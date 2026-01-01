Nota Premiada tem seis ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Seis sul-mato-grossenses acertaram a sena e vão dividir o prêmio de R$ 100 mil da Nota MS Premiada, totalizando R$ 16,6 mil para cada. O sorteio, referente ao mês de novembro, foi realizado nessa quinta-feira (1º), através dos números da Mega da Virada.

Além dos ganhadores da sena, outros 382 sortudos fizeram a quina e também serão premiados. Neste caso, eles dividem R$ 200 mil, o que dá R$ 523,56 para cada um.

O sorteio foi realizado através das dezenas do concurso da Mega da Virada para consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no mês de outubro no comércio de todo o Mato Grosso do Sul.

Na Mega da Virada foram sorteados os números 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Um bolão com 10 cotas registrado em Ponta Porã ficou entre os premiados e levou o prêmio de aproximadamente R$ 181 milhões.

Mensalmente, o prêmio total da Nota MS Premiada é de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina.

Para quem realizou compras em dezembro e pediu o CPF na nota, o sorteio será no dia 31 de janeiro, também através dos números da Mega-Sena

Como conferir as dezenas

Para saber se foi o ganhador de algum dos prêmios, basta acessar o site do programa Nota MS Premiada e digitar o CPF no campo indicado.

O sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal. Ou seja, as notas emitidas em outubro concorrem em novembro, as emitidas em novembro concorrem em dezembro, e assim sucessivamente.

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário (confira abaixo), devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas.

Como resgatar os prêmios?

Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa.

Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada. Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal.

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada.