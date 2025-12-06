Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pix bate novo recorde com 313 milhões de transações em 24 horas

Movimentação através da modalidade também bateu recorde em volume de dinheiro ontem (05)

Da redação (com informações da Agência Brasil)

06/12/2025 - 14h30
Sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), o popular Pix bateu um novo recorde na última sexta-feira (5), quando pela primeira vez superou a marca de 300 milhões de transações em 24 horas.

Somente no último dia 5 de dezembro, segundo dados do BC, foram feitas 313,3 milhões de transferências via Pix para usuários finais.

Ainda conforme o Banco Central, a movimentação através da modalidade também bateu recorde em volume de dinheiro, com R$ 179,9 bilhões em um único dia.

“O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, informou o BC em comunicado.

O recorde diário anterior tinha sido registrado em 28 de novembro, dia Black Friday e data limite do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro, com 297,4 milhões de transações num único dia.

Criado em novembro de 2020, o Pix acumulou, no fim de novembro, 178,9 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 162,3 milhões eram pessoas físicas; e 16,6 milhões, pessoas jurídicas.

Em outubro, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema alcançou a marca de R$ 3,32 trilhões movimentados.

 

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2895, sexta-feira (05/12): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/12/2025 07h43

Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2895 da Dupla Sena na noite desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras R$ 7.436,85
  • 4 acertos - 458 apostas ganhadoras R$ 148,45
  • 3 acertos - 9.236 apostas ganhadoras R$ 3,68

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 11 apostas ganhadoras R$ 4.867,76
  • 4 acertos - 652 apostas ganhadoras R$ 104,28
  • 3 acertos - 11.948 apostas ganhadoras R$ 2,84

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2895 são:

Primeiro sorteio

  • 24 - 39 - 30 - 09 - 26 - 20

Segundo sorteio

  • 35 - 05 - 23 - 06 - 04 - 43

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2896

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 8 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2896. O valor da premiação está estimado em R$ 2,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2858, sexta-feira (05/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/12/2025 07h40

Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2858 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 88.248,86
  • 18 acertos - 45 apostas ganhadoras, R$ 2.451,36
  • 17 acertos - 360 apostas ganhadoras, R$ 306,41
  • 16 acertos - 2477 apostas ganhadoras, R$ 44,53
  • 15 acertos - 10655 apostas ganhadoras, R$ 10,35
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2858 são:

  • 61 - 25 - 08 - 09 - 52 - 89 - 43 - 93 - 67 - 20 - 88 - 77 - 58 - 44 - 03 - 90 - 06 - 24 - 01 - 66 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2859

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 8 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2859. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

