Podem participar clientes residenciais. A adesão é voluntária, e o cliente deve possuir histórico de consumo de pelo menos 12 meses de faturas com a Energisa e estar em situação adimplente com a distribuidora.

O Plano Fixo está disponível para consumidores das cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim que não sejam beneficiários de programas como Tarifa Social ou de geração distribuída.

Para participar, o processo é feito totalmente on-line, sem sair de casa, pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência digital [no site energisa.com.br]. Não há custos extras para participar do projeto nem fidelidade. Caso não se adaptem à nova modalidade, os participantes podem solicitar para retornar ao modelo convencional de faturas de energia a qualquer momento durante a experimentação, que terá duração de até 12 meses.

As inscrições para participar do projeto estão abertas até dezembro, com início do faturamento fixo valendo a partir de janeiro de 2026, mas as vagas são limitadas.

O consumidor participante do projeto-piloto poderá escolher algumas personalizações no seu modelo de plano?

Sim, pois, além da cobrança estável, eles receberão informes periódicos de consumo – um documento detalhado com as informações de uso da eletricidade e de como está o saldo entre a energia consumida e a contratada.

A distribuidora trabalhará com três informes: mensal, trimestral e semestral. O objetivo dessas personalizações é avaliar novas formas de apresentar o consumo à população, mais digitalizada, simples e resumida, além de testar evoluções de processos operacionais da distribuidora.

O Plano Fixo inclui todos os itens já presentes na conta de luz, como tarifa, tributos, taxa de iluminação pública e bandeiras tarifárias. Para fins de comparação e como mais uma personalização, parte dos participantes poderão optar por receber separadamente o valor referente à bandeira amarela ou vermelha, sempre que houver.

A proposta é observar se, ao perceber esse sinal de custo extra, o consumidor muda seus hábitos de consumo, mesmo sabendo que o ajuste de saldo continuará sendo feito ao término do período escolhido. E para ampliar os resultados dos testes, em março de 2026, outro grupo começará a experiência com o Plano Fixo, quando as contas em Mato Grosso do Sul já não sofrem o impacto do verão, permitindo comparar percepções distintas.

O Plano Fixo da Conta Inteligente é conduzido pela Energisa em parceria com a Essenz Soluções, sob supervisão da Aneel. Desde novembro de 2024, outros dois modelos, em parceria com a i4 Economic Regulation e pesquisadores da Universidade de São Paulo [USP], estão em teste em São Paulo, Paraíba e Tocantins: a Tarifa Melhor Hora, que varia conforme o horário do consumo, e a Tarifa Dinâmica Trimestral, que antecipa o valor da tarifa para os três meses seguintes.

A Energisa MS tem realizado campanhas de negociação de dívidas. Como vai funcionar?

Estamos com uma campanha de fim de ano para negociação de dívidas, aberta entre 13 de outubro e 31 de dezembro, com condições especiais para os clientes. Os descontos chegam a 80% em multas, juros e correção monetária, no caso de pagamento à vista. Também é possível parcelar os débitos em até 36 vezes no cartão de crédito.

Qual a principal preocupação da empresa quando o assunto é contas em aberto?

A principal preocupação é proporcionar aos clientes condições especiais para regularização dos débitos pendentes com a Energisa MS, a fim de evitar restrições de crédito e permitir que todos possam comemorar o fim do ano com tranquilidade e segurança.

*PERFIL

Paulo dos Santos

Executivo do setor elétrico com mais de 40 anos de atuação, já ocupou cargos de liderança em várias áreas, como operação, automação, medição e transmissão. Na Energisa há 14 anos, em 2017, Paulo Roberto dos Santos assumiu a diretoria técnica e comercial da Energisa Mato Grosso do Sul. Em setembro de 2024, assumiu como diretor-presidente da concessão no Estado.

