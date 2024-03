SEMANA DO CONSUMIDOR

Objetivo é facilitar negociações entre consumidores e empresas, além de limpar o nome dos campo-grandenses

A expectativa é de que 800 dívidas sejam renegociadas, em dois dias de evento, na 6ª edição da Campanha “Estamos Quites”, do Procon Municipal, por meio da Prefeitura de Campo Grande.

O programa foi lançado na manhã desta quinta-feira (14), na sede do Procon Municipal, localizado na avenida Afonso Pena, número 3.128, Centro. A ação ocorre nesta quinta (14) e sexta-feira (15), das 8h às 17h, na sede do Procon.

O objetivo é facilitar negociações de dívidas entre consumidores e empresas. As empresas oferecem descontos, facilidade no parcelamento e liquidação total de dívidas.

É possível quitar débitos e ficar em dia com as empresas Águas Guariroba, Energisa-MS, Claro, Associação Comercial de Campo Grande (ACICG); agências bancárias Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú e autarquias municipais Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha). Os Cartórios de Protesto irão mediar empresa-cliente.

De acordo com a Energisa, o cliente terá até 75% de desconto e poderá parcelar a dívida em até 60 vezes pelo Desenrola Brasil e aproveitar outras condições especiais para todos os tipos de dívidas.

Conforme apurado pela reportagem, centenas de pessoas compareceram ao local na manhã desta quinta-feira (14) para renegociar dívidas.

Em entrevista ao Correio do Estado, o subsecretário do Procon Municipal, José Costa Neto, afirmou que o objetivo do evento é tirar o campo-grandense das dívidas e do nome sujo.

“É um programa mutirão para facilitar a vida dos nossos consumidores, tentar solucionar vários problemas relacionados a dívidas ou pelo menos minimizá-los. A partir do momento em que a dívida for acertada a baixa já vai ser direta no sistema. Hoje a questão do endividamento é crescente. O trabalho do Procon municipal é solucionar o problema das dívidas e consequentemente do endividamento”, ressaltou o subsecretário.

Dona de casa, Maria Alves, aproveitou a chance de limpar o nome e se livrar das dívidas. "Tenho alguns débitos com o Banco Itaú, soube do evento e vim aqui. Espero conseguir um desconto bom e sair do endividamento", disse a idosa.

No ano passado, quase mil dívidas foram renegociadas em três dias de evento.

NOME SUJO

Uma pessoa que tem o "nome sujo" é alguém que comprou um produto ou serviço, não pagou e teve seu nome apontado/negativado nas listas dos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC Brasil ou Boa Vista SCPC.

As consequências de ter o "nome sujo" são:

Impedimento para liberação de crédito bancário e financiamento;

Impedimento para solicitação de empréstimos;

Rompimento de negócios que estavam em andamento;

Impossibilitar a compra em determinadas lojas, principalmente as que usam crediário, por exemplo;

Não poder emitir talonários de cheques e

Impossibilitar o aluguel de imóveis.