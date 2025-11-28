Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Nota Premiada sorteia R$ 300 mil neste sábado; Veja como participar

Sorteio é realizado mensalmente através dos números da Mega-Sena, sendo R$ 200 mil divididos em quem acerta a quina e R$ 100 para a sena

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

28/11/2025 - 13h32
A Nota MS Premiada sorteará R$ 300 mil neste sábado (29) para consumidores de Mato Grosso do Sul que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no mês de outubrro no comércio de todo o Mato Grosso do Sul.

O sorteio será através das dezenas da Mega-Sena, do concurso 2944, que será apurado a partir das 20h de amanhã.

Do prêmio total, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que fazem a quina. A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF.

Os sorteios são realizados mensalmente, sempre no último sorteio da Mega-Sena de cada mês e não há necessidade de guardar os cupons fiscais.

Para os consumidores que realizaram compras com a inclusão do CPF na nota no mês de novembro, o sorteio será em dezembro.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras.

Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

O sorteio é realizado sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal, ou seja, as notas emitidas em outubro concorrem em novembro, por exemplo.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas. 

Para saber se foi o contemplado, basta digitar o CPF no campo indicado.

Como resgatar os prêmios?

Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa. Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada.

Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal. 

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Prazo é de 90 dias e se o ganhador não fizer o cadastro em até cinco dias antes deste período ele perde o direito ao prêmio. 

Mensalmente, são distribuídos R$ 300 mil reais em prêmios para os consumidores que acertarem seis ou cinco números no referido sorteio da Mega-Sena.  

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.

Confira o calendário de sorteios para 2025:

Período de apuração Data do Sorteio da Mega-Sena
Outubro 2025 29/11/2025
Novembro 2025 31/12/2025
Dezembro 2025 31/01/2026

Biogás

Gigante do etanol anuncia investimentos de R$2,3 bilhões em energia sustentável em MS

O valor adicional complementa o plano de investimento anunciado em 2023 de R$ 3 bilhões para os próximos três anos voltados para ampliação agrícola e modernização industrial

28/11/2025 14h30

Atvos trabalha no projeto de sua 4ª instalação em MS

Atvos trabalha no projeto de sua 4ª instalação em MS Divulgação

Uma das maiores empresas de biocombustíveis do Brasil e parceira do Estado de Mato Grosso do Sul, Atvos, anunciou um pacote de investimentos de R$ 2,36 bilhões para a instalação de três plantas industriais em MS: uma de biometano e mais duas usinas de etanol de milho. 

A estimativa é que cada uma das usinas de etanol de milho processe em torno de 534 mil toneladas de milho por safra, resultando em uma produção de aproximadamente 250 milhões de litros de etanol de milho, segundo estudos de engenharia. 

Desde o ano passado, a Atvos vem investindo R$ 350 milhões na construção da sua primeira instalação industrial de biometano, para purificação do biogás, no Estado, na Usina Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul. 

Após concluída, a planta terá capacidade instalada de 28 milhões de metros cúbicos de biometano por safra, utilizando resíduos de cana-de-açúcar. 

Os investimentos de parcerias privadas e políticas públicas colocam Mato Grosso do Sul no caminho rumo à neutralidade de carbono. 

No evento promovido anualmente pela Atvos: Parceiros Mais Fortes, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, destacou estratégias como descarbonização, políticas de inclusão social e ações de transição energética do Governo de MS que sustentam a estratégia para esse objetivo. 

“Em um período de três anos, conseguimos reintegrar ao processo produtivo cinco milhões de hectares de pastagens degradadas, destinando-as ao cultivo de eucalipto, soja e milho,  uma iniciativa que não só otimiza a produção remanescente, mas também contribui de forma expressiva para a redução das emissões de metano.” A ação, conforme destacou Verruck, equivale ao impacto de dois milhões de hectares de pastagem. 

O secretário também ressaltou que Mato Grosso do Sul avançou no desenvolvimento de um braço do mercado de carbono através do mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal em áreas amplas, o REDD+ Jurisdicional, tornando o Estado habilitado para 85 milhões de toneladas de CO2 equivalente. 

O edital para comercialização desses créditos deve ser lançado em janeiro, com expectativa de investidores internacionais, em especial, fundos árabes. 

Desde 2023, a Atvos já havia anunciado um plano de investimento de cerca de R$ 3 bilhões para os próximos três anos no Estado voltados para a ampliação agrícola, modernização industrial e expansão da base produtiva, sendo por volta de R$ 1 bilhão direcionado para a modernização da linha de produção e o aumento da produtividade de cana-de-açúcar. 

Atualmente, a empresa mantém três polos de produção em Mato Grosso do Sul: a Santa Luzia, a Unidade Eldorado, em Rio Brilhante, e a Unidade Costa Rica, em Costa Rica. Em média, são 4 mil pessoas empregadas diretamente no Estado. 

Sobre a meta de declarar o Estado como carbono neutro, Verruck reconheceu que, embora o prazo 2030 se aproxime, a restauração florestal e outras medidas de descarbonização estão em curso, com adesão crescente de empresas. 

“Talvez a concretização plena só ocorra em 2031 ou 2032. Mas o importante é que estabelecemos um propósito claro, legítimo e duradouro”, afirmou.

Biogás

De acordo com dados do Panorama do Biogás no Brasil 2023, Mato Grosso do Sul está entre as unidades da federação mais representativas em relação ao número de usinas biogás em operação. 

Em 2022, eram 59 plantas de produção do biocombustível, saltando para 83 unidades em 2023, o que representa um crescimento de 41%, o terceiro melhor índice do País, atrás somente do Paraná e de Goiás. 

O crescimento do número de usinas de biogás em Mato Grosso do Sul é parte do resultado do MSRenovável (Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção de Energia Elétrica), política do Governo do Estado, implementada pela Semadesc.

Conforme os dados da Cibiogás, 3 plantas de produção de biometano já estão em operação em Mato Grosso do Sul, com capacidade total instalada de 8,16 milhões de Nm³/ano (metros cúbicos normais, ao ano). 

Já estão em operação as usinas: da Adecoagro, em Ivinhema com capacidade de 2,4 milhões de Nm³/ano; a JBS, em Campo Grande, com capacidade de 1,38 milhão de Nm³/ano e a SF Agropecuária, no município de Brasilândia, com capacidade de 4,38 milhões de Nm³/ano.

Economia

MS tem a terceira menor taxa de desemprego do país

Estado mantém estabilidade no mercado de trabalho

28/11/2025 10h30

Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Mato Grosso do Sul manteve no terceiro trimestre de 2025 uma das menores taxas de desocupação do Brasil: 2,9%, um dos menores índices entre as 27 unidades da federação e estável frente ao trimestre anterior.

O estado também figura entre os com os menores percentuais de desalentados, com 0,8% da população na força de trabalho nessa condição. 

No recorte regional, o Centro-Oeste apresentou aumento estatisticamente significativo no rendimento médio real habitual, sendo um dos dois polos do país (junto com o Sul) que registraram alta no período. 

Menor desemprego da série histórica 

No Brasil, a taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro de 2025 caiu para 5,4%, a menor desde o início da série histórica da Pnad Contínua (2012). A queda foi de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre móvel anterior (5,6%) e de 0,7 p.p. na comparação anual (6,2% em ago-set-out/2024). A população desocupada recuou para 5,9 milhões, o menor contingente da série. 

O número total de pessoas ocupadas ficou em 102,6 milhões, mantendo-se em patamar recorde com estabilidade trimestral e crescimento anual de aproximadamente 926 mil ocupados.

Já a força de trabalho (ocupados + desocupados) foi estimada em 108,5 milhões de pessoas no trimestre. 

Formalização

O número de empregados com carteira assinada no setor privado alcançou 39,182 milhões, renovando o recorde da série e crescendo 2,4% no ano (mais 927 mil empregados com carteira). O total de empregados no setor privado foi de 52,7 milhões.

O setor público contabilizou 12,9 milhões de empregados, estável no trimestre e com alta anual de 2,4% (mais 298 mil pessoas). 

Por outro lado, o número de empregados sem carteira no setor privado foi de 13,6 milhões (estável no trimestre e recuo anual de 3,9%, ou -550 mil).

Os trabalhadores por conta própria somaram 25,9 milhões, estáveis no trimestre, mas com aumento anual de 3,1% (mais 771 mil pessoas).

A taxa de informalidade ficou em 37,8% da população ocupada, 38,8 milhões de trabalhadores informais, repetindo o valor do trimestre anterior, porém abaixo dos 38,9% observados em ago-set-out/2024. 

Avanço por setores

Na comparação com o trimestre móvel anterior, dois grupamentos de atividade mostraram crescimento: Construção (alta de 2,6%, com mais 192 mil pessoas) e Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (alta de 1,3%, com mais 252 mil pessoas).

O grupamento Outros serviços registrou queda de 2,8% (menos 156 mil pessoas). 

Frente ao mesmo trimestre de 2024, houve aumento de ocupação em Transporte, armazenagem e correio (3,9%, com mais 223 mil) e novamente em Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (3,8%, com mais 711 mil).

Reduções anuais ocorreram em Outros serviços (-3,6%, com menos 203 mil) e Serviços domésticos (-5,7%, com menos 336 mil). 

Rendimento

O rendimento real habitual médio de todos os trabalhos ficou em R$ 3.528 (recorde da série), com estabilidade trimestral e alta de 3,9% no ano.

A massa de rendimento real habitual atingiu R$ 357,3 bilhões, também recorde, com crescimento de 5,0% em 12 meses (R$ 16,9 bilhões a mais).  

Na comparação trimestral, o único grupamento de ocupação que registrou aumento no rendimento médio foi Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas (alta de 3,9%, ou R$ 190).

No confronto anual, aumentos de rendimento real foram registrados em: Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (mais 6,2% ou R$ 129), Construção (mais 5,4% ou R$ 143), Alojamento e alimentação (mais 5,7% ou R$ 126), Informação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas (mais 5,2% ou R$ 251), Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (mais 3,5% ou R$ 164) e Serviços domésticos (mais 5,0% ou R$ 64). 

