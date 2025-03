Pacto Pantanal: Fazendeiro irá receber R$ 55 por ano, com teto de R$ 100 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O governo de Mato Grosso do Sul lançou oficialmente o Pacto Pantanal, nesta quinta-feira (27), e, dentre as medidas previstas, está o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) aos produtores rurais e organizações que se comprometerem com a preservação do bioma. O valor será de R$ 55 por hectare, valor a ser pago em duas parcelas, com limite de até R$ 100 mil por propriedade.

O edital com as regras ainda será lançado, mas chama a atenção de alguns produtores o valor ser baixo em comparação com o arrendamento de terras, que pode variar, em média, de R$ 1 mil a R$ 5 mil por hectare/ano, dependendo da região e do tipo de exploração.

Ou seja, desta forma, o programa não seria tão atrativo do ponto de vista financeiro, visto que, de forma imediata, compensaria mais ao produtor arrendar a terra do que se inscrever no programa do governo.

No entanto, o PSA não impede que o fazendeiro arrende parte da sua propriedade, podendo receber os dois pagamentos caso também faça as ações de preservações que deverão estar previstas no edital.

PSA

O PSA visa remunerar aqueles que contribuem há séculos com a preservação do Pantanal, entre eles ribeirinhos, produtores rurais e povos originários.

O pagamento por serviços ambientais no Pantanal foi criado com a instituição da Lei do Pantanal, que entrou em vigor no ano passado, e a criação do Fundo Clima Pantanal, ferramenta que tem por objetivo pagar aos produtores pelo excedente de preservação ambiental da região.

O programa está sendo instituído em duas modalidades: Conservação e Biodiversidade e PSA Brigadas Flexibilização do Manejo Integrado do Fogo, e já inicia com o aporte de R$ 40 milhões do governo estadual.

Organizações da sociedade civil, produtores rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhas, comunidades indígenas, qualquer pessoa que viva no território do Pantanal e que esteja organizada em uma associação, em algum tipo de representação, pode submeter projetos.

Os pagamentos ficam em R$ 55 por hectare, e podem chegar até a R$ 100 mil por propriedade, valor a ser pago em duas parcelas.

“Cabe destacar que 97% da região pantaneira está em propriedades rurais, ou seja, os proprietários são responsáveis pela gestão do território.”, destacou o secretário-adjunto da Semadesc, Artur Falcette.

Pacto Pantanal

O programa “Pacto Pantanal” prevê R$ 1,4 bilhão em investimentos ao bioma do Pantanal até 2030.

Além da preservação, o objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, com ações em infraestrutura, educação, saúde, saneamento, meio ambiente e desenvolvimento das cadeias produtivas.

Conforme o cronograma, estão previstos:

R$ 307 Milhões para a área da Saúde e Saneamento Básico;

R$ 136,4 milhões para o setor de desenvolvimento e produção (pecuária, drenagem);

Educação R$ 117,7 Milhões;

Infraestrutura - estradas, aterros, pistas e aeródromos que recebem R$ 441,2 Milhões;

R$ 426,3 Milhões para prevenção e combate de incêndios, pagamentos por serviços ambientais, monitoramento climático, sistematização e tecnologia.

O dinheiro será repassado com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), financiamentos e emendas parlamentares ao longo dos próximos cinco anos.