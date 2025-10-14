Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

O impacto de fundos e ativos digitais nas cadeias produtivas locais

Da redação

Da redação

14/10/2025 - 09h51
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Fundos de investimento e ativos digitais estão impactando profundamente a maneira como as economias contemporâneas operam. Dentro das cadeias produtivas locais, eles aparecem tanto como propulsores de oportunidades quanto como geradores de novos desafios.

De um lado, eles aumentam o acesso ao capital, promovem a inovação e pressionam as empresas a se adequarem a padrões mais rigorosos de governança.

Por outro lado, eles introduzem riscos associados à volatilidade, à regulação e ao acesso desigual. É fundamental que produtores, empresários e comunidades envolvidos nessas cadeias compreendam esse contexto.

Os fundos de investimento são cruciais na distribuição de capital. Eles investem em áreas produtivas e cobram indicadores de desempenho bem definidos. Essa pressão pode resultar em maior eficiência, melhor qualidade e acesso a mercados mais desafiadores.

Por outro lado, pode resultar em uma dependência excessiva de financiamento externo e em demandas por resultados rápidos. Os ativos digitais, por sua vez, atuam como instrumentos de inovação, capazes de facilitar pagamentos, gerar novas opções de financiamento e até mesmo transformar modelos de negócio convencionais.

Nesse contexto, as criptomoedas ganharam protagonismo. Sua influência vai além do setor financeiro e atinge diretamente cadeias produtivas que lidam com importações, exportações e transações internacionais.

Investidores e produtores acompanham com atenção a movimentação do gráfico bitcoin, cujo valor impacta a liquidez do mercado e a percepção de risco.

Oscilações bruscas podem aumentar custos de operação ou, em alguns casos, abrir oportunidades de ganho em regiões que adotam soluções digitais como forma de pagamento ou captação de recursos.

De que forma os fundos afetam as cadeias locais 

A atuação dos fundos de investimento nas cadeias produtivas locais se manifesta de diversas maneiras. They enhance access to credit, facilitate the modernization of infrastructure, and demand stronger governance practices.

Isso quer dizer que os produtores e empresas da região começam a seguir normas de transparência e responsabilidade mais rígidas.

Ademais, fundos de investimento com foco em impacto social e ambiental começam a exigir critérios de sustentabilidade, estimulando práticas que minimizem o impacto ambiental e promovam a responsabilidade social.

Uma influência significativa é a habilidade dos fundos de conectar cadeias locais a mercados globais.  Financiando empresas com potencial de crescimento, elas tornam mais fácil exportar e se conectar a cadeias de valor globais.

Esse cenário traz mais concorrência, mas também demanda mudanças, como a obtenção de certificações e investimentos em tecnologia.

O papel dos ativos digitais

Os ativos digitais abrem novas frentes de financiamento e negociação nas cadeias produtivas. Por exemplo, a tokenização torna possível dividir ativos físicos em partes digitais que podem ser negociadas, como direitos sobre colheitas futuras ou participação em propriedades.

Isso torna os investimentos mais acessíveis e permite que pequenos produtores levantem fundos diretamente de investidores, sem a necessidade de depender apenas de bancos tradicionais.

Assim como pagamentos, criptomoedas e contratos inteligentes têm o potencial de transformar a forma como os pagamentos são feitos.

Em cadeias transnacionais, diminuir os intermediários e acelerar as transações pode resultar em uma economia de tempo e dinheiro considerável. Entretanto, a volatilidade e a ausência de uma regulamentação clara ainda criam incertezas em relação à adoção em massa.

Oportunidades para cadeias produtivas locais

A integração de fundos e ativos digitais oferece uma série de oportunidades para as comunidades e empresas locais: 

  •     Financiamento: pequenos agricultores ou empresas locais têm agora opções para financiar projetos e crescimento.
  •     Inovação tecnológica: a digitalização de processos, a implementação de contratos inteligentes e a rastreabilidade dos produtos melhoram a eficiência. 
  •     Mercados internacionais: conectar-se com investidores e consumidores de outros países torna-se mais fácil. 
  •     Sustentabilidade: critérios que consideram o impacto social e ambiental promovem boas práticas e podem criar vantagens competitivas. 
  •     Inclusão: os ativos digitais possibilitam que pequenos investidores se juntem a projetos que antes eram exclusivos para grandes instituições financeiras.

Desafios e riscos

Embora haja vantagens, também existem riscos que não podem ser ignorados. A volatilidade dos ativos digitais pode causar receitas instáveis ou custos não previstos.

Por exemplo, cadeias produtivas que aceitam criptomoedas como pagamento estão suscetíveis a flutuações que impactam diretamente o fluxo de caixa.

Outro problema é a disparidade no acesso à tecnologia. Em áreas onde a infraestrutura é escassa, comunidades podem enfrentar obstáculos na adoção de tecnologias digitais, o que acentua a exclusão e gera desigualdades dentro da própria cadeia produtiva.

Temos também o fator regulatório: muitos países ainda não estabeleceram normas claras para a utilização de ativos digitais, o que gera incerteza legal e riscos relacionados à conformidade.

Há também o risco de concentração de poder. Grandes fundos podem estabelecer prioridades que não correspondem às necessidades da comunidade local. A pressão por resultados imediatos pode resultar em escolhas que desconsideram impactos sociais ou culturais significativos.

Caminhos para potencializar resultados

Para que fundos e ativos digitais tragam impacto positivo às cadeias produtivas locais, algumas medidas são fundamentais.

O engajamento das comunidades deve ser priorizado, garantindo que os interesses locais sejam levados em conta nas decisões de investimento. Investir em infraestrutura digital e educação tecnológica também é essencial para democratizar o acesso às oportunidades criadas pelos ativos digitais.

A transparência é outro ponto central. Relatórios claros sobre os resultados alcançados, não apenas financeiros, mas também sociais e ambientais, ajudam a construir confiança.

A criação de parcerias entre setor público, privado e organizações sociais fortalece o ecossistema e permite que os benefícios se espalhem de maneira mais equilibrada.

Por fim, marcos regulatórios adequados são indispensáveis. Eles precisam equilibrar inovação e segurança, permitindo que fundos e ativos digitais prosperem sem comprometer a estabilidade das cadeias locais. 
 

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2872, segunda-feira (13/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/10/2025 08h26

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2872 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 300 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 9.243,15)
  • 4 acertos - 404 apostas ganhadoras (R$ 130,73)
  • 3 acertos - 8.488 apostas ganhadoras (R$ 3,11)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 8.318,83)
  • 4 acertos - 378 apostas ganhadoras (R$ 139,73)
  • 3 acertos - 7.464 apostas ganhadoras (R$ 3,53)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2872 são:

Primeiro sorteio

  • 46 - 43 - 44 - 07 - 18 - 21

Segundo sorteio

  • 01 - 16 - 29 - 32 - 14 - 19

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2872

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2872. O valor da premiação está estimado em R$ 550 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2835, segunda-feira (13/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/10/2025 08h24

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2835 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 37.704,99)
  • 18 acertos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 2.142,33)
  • 17 acertos - 497 apostas ganhadoras, (R$ 237,07)
  • 16 acertos - 2911 apostas ganhadoras, (R$ 40,47)
  • 15 acertos - 12633 apostas ganhadoras, (R$ 9,32)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2835 são:

  • 29 - 88 - 07 - 27 - 49 - 66 - 75 - 40 - 98 - 81 - 92 - 24 - 33 - 08 - 46 - 68 - 82 - 86 - 50 - 99

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2836

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2836. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

MS usa cabelo apreendido para fazer perucas para Rede de Combate ao câncer
Campo Grande

/ 57 minutos

MS usa cabelo apreendido para fazer perucas para Rede de Combate ao câncer

2

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais
MÃES ATÍPICAS

/ 1 hora

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais

3

Lenilde Ramos faz o resgate da identidade cultural de MS a partir da trajetória de Margarida Neder
LIVRO

/ 1 hora

Lenilde Ramos faz o resgate da identidade cultural de MS a partir da trajetória de Margarida Neder

4

De MS, Ana Castela emplaca música de abertura e vai atuar em novela da Globo
FEMINEJO

/ 1 hora

De MS, Ana Castela emplaca música de abertura e vai atuar em novela da Globo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?