Economia

Logística

Parceria entre MS e BNDES injeta R$2,5 bilhões em obras para modernização de rodovias

Com recursos do BNDES e do Governo do Estado, programa Invest Impacto acelera obras que modernizam rodovias estratégicas de MS

Karina Varjão

Karina Varjão

29/10/2025 - 16h15
O governo de Mato Grosso do Sul e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reforçaram uma parceria que prevê até R$2,5 bilhões em investimentos para modernização logística estadual. 

Em visita recente de uma equipe técnica do Banco à Capital e à malha rodoviária reforça o avanço do programa “Invest Impacto”, voltado à recuperação, pavimentação e monitoramento de trechos estratégicos. 

A parceria firmada em 2023 e operacionalizada em 2025, fortalece a competitividade logística e o escoamento da produção agroindustrial sul-mato-grossense, consolidando o Estado como centro logístico. 

Segundo o gerente de rodovias da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Gil Márcio Franco, o Invest Impacto se apoia no Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e articula diferentes fontes para modernizar a malha rodoviária estadual. 

“O objeto era investir na melhoria da malha rodoviária estadual, já olhando os projetos que estavam em desenvolvimento, como o Crema, as concessões e a Rota Bioceânica”, explicou.

Durante a visita, os técnicos do banco estiveram nos trechos das rodovias MS-380, MS-289, e MS-276 para avaliar o andamento das obras. A previsão é que as primeiras entregas ocorram a partir do segundo semestre de 2026, embora o cronograma contratual se estenda até 2027. 

O primeiro Relatório de Aprovação do Projeto (RAP1) do programa soma cerca de R$600 milhões, que está em execução e já apresenta avanço entre 45% e 50%, cobrindo trechos como MS-436 (lotes 1 e 2) entre Camapuã e Figueirão; MS-276 (lotes 1 e 2) entre Indápolis e Deodápolis; e MS-347, no trecho que liga Dois Irmãos do Buriti à BR-419. 

O segundo relatório (RAP2), validado em outubro, amplia o escopo para mais trechos, como MS-444 entre Selvíria e entroncamento da MS-112; MS-320 entre Três Lagoas e MS-377; MS-380 (lotes 1 e 2) entre o encontramento da MS-164 até a BR-463; e MS-289 entre o entroncamento da MS-180 até a MS-156. 

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que essas intervenções são parte de um esforço coordenado para dar “fôlego à malha rodoviária e garantir competitividade ao Estado”. 

Já o analista de operações do BNDES, Márcio Rebello, afirmou que “diferente de bancos comerciais, o BNDES exige o cumprimento integral da finalidade contratual. As liberações de recursos ocorrem conforme o atingimento das metas e resultados”. 

Para ele, o Estado tem equipes qualificadas e proativas, colocando MS entre um dos “melhores estados na interlocução com o Banco”. 

O próximo passo, agora, é o preparo do terceiro relatório de aprovação de projetos (RAP3), que deve incluir novos trechos a serem financiados até o fim deste ano. A expectativa é que o teto do contrato com o banco, de R$2,5 bilhões, seja atingido, fazendo desta a maior operação de crédito voltada à infraestrutura rodoviária já firmada pelo Estado. 

Investimentos

Além desse aporte, o Estado tem ampliado os investimentos nas rodovias estaduais. Segundo divulgação da Agesul, em 2025 o governo anunciou um pacote de mais de R$536 milhões para infraestrutura rodoviária, abrangendo implantação e pavimentação de rodovias estratégicas, parte delas vinculadas a processos de financiamento junto ao BNDES. 

No âmbito federal, o investimento em infraestrutura e transportes em Mato Grosso do Sul chegou a R$833,6 milhões em 2024, aumento de 253% em relação a 2022, o que reforça a ênfase no escoamento da produção agroindustrial e na malha logística. 

“Essas obras representam desenvolvimento. Conectam as cidades, facilitam o dia a dia de quem utiliza as estradas e fortalecem o escoamento da produção. O Invest Impacto é estratégico para sustentar o crescimento e a logística de Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário. 
 

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3524, terça-feira (28/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

29/10/2025 08h30

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3524 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 588.123,72)
  • 14 acertos - 401 apostas ganhadoras, (R$ 1.810,90)
  • 13 acertos - 14807 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 185232 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 910015 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3524 são:

  • 07 - 09 - 05 - 22 - 24 - 02 - 16 - 18 - 15 - 13 - 04 - 12 - 17 - 14 - 03

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3530

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de outubro a partir das 20 horas, pelo concurso 3530. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2313, terça-feira (28/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/10/2025 08h28

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2313 da Timemania na noite desta terça-feira, 28 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 40 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 49.750,03)
  • 5 acertos - 283 apostas ganhadoras, (R$ 1.757,95)
  • 4 acertos - 5.628 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 55.679 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: CORITIBA /PR - 21.298 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2313 são:

  • 33 - 70 - 68 - 32 - 03 - 06 - 02
  • Time do Coração: Coritiba (PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2315

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2315. O valor da premiação está estimado em R$ 41 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

