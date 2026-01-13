Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prazo para entrega de Relatório que monitora a citricultura em MS termina em 15 de janeiro

A obrigação é para todos os produtores com propriedades que tenham fins comerciais ou possuam mais de 50 plantas no Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

13/01/2026 - 17h45
Os produtores de citros de Mato Grosso do Sul têm até o dia 15 de janeiro para entregar o Relatório Semestral de Vistoria e Monitoramento da Citricultura. 

A obrigação é uma medida sanitária para proteção das lavouras de pragas, doenças e plantas daninhas, ganhando mais relevância em um cenário de expansão da citricultura no Estado. 

O relatório é obrigatório para todas as propriedades que tenham fins comerciais ou que possuam mais de 50 plantas. 

O formulário deve ser preenchido de forma online no site da Iagro e reúne informações sobre o monitoramento, identificação e eliminação do psilídeo Diaphorina citri, um inseto vetor da bactéria que causa o greening, considerada a pior doença da citricultura na atualidade por não ter cura. 

A finalidade do Relatório é, principalmente, o monitoramento fitossanitário além da identificação de áreas com maior presença da doença ou do inseto vetor, evitando a propagação para outras propriedades.

As informações coletadas ajudam a criar estratégias regionais e nacionais de combate às pragas, aumentando a eficiência do controle e reduzindo custos para o setor. 

A medida visa proteger a citricultura, em um momento onde a prática caminha para se tornar uma das principais apostas do agronegócio de Mato Grosso do Sul. 

"Com o aumento da área plantada, a vigilância fitossanitária precisa avançar no mesmo ritmo. O Relatório Semestral é o instrumento que “fecha a conta” desse monitoramento, ao transformar informações de campo em dados epidemiológicos que orientam ações rápidas de prevenção e controle do HLB. As informações declaradas pelos produtores permitem identificar áreas de maior risco, planejar manejos regionais e fortalecer as estratégias de defesa sanitária", afirmou a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). 

Avanço

Atualmente, são mais de 7 milhões de mudas implantadas no Estado, ao longo de 15 mil hectares plantados distribuídos em 60 propriedades e expectativa de criação de 10 mil vagas de empregos ligadas ao plantio de laranja. 

Os investimentos estimados já somam R$ 2,4 bilhões e já são 35 mil hectares de projetos iniciados, com prospecção de chegar a 50 mil hectares de citricultura até 2030, em meio à expansão da atividade e ao crescente interesse de produtores e empresas do setor. 

A junção de fatores positivos, como a disponibilidade de terras, clima favorável, logística estratégica e segurança jurídica, coloca Mato Grosso do Sul como um espaço propício para investimentos robustos. 

É o caso do projeto Cutrale, que já possui grande parte de seus 5 mil hectares plantados no município de Sidrolândia, com previsão de atingir 8 milhões de caixas por safra, quando os pomares estiverem em plena produção. 

Outros investimentos também têm ampliado presença em solo sul-mato-grossense voltados à atividade citrícola, como Cambuy, Frucamp, Agro Terena, Citrosuco, Grupo Junqueira Rodas e diversos produtores independentes. 

O Estado ainda não está entre os maiores produtores do País, ranking liderado por São Paulo, responsável por cerca de 78% da produção nacional, seguido por Minas Gerais, Paraná e Bahia. 

No entanto, segundo o Governo Estadual, as condições técnicas, econômicas e institucionais de Mato Grosso do Sul impulsionam o Estado para se tornar um dos principais polos citrícolas do País. 

"A citricultura já engrenou em MS. E para os próximos dois a três anos, o Estado vai trabalhar ainda mais para manter a sanidade, com a tolerância zero para o greening, retenção de mão de obra indígena, e redução do ICMS que para a saída da laranja é de 2%", afirmou Verruck em evento. 


 

Economia

Vietnã habilita frigorífico de MS para exportação de carne bovina

País asiático abriu o mercado para a proteína animal do Brasil em março de 2025

13/01/2026 14h30

Compartilhar

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado - Arquivo

Continue Lendo...

As autoridades sanitárias do Vietnã concluíram o processo de avaliação técnica e habilitaram mais quatro estabelecimentos brasileiros para a exportação de carne bovina com osso e desossada.

Os novos estabelecimentos habilitados estão localizados em Rondônia (2), Mato Grosso do Sul (1) e Tocantins (1), somando-se a outros quatro já autorizados, situados em Goiás (3) e Mato Grosso (1).

Os dossiês técnicos apresentados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) foram avaliados e aprovados, comprovando o cumprimento dos requisitos sanitários e de inocuidade dos alimentos exigidos para a habilitação dos novos estabelecimentos.

O mercado vietnamita de carne bovina foi aberto em 2025, após décadas de negociação, no âmbito da missão oficial do Presidente da República a Hanói, que fortaleceu o diálogo bilateral e ampliou as oportunidades de inserção de novos produtos brasileiros naquele mercado. Com as novas autorizações, o Brasil passa a contar com oito plantas habilitadas, dobrando a capacidade atual de oferta e fortalecendo a presença da carne bovina brasileira em um dos países que mais têm expandido o consumo de proteína animal nos últimos anos.

Cabe ressaltar que esse avanço é fruto de intenso diálogo técnico e negocial, consolidando a parceria entre os dois países.

O Mapa seguirá atuando para ampliar o número de estabelecimentos habilitados e diversificar mercados, sempre com base na transparência, no robusto sistema oficial de inspeção e controle sanitário e na qualidade dos produtos brasileiros.

TRIBUTAÇÃO

Prefeita de Campo Grande deve vetar derrubada da taxa do lixo aprovada pela Câmara

Justificativa do município é que não há tempo suficiente para lançar uma nova cobrança do tributo, que é casado com o IPTU

13/01/2026 13h30

Compartilhar
Ulisses Rocha, secretário de Governo, e a prefeita Adriane Lopes

Ulisses Rocha, secretário de Governo, e a prefeita Adriane Lopes Gerson Oliviera

Continue Lendo...

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) deve vetar, ainda nesta semana, o projeto de Lei Complementar, aprovado na noite de segunda-feira (12) que suspendia a taxa do lixo cobrada de forma casada com o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Em entrevista ao Correio do Estado, o secretário municipal de Governo, Ulisses Rocha, disse que não há tempo hábil para que o município lance uma nova cobrança. “Do ponto de vista estritamente operacional o caminho é o veto. Não é possível fazer essa separação do IPTU e da taxa de forma imediata. Trata-se de um processo que leva de 40 a 50 dias”, explicou.

Em sessão extraordinária na noite de segunda-feira (12), a Câmara Municipal de Campo Grande, em votação unânime em sessão em que compareceram 20 vereadores, derrubou o decreto da prefeita Adriane Lopes que vinculava a taxa do lixo ao novo Perfil Socioecoômico Ambiental (PSEI). A mudança levou a taxa do lixo a subir consideravelmente para aproximadamente 45% dos lotes. 

O projeto de lei aprovado pelos vereadores em sessão extraordinária restabeleceria os critérios da taxa de lixo vigentes desde 2017, mais um fator de dificuldade para lançar o imposto. 


Se a prefeita de Campo Grande vetar a proposta, os vereadores devem analisá-lo assim que o ano legislativo tiver início, no mês que vem. 

Aumento

A mudança do PSEI provocou reclamações institucionais e na Câmara de Vereadores, que reverberaram as queixas de suas bases. O maior motivo é que a incidência do PSEI fez a taxa do lixo disparar em vários bairros, sobretudo na região Oeste, como Mata do Jacinto, Chácara dos Poderes e Jardim Noroeste, disparar. 

O aumento do IPTU provocou uma enxurrada de ações na Justiça. Há mandados de seguranças de pessoas físicas, de uma associação, e até mesmo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) contra o aumento do IPTU. 

A expectativa é que os pedidos de liminar sejam decididos nesta semana. 
Diante da polêmica a prefeitura de Campo Grande cedeu no prazo de vencimento para o pagamento com desconto de 10% (antes o desconto era de 20%), prorrogando a vencimento de 10 de janeiro para 12 de fevereiro. O mesmo ocorre para o pagamento da primeira parcela com pagamento à prazo. 

