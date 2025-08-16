Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ENTREVISTA

"O empreendedorismo surge como resposta às necessidades das populações vulneráveis"

Com resultados como a formalização de 11 mil novos MEIs, o empreendedorismo pode ser estratégia para gerar renda e reduzir desigualdades, aponta o diretor em entrevista ao Correio do Estado

SÚZAN BENITES

16/08/2025 - 09h30
Em Mato Grosso do Sul, mais de quatro mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza, segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

Para muitas delas, a falta de renda, qualificação e oportunidades fecha portas todos os dias. Mas, segundo o diretor de Operações do Sebrae-MS, Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro, de 59 anos, o empreendedorismo pode ser a chave para reabrir essas portas e mudar destinos.

Em entrevista ao Correio do Estado, Tito revela como a estratégia já formalizou mais de 11 mil novos microempreendedores e vem ajudando comunidades a transformar vulnerabilidade em oportunidade.

Em Mato Grosso do Sul, existem mais de quatro mil pessoas em situação de extrema pobreza, conforme a Sead, do governo do Estado. São pessoas sem condições de investimento, por exemplo, e com outros problemas sociais, educacionais. Como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta para auxiliar essa população vulnerável?

O Sebrae-MS compreende o empreendedorismo como uma poderosa ferramenta de inclusão produtiva e de transformação social. Eu diria, sobremaneira, que se trata de um caminho viável para a autonomia financeira, mas que vai além disso: é também o resgate da autoestima, da dignidade e do pertencimento.

Quando uma pessoa em situação de vulnerabilidade consegue empreender, ela não apenas muda sua própria realidade, mas contribui com sua família e com a comunidade ao redor. A gente costuma dizer que, nesses casos, o empreendedorismo gera um efeito multiplicador.

É por isso que, em Mato Grosso do Sul, temos atuado de forma estratégica, junto ao governo do Estado, para levar o programa Cidade Empreendedora a um número crescente de municípios. Lançado em 2018, o programa inicia em 2025 um novo ciclo, com uma estrutura ainda mais robusta.

Neste novo momento, o eixo de inclusão socioprodutiva se tornou obrigatório em 34 dos 36 municípios participantes, demonstrando o compromisso coletivo com a redução das desigualdades.

Nessas cidades, e junto às prefeituras, nossa atuação será ainda mais próxima das comunidades vulneráveis, com ações voltadas a perfis diversos de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. A proposta é fazer com que elas consigam entender seu próprio potencial e enxergar no empreendedorismo uma via de emancipação.

Inclusive, os dados reforçam essa necessidade: de acordo com a pesquisa Data Favela, conduzida pelo Instituto Locomotiva, 82% dos empreendedores em favelas do Centro-Oeste dependem do faturamento do negócio como a principal fonte de renda da família. Ou seja, o empreendedorismo já é uma realidade para essas pessoas. Cabe a nós criarmos um ambiente que qualifique e apoie essa trajetória.

Em 2023, o Sebrae foi apontado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome como importante parceiro para combater a pobreza no Brasil. Poderia pontuar o que vem avançando no cenário de MS para se promover geração de renda e emancipação econômica no âmbito das populações mais vulneráveis?

Esse reconhecimento nacional reforça uma atuação que, aqui, em Mato Grosso do Sul, já é realidade há alguns anos. Desde 2018, temos promovido ações por meio do programa Cidade Empreendedora, sendo esta uma das nossas principais estratégias para levar desenvolvimento aos municípios e que tem apresentado resultados.

Para se ter uma ideia, 57% dos municípios sul-mato-grossenses já foram beneficiados com o programa. Em seu ciclo mais recente, encerrado em 2024, 36 municípios participaram e obtiveram resultados significativos, como a formalização de mais de 11 mil novos microempreendedores individuais [MEIs], entre janeiro de 2023 e abril de 2024, o que representa um crescimento médio de 25%, em comparação com o período anterior.

Isso mostra o quanto o ambiente de negócios está mais favorável e o quanto o empreendedorismo tem sido visto como um caminho viável por pessoas que, até então, estavam à margem do mercado.

Especificamente no eixo de inclusão socioprodutiva, trabalhamos inicialmente com 13 municípios, que optaram por priorizar esse tema, e aplicamos uma metodologia que se mostrou eficaz, chamada metodologia das três fases.

Ela é voltada a pessoas atendidas pelas Secretarias Municipais de Assistência Social, em sua maioria mulheres, e tem como foco a construção de uma trajetória de emancipação que começa pelo desenvolvimento humano, passa pela capacitação profissional e empreendedora e culmina na geração de renda, seja via empregabilidade ou por meio do próprio negócio.

Essa lógica de atuação respeita o tempo e as necessidades de cada pessoa. Primeiro, trabalhamos autoestima, autoconfiança, talentos e vocações. Em seguida, oferecemos qualificações alinhadas ao mercado e à vocação local. E, por fim, entramos com mentorias e consultorias individuais, para apoiar a inserção profissional e garantir sustentabilidade a essas iniciativas.

Mato Grosso do Sul é um celeiro de oportunidades, e, quando o empreendedorismo encontra o apoio certo, ele se torna uma ferramenta de transformação social.

Existem números que esboçam como o empreendedorismo está mexendo com as populações vulneráveis no Estado? Poderia detalhar isso?

Temos acompanhado esse cenário, e posso afirmar que os dados mostram um ambiente favorável à inclusão socioprodutiva e à consolidação do empreendedorismo como ferramenta de transformação.

Quando falamos de Mato Grosso do Sul, os indicadores sociais e econômicos apontam um avanço importante: a taxa de desemprego no Estado é de 3,7%, a quinta menor do País, de acordo com o IBGE [2024].

Além disso, segundo o Censo de 2022, cruzado com os dados do Instituto Locomotiva/Data Fa[vela (2023], apenas 0,6% da população estadual vive em comunidades, o que representa cerca de 16.678 pessoas, uma das menores proporções do País.

Esses números não escondem os desafios, mas mostram que há um caminho de desenvolvimento sustentável sendo trilhado, com foco em não deixar ninguém para trás, como diria nosso governador Eduardo Riedel.

O empreendedorismo, nesse contexto, surge como uma resposta prática às necessidades das populações vulneráveis, principalmente quando aliado a políticas públicas e programas estruturantes.

Esse tipo de trabalho envolve a inclusão produtiva e a inclusão socioprodutiva? Se sim, poderia pontuar o que diferencia uma estratégia da outra?

Para o Sebrae-MS, os dois termos são complementares e têm o mesmo propósito: permitir que pessoas em situação de vulnerabilidade ingressem ou retornem ao mercado por meio da geração de trabalho e renda.

No programa Cidade Empreendedora, adotamos o termo inclusão socioprodutiva para nomear o eixo de atuação que trata dessas iniciativas.

Mas, mais do que a nomenclatura, o que importa é a essência do trabalho: estamos falando de um processo de inserção e reinserção de pessoas com idade para trabalhar e que enfrentam barreiras sociais e econômicas no mercado, seja por meio da empregabilidade, seja por meio do empreendedorismo.

Quais processos têm sido trabalhados no Estado para fomentar a inclusão produtiva e a inclusão socioprodutiva?

A principal estratégia dessa atuação é o programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o governo do Estado, que entra em um novo ciclo em 2025. Neste novo momento, 34 dos 36 municípios participantes vão executar o eixo de inclusão socioprodutiva.

A metodologia aplicada contempla diferentes etapas. Iniciamos com um diagnóstico local, para entender o cenário de cada município e identificar os públicos prioritários. A partir disso, os municípios recebem apoio para a implantação de um plano municipal de inclusão produtiva, com diretrizes e metas específicas.

Todo esse processo é acompanhado por consultorias especializadas, que ajudam na articulação entre as diversas políticas públicas existentes.

Além disso, o Sebrae-MS oferece um conjunto robusto de capacitações voltadas às competências socioemocionais, à profissionalização e à gestão de negócios, com trilhas formativas adaptadas à vocação econômica local e ao perfil dos participantes.

Acreditamos que não basta ensinar uma profissão, é preciso preparar as pessoas para empreender com propósito e consciência, e isso só é possível quando conseguimos entender a dor do cliente e atuar com empatia e planejamento.

Outro ponto importante é a mobilização e articulação. Trabalhamos para construir uma rede de parceiros locais, seja com nossos conselheiros do Sebrae-MS ou envolvendo prefeituras, entidades de classe, empresas, instituições de ensino. Com isso, ampliamos as possibilidades de encaminhamento e suporte ao público atendido.

Também promovemos feiras de empreendedorismo, workshops, palestras e eventos, criando espaços de visibilidade e conexão entre os empreendedores e os mercados.

Quais setores da economia no Estado mais se encaixam para auxiliar nessas estratégias? Quais produtos poderiam ser considerados os “queridinhos” para fomentar o empreendedorismo em populações vulneráveis?

A pesquisa demonstra que grande parte dos empreendedores em favelas do Centro-Oeste começou de forma autônoma para suprir necessidades imediatas. Para 27% deles, o impulso foi reconhecer que tinham habilidade para uma atividade e, assim, a transformar em uma profissão.

Nesse contexto, as capacitações oferecidas pelo Sebrae-MS são alinhadas com a vocação econômica local e as demandas das comunidades.

Em Mato Grosso do Sul, os setores de comércio e serviços são os principais motores da economia estadual, sendo algumas atividades econômicas comuns, por exemplo, o comércio de vestuário, salões de beleza e barbearias, além de estabelecimentos alimentícios, como lanchonetes, que compõem grande parte dos negócios informais e autônomos das comunidades.

No que se refere às capacitações, um exemplo significativo é o programa MS Qualifica, que visa promover a inserção no mercado de trabalho e suprir a demanda por mão de obra qualificada nos municípios sul-mato-grossenses, lançado pelo governo do Estado em 2023, em parceria com diversas instituições.

Quem são os consumidores desses produtos e serviços gerados pela inclusão socioprodutiva? Existe um número que represente esse mercado em Mato Grosso do Sul?

Eu diria sobremaneira que os consumidores em potencial são, majoritariamente, das próprias comunidades. Dados do Instituto Locomotiva indicam que 93% dos empreendedores de favelas trabalham ou têm negócios no território onde moram, mantendo fortes vínculos afetivos, sociais e de trabalho.

Esse senso de comunidade favorece a solidariedade e o apoio mútuo, fortalecendo a economia local. Além disso, 75% desses empreendedores priorizam comprar produtos e serviços de pequenos negócios locais, o que demonstra um mercado relevante e uma dinâmica econômica de fortalecimento interno nas comunidades.

Essa rede de apoio e engajamento funciona como um mecanismo importante para a sustentabilidade desses negócios.

Como elevar a autoestima de um público que enfrenta dificuldades econômicas e sociais para superar os obstáculos do empreendedorismo?

É fundamental compreender o perfil desse público para desenvolver ações integradas que vão além da capacitação técnica e incluem acolhimento e valorização humana.

A maioria dos empreendedores em favelas do Centro-Oeste é composta por pessoas de baixa renda, 81%, negras, 74%, e com baixa escolaridade, 45% com Ensino Fundamental completo ou menos.

Eles enfrentam barreiras estruturais agravadas por marcadores sociais.

Por isso, o Sebrae-MS adota uma abordagem que prioriza o fortalecimento da autoestima, reconhecendo as potencialidades individuais antes de introduzir conteúdos técnicos de gestão e mercado.

PERFIL

Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro

Nascido em Gafanha de Nazaré, Portugal, Tito Estanqueiro, de 59 anos, é economista, naturalizado brasileiro e reside em Campo Grande. É mestre em Economia Política pela PUC-SP e bacharel em Ciências Econômicas pela UFMS. Atua no Sebrae-MS desde 2007, onde, desde 2015, ocupa o cargo de diretor de Operações, após passagem pela diretoria técnica.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2810, sexta-feira (15/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2025 08h28

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2810 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,7 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 52.256,62)
  • 18 acertos - 77 apostas ganhadoras, (R$ 2.423,77)
  • 17 acertos - 578 apostas ganhadoras, (R$ 226,02)
  • 16 acertos - 3574 apostas ganhadoras, (R$ 36,55)
  • 15 acertos - 15125 apostas ganhadoras, (R$ 8,63)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2810 são:

  • 95 - 63 - 08 - 61 - 55 - 33 - 54 - 53 - 03 - 73 - 44 - 28 - 04 - 82 - 06 - 22 - 20 - 37 - 58 - 77 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2811

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2811. O valor da premiação está estimado em R$3,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2847, sexta-feira (15/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2025 08h27

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2847 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,4 milhões.

Premiação 1º sorteio:

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 13.351,08)
  • 4 acertos - 505 apostas ganhadoras (R$ 151,07)
  • 3 acertos - 10.054 apostas ganhadoras (R$ 3,79)

Premiação 2º sorteio:

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 4.621,53)
  • 4 acertos - 564 apostas ganhadoras (R$ 135,26)
  • 3 acertos - 11.243 apostas ganhadoras (R$ 3,39)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2847 são:

Primeiro sorteio

  • 31 - 08 - 32 - 01 - 50 - 39

Segundo sorteio

  • 42 - 16 - 33 - 38 - 30 - 44

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2848

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2848. O valor da premiação está estimado em R$3,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

