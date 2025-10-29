Parceria entre MS e BNDES injeta R$2,5 bilhões em obras para modernização de rodovias

Mais trechos podem ser contemplados até o final de 2025 em MS - Divulgação/GOV MS

O governo de Mato Grosso do Sul e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reforçaram uma parceria que prevê até R$2,5 bilhões em investimentos para modernização logística estadual.

Em visita recente de uma equipe técnica do Banco à Capital e à malha rodoviária reforça o avanço do programa “Invest Impacto”, voltado à recuperação, pavimentação e monitoramento de trechos estratégicos.

A parceria firmada em 2023 e operacionalizada em 2025, fortalece a competitividade logística e o escoamento da produção agroindustrial sul-mato-grossense, consolidando o Estado como centro logístico.

Segundo o gerente de rodovias da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Gil Márcio Franco, o Invest Impacto se apoia no Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e articula diferentes fontes para modernizar a malha rodoviária estadual.

“O objeto era investir na melhoria da malha rodoviária estadual, já olhando os projetos que estavam em desenvolvimento, como o Crema, as concessões e a Rota Bioceânica”, explicou.

Durante a visita, os técnicos do banco estiveram nos trechos das rodovias MS-380, MS-289, e MS-276 para avaliar o andamento das obras. A previsão é que as primeiras entregas ocorram a partir do segundo semestre de 2026, embora o cronograma contratual se estenda até 2027.

O primeiro Relatório de Aprovação do Projeto (RAP1) do programa soma cerca de R$600 milhões, que está em execução e já apresenta avanço entre 45% e 50%, cobrindo trechos como MS-436 (lotes 1 e 2) entre Camapuã e Figueirão; MS-276 (lotes 1 e 2) entre Indápolis e Deodápolis; e MS-347, no trecho que liga Dois Irmãos do Buriti à BR-419.

O segundo relatório (RAP2), validado em outubro, amplia o escopo para mais trechos, como MS-444 entre Selvíria e entroncamento da MS-112; MS-320 entre Três Lagoas e MS-377; MS-380 (lotes 1 e 2) entre o encontramento da MS-164 até a BR-463; e MS-289 entre o entroncamento da MS-180 até a MS-156.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que essas intervenções são parte de um esforço coordenado para dar “fôlego à malha rodoviária e garantir competitividade ao Estado”.

Já o analista de operações do BNDES, Márcio Rebello, afirmou que “diferente de bancos comerciais, o BNDES exige o cumprimento integral da finalidade contratual. As liberações de recursos ocorrem conforme o atingimento das metas e resultados”.

Para ele, o Estado tem equipes qualificadas e proativas, colocando MS entre um dos “melhores estados na interlocução com o Banco”.

O próximo passo, agora, é o preparo do terceiro relatório de aprovação de projetos (RAP3), que deve incluir novos trechos a serem financiados até o fim deste ano. A expectativa é que o teto do contrato com o banco, de R$2,5 bilhões, seja atingido, fazendo desta a maior operação de crédito voltada à infraestrutura rodoviária já firmada pelo Estado.

Investimentos

Além desse aporte, o Estado tem ampliado os investimentos nas rodovias estaduais. Segundo divulgação da Agesul, em 2025 o governo anunciou um pacote de mais de R$536 milhões para infraestrutura rodoviária, abrangendo implantação e pavimentação de rodovias estratégicas, parte delas vinculadas a processos de financiamento junto ao BNDES.

No âmbito federal, o investimento em infraestrutura e transportes em Mato Grosso do Sul chegou a R$833,6 milhões em 2024, aumento de 253% em relação a 2022, o que reforça a ênfase no escoamento da produção agroindustrial e na malha logística.

“Essas obras representam desenvolvimento. Conectam as cidades, facilitam o dia a dia de quem utiliza as estradas e fortalecem o escoamento da produção. O Invest Impacto é estratégico para sustentar o crescimento e a logística de Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário.

