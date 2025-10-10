Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ECONOMIA CRIATIVA

Pedras coloridas ganham destaque nas exportações em MS

Além de pedras preciosas, moda e artesanato marcam economia, sustentabilidade e inovação do comércio estadual para o mundo

Noysle Carvalho

10/10/2025 - 10h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Perto dos 50 anos, Mato Grosso do Sul diversifica suas exportações e vislumbra áreas antes não exploradas. Não só com grãos e carnes, a carteira de exportação do estado do agro se torna economicamente criativa.

Com participação na exportação de minérios, MS vem ganhando espaço em mercados internacionais com a Bella Pedra Cristal, empresa de mineração com sede em Campo Grande reconhecida pela competência nas fases do ciclo de exploração mineral, da prospecção até à utilização responsável dos recursos.

Os minerais extraídos em solo sul-mato-grossense, tem a empresa comandada por Júnior Franco Roza, que conta a singularidade de cada pedra, além da fascinação que sente por conta da história que carrega e do processo de cada uma.

"Cada pedra tem sua própria história e particularidade, por isso gosto de todas. É fascinante imaginar como essas formações naturais se originam. Por exemplo, a ametista. É incrível pensar que algo assim levou milhões de anos para se formar. Dentro dela, há uma beleza que a natureza guardou. Outra pedra interessante é o jaspe São Gabriel, que vem da nossa região. Ele apresenta várias tonalidades, não só o vermelho tradicional. Pode ter tons verdes, marrons e até rosados", comenta Roza.

Ele ainda explica que além dessas, na própria mina deles localizada em Bodoquena, veio a calcita. Única no mundo, ela possui manchas geométricas devido a contaminação natural por ferro, alumínio e ouro. O empresário conta que deram o nome de Calcita Millennium, justamente pela sua exclusividade.

Além da exclusividade, a pedra calcita é especial pela sua multifuncionalidade, desde agir como insumo para ração animal à indústria de remédios, tintas, cimentos e outros produtos.

No ramo há 25 anos, Júnior Roza destaca o potencial de mineração de Mato Grosso do Sul e, o quanto essa riqueza é pouco explorada, seja na geração de empregos, ou no fortalecimento da economia.

"É cálcio puro [calcita]. Nosso estado é muito rico em minerais, mas a maioria ainda é explorada por empresas de fora. Conhecemos menos de 2% do nosso subsolo. Minas Gerais, que é referência nacional no setor de mineração, já tem mais de 70% do seu território mapeado", afirma.

Quartzo, Jaspe e Calcita são pedras conhecidas que ganham o destaque merecido ao ajudarem na exportação e inovação no mercado de MS. Mas não só elas, o artesanato e a moda vivem em Mato Grosso do Sul e renovam o leque do comércio estadual, amarrado ao que antes se baseava apenas em grãos e carnes.

MS INOVADOR

Artesanato

De acordo com a consulta realizada pelo Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), o estado pantaneiro tem hoje 6.690 artesãos ativos. A expressividade do número mostra esse potencial em unir tradição, criatividade e inovação na conquista de novos mercados.

Luciana Azambuja Roca, superintendente de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), destacou o papel estratégico que o setor criativo vem desempenhando no desenvolvimento socioeconômico do estado.

Segundo a supervisora da Setesc, muitas famílias utilizam a economia criativa como fonte de renda, em que esses comércios possuem potencial para exportar cultura e produtos locais, como artesanato, moda, música, literatura e audiovisual.

Ainda segundo Luciana, o Governo de MS articula parceria com territórios paraguaios, argentinos e chilenos, para ampliar as oportunidades que o setor gera ao longo do Corredor Bioceânico.

"Acreditamos que a economia criativa pode movimentar a Rota para além das questões alfandegárias e logísticas, criando novos negócios que valorizem nossa cultura regional e fortaleçam o intercâmbio cultural", analisa.

Algumas das ações em andamento, estão previstas a implementação de uma política estadual de economia criativa, voltada para qualificação profissional, fomento ao turismo e apoio aos pequenos negócios, como feiras criativas. O formato democratiza o acesso à cultura, promove lazer em espaços públicos, gera renda e amplia a inclusão social.

Em breve, a supervisora disse que será apresentado o Panorama da Economia Criativa, um levantamento iniciado no começo deste ano para mapear os profissionais e empreendimentos do setor, com dados e indicadores que irão embasar novas políticas públicas.

 

Moda

Com peças de luxo feitas de couro bovino, ferragens banhadas a ouro e acabamento artesanal, Zanir Furtado se inspira no Pantanal para criar bolsas e acessórios que hoje estão presentes em passarelas internacionais.

No propósito de transformar vidas e valorizar o potencial do município de Rio Negro, a empresária capacita moradores locais para produzir as peças, que são desenhadas e pensadas por ela.

Marca Zanir Furtado na Semana de Moda de Paris 2025 (Foto: divulgação)

Ideia de 2019, o projeto amadureceu em 2020, na pandemia, ano em que a marca Zanir Furtado nasceu. Primeira no mundo inspirada e produzida no bioma, a empresa fabrica bolsas, cintos e acessórios que seguem padrões de qualidade internacional.

Disponíveis em breve em loja física em Campo Grande, na Rua Euclides da Cunha, a empresária lembra que foi estudar fora para entender os diferenciais do ‘luxo’ para aplicar dentro do que planejava. "Sabíamos que, para uma indústria do luxo se sustentar em Mato Grosso do Sul, especialmente no interior, precisaríamos mirar o mundo", diz.

Fomentando a internacionalização da moda sul-mato-grossense, a marca tem pontos específicos e representantes no exterior. "Esse é o momento da expansão. Trabalhamos a base, o padrão de qualidade, e agora estamos preparados para dar o salto de volume com segurança", afirma.

A empresária ainda destaca a presença da marca do estado no acervo real japonês, quando a princesa Kako, do Japão esteve aqui em visita oficial e recebeu de presente uma bolsa da Zanir Furtado.

Além desse destaque, a marca já esteve em veículos como Forbes, que exemplifica a atuação de outros tipos de economia criativa do estado no comércio internacional.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2305, quinta-feira (09/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/10/2025 08h28

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2305 da Timemania na noite desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 40.917,94)
  • 5 acertos - 232 apostas ganhadoras, (R$ 1.763,70)
  • 4 acertos - 4.323 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 44.235 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: APARECIDENSE /GO - 14.861 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2305 são:

  • 18 - 76 - 48 - 80 - 60 - 62 - 36
  • Time do Coração: Aparecidense - GO

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2310

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2310. O valor da premiação está estimado em R$ 33,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1126, quinta-feira (09/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/10/2025 08h26

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1126 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão. 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 48 apostas ganhadoras, (R$ 3.117,43)
  • 5 acertos - 1.950 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 25.898 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Julho - 67.380 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1126 são:

  • 25 - 15 - 18 - 04 - 19 - 03 - 21
  • Mês da sorte: 07 - julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1127

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1127. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 1 dia

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 2 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito