Economia

cpf na nota

Nota Premiada tem dois ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado

Além do prêmio principal, outros 413 acertaram a quina e também dividem o valor de R$ 200 mil em MS

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

01/12/2025 - 17h00
Dois sul-mato-grossenses acertaram a sena e vão dividir o prêmio de R$ 100 mil da Nota MS Premiada, totalizando R$ 50 mil para cada. O sorteio, referente ao mês de outubro, foi realizado no último sábado (29).

No mês de referência, os sortudos que acertaram a sena da Nota Premiada são de Costa Rica e Deodápolis, sendo as compras feitas em uma conveniência e em uma drogaria, respectivamente.

Além dos ganhadores da sena, outros 413 sortudos fizeram a quina e também serão premiados. Neste caso, eles dividem R$ 200 mil, o que dá R$ 484,26 para cada um.

O sorteio foi realizado através das dezenas do concurso da Mega-Sena para consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no mês de setembro no comércio de todo o Mato Grosso do Sul. 

O último sorteio foi com base no concurso nº 2945 da Mega-Sena, onde foram sorteados os números 01 - 02 - 03 - 07 - 27 - 33.

Mensalmente, o prêmio total é de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina. 

Como conferir as dezenas

Para saber se foi o ganhador de algum dos prêmios, basta acessar o site do programa Nota MS Premiada e digitar o CPF no campo indicado.

O sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal. Ou seja, as notas emitidas em outubro concorrem em novembro, as emitidas em novembro concorrem em dezembro, e assim sucessivamente. 

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário (confira abaixo), devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas. 

Como resgatar os prêmios?

Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa.

Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada. Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal. 

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.

Confira o calendário de sorteios para 2025:

Período de apuração Data do Sorteio da Mega-Sena
Novembro 2025 31/12/2025
Dezembro 2025 31/01/2026

Economia

Prazo para declarar o rebanho termina nesta segunda (1°)

Procedimento válido para bovinos, aves e até animais aquáticos pode ser feito tanto de forma online quanto presencialmente, e não haverá prorrogação para aqueles que perderem o prazo

30/11/2025 16h30

Não declarar o rebanho pode fazer com que as futuras emissões da chamada Guia de Trânsito de Animal (GTA) sejam bloqueadas.

Não declarar o rebanho pode fazer com que as futuras emissões da chamada Guia de Trânsito de Animal (GTA) sejam bloqueadas. Gerson Oliveira/Correio do Estado

Produtores rurais sul-mato-grossenses têm até esta segunda-feira (1°) para realizar a tradicional declaração de rebanho e atualização cadastral de 2025, para assim evitar multas, sofrer bloqueios das guias de trânsito animal (GTA), entre outros prejuízos ao comércio e transporte de animais. 

Conforme divulgado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, o procedimento é feito de forma rápida e online, através do sistema e-SANIAGRO no site eServiços da Sefaz (CLICANDO AQUI).  

Há também a possibilidade de declarar o rebanho pessoalmente, de forma presencial em uma das unidades locais da Agência, o que pode ser conferido no site da Iagro.

Também é possível realizar presencialmente em uma Unidade Local da IAGRO. Os endereços estão disponíveis no site oficial da Agência.

Essa medida consta na Portaria nº 3.754 da Iagro, de 28 de abril de 2025, que estabelece a campanha obrigatória aos produtores com saldo de animais, "independente do porte da propriedade", frisa a Agência. 

Ainda conforme a Iagro, o não cumprimento da declaração pode levar a restrições sanitárias, com impacto direto na comercialização e transporte de animais, o que pode fazer com que as futuras emissões da chamada Guia de Trânsito de Animal (GTA) sejam bloqueadas. 

Nas palavras do diretor-presidente da Agência, Daniel Ingold, não haverá prorrogação do prazo para declaração de rebanho neste ano, portanto é importante executar até esta segunda-feira (1° de novembro). 

"O cadastro é uma ferramenta estratégica para o controle sanitário, prevenção de doenças e fortalecimento do mercado agropecuário sul-mato-grossense. Não perca o prazo, vamos manter o Estado como referência nacional em sanidade animal”, cita Ingold em complemento.

Importante destacar que, os canais diretos da Iagro, como o próprio número de WhatsApp (67) 99875-3796, estão disponíveis para sanar as dúvidas e dar orientações aos produtores quanto à declaração.

Cabe lembrar que essa trata-se da segunda etapa da campanha de declaração de rebanho, com a primeira fase, realizada em maio, registrando uma adesão de 97,82%.

Declaração do rebanho

Nessa declaração de rebanho, o produtor deverá atualizar dados referentes ao interesse sanitário, pontos como: o endereço da propriedade bem como o tipo de local (se rural, assentamento, periferia, aldeia, etc.); telefones para contato bem como informações complementares como o e-mail direto do produtor rural e as coordenadas geográficas. 

Além disso, é preciso que na declaração conste também informações sobre existência de propriedade em outros países, "via de acesso, características da exploração pecuária conforme as espécies exploradas", cita a campanha. 

"No ato da declaração, podem ser informadas os nascimentos e mortes de animais, consumo e evolução de era, estoque efetivo por espécie, era e sexo, para fins de controle sanitário e espécies envolvidas", completa a nota da Iagro. 

Feita semestralmente, a declaração de rebanhos abrange: 

  • Bovinos e bubalinos,
  • Animais aquáticos
  • Aves ornamentais/silvestres (não destinadas à produção de carne ou ovos),
  • Codorna,
  • Caprino e ovino,
  • Equino,
  • Asinino e muar,
  • Abelha,
  • Bicho-da-seda,
  • Galinha,
  • Galinha-d’angola,
  • Ganso,
  • Marreco,
  • Pato,
  • Peru,
  • Ratitas e
  • Perdizes

Das aves e suínos de subsistência, cabe esclarecer, como bem pontua a Iagro, que os núcleos comerciais registrados dessas espécies seguem normativa específica e não se enquadram neste regulamento. 

Nesta etapa, há a possibilidade de que os produtores registrem também a vacinação obrigatória contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses de idade, "oportunidade para manter o rebanho em conformidade com as exigências sanitárias" que deve ser registrada até 31 de dezembro. 

 

Estimativa

Aumento do salário mínimo para 2026 pode ser menor que o esperado

Reajuste deve acontecer por causa da queda da inflação. Mesmo assim, a projeção é de que o valor seja 7,2% maior que deste ano

30/11/2025 10h00

Valor acompanha inflação

Valor acompanha inflação Arquivo/Correio do Estado

O governo federal brasileiro reduziu a projeção do salário mínimo estimado para o ano de 2026 de R$ 1.631 para R$ 1.627. 

A atualização do valor foi informada pelo Ministério do Planejamento através de documentos enviados ao Congresso para custeio da análise da proposta de orçamento para o próximo ano. 

O reajuste do valor tem a ver com a estimativa na queda do valor da inflação, já que seu comportamento é um dos componentes da fórmula para a correção do piso salarial. 

Com um aumento menor do que o esperado no preço de produtos e serviço, a expectativa é que a inflação também seja menor, causando um reajuste também menor para o salário mínimo. 

Mesmo assim, se a projeção for confirmada, a atualização do valor ainda deve ser 7,2% maior do que o piso atual de R$ 1.518, ou de R$ 109, valor pouco maior que o reajuste do salário do ano de 2024 (R$ 1.412) para 2025. 

O valor definitivo será divulgado nos próximos dias pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

Como é calculado

O cálculo utilizado para definir o salário mínimo leva em consideração alguns critérios como:

  • Inflação - a correção dos valores é voltada para garantir o poder de compra dos trabalhadores, sendo corrigido de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços;
  • Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País - quando a economia cresce, o governo pode usar parte desse crescimento para aumentar, de forma real, o valor do salário;
  • Nova política de reajuste - com o novo arcabouço fiscal de 2024, a política de valorização foi ajustada. Assim, o cálculo do salário mínimo considera a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar um impacto superior a 2,5% nas contas públicas. Essa regra busca equilibrar o aumento das rendas dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do País. 

Nova regra de correção  

Pela legislação anterior, o reajuste do salário mínimo era calculado com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 12 meses até novembro, somado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.

A nova regra mantém o ganho real acima da inflação vinculado ao PIB, mas limita esse acréscimo ao teto de correção do arcabouço fiscal, que varia entre 0,6% e 2,5% ao ano.  

O salário mínimo é um dos principais parâmetros para o cálculo do Orçamento, já que despesas obrigatórias, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão diretamente vinculadas ao seu valor.

Com a nova política, o governo estima uma economia de R$ 15,3 bilhões para os anos de 2025 e 2026.  
 

