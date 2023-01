Poupança rende mais que inflação pela primeira vez em quatro anos, mas ainda perde para CDI

IPCA

Os únicos setores que recuaram na inflação da Capital em um ano foram transportes, com -3,74%, e comunicação, com -2,48%

Publicada na manhã desta terça-feira (10), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aponta que Campo Grande fechou o ano de 2022 com inflação em 5,16%.

Os dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que no mês de dezembro a inflação da Capital ficou em 0,38%.

Segundo o levantamento, no último mês do ano, o setor que mais impulsionou a inflação foi o de saúde e cuidados pessoais, com variação de 1,46%.

Em seguida, vem o setor de vestuário, com inflação de 0,99%; transportes, com 0,71%; despesas pessoais, com 0,55%; comunicação, com 0,41%, e educação, com 0,08%.

Já os setores em desaceleração no mês de dezembro foram: habitação (-0,29%), artigos de residência (-0,17%) e alimentação e bebidas (-0,12%).

Com relação ao acumulado do ano todo, os setores com maior inflação acumulada foram vestuário, com 13,67%; alimentação e bebidas, com 10,72%); e saúde e cuidados pessoais (10,40%).

Já os setores com recuo da inflação no acumulado do ano foram transportes, com -3,74%, e comunicação, com -2,48%.

Brasil

Em escala nacional, o IPCA de dezembro foi de 0,62%, 0,21 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de novembro (0,41%).

Em dezembro de 2021, a variação havia sido de 0,73%. Com isso, o IPCA acumulado em 2022 foi de 5,79%, abaixo dos 10,06% acumulados em 2021.

Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro.

A maior variação (1,60%) e o maior impacto (0,21 p.p.) vieram de saúde e cuidados pessoais, que acelerou em relação ao resultado de novembro (0,02%).

A segunda maior contribuição, 0,14 p.p., veio de alimentação e bebidas, que ficou com alta de 0,66%.

Juntos, os dois grupos representaram cerca de 56% do impacto total do IPCA de dezembro.