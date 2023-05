Preço da gasolina deve cair 29 centavos a partir de amanhã em MS

Anunciada na manhã desta terça-feira pela Petrobras, a redução de preços na gasolina e no diesel nos postos de Mato Grosso do Sul deve começar a partir desta quarta-feira (17), de acordo com a direção do O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis de Mato Grosso do Sul (Sinpetro).

De acordo com o sindicato, o litro da gasolina deve recuar cerca de 29 centavos nas bombas e o do diesel, 39 centavos por litro. Nas refinarias da Petrobras, a redução será mais significativa.

O preço da gasolina vai cair 12,6%, ou R$ 0,40 por litro. O preço do diesel será reduzido em 12,8%, ou R$ 0,44 por litro. Além disso, a estatal também anunciou redução no preço do gás de cozinha, que cairá 21,3%, ou R$ 8,97 por botijão de 13 quilos.

Porém, o alívio que será sentido no bolso a partir de amanhã deve acabar já no começo de junho, quando entra em vigor a mudança da cobrança do ICMS sobre a gasolina, o que vai encarecer o litro em cerca de 30 centavos nos postos de Mato Grosso do Sul.

O anúncio da redução de preços, que vale a partir de hoje, foi anunciado horas depois de a Petrobras informar que abandonou a política de paridade de preços internacionais, o que nos últimos anos foi apontado como a responsável pela disparado no preço dos combustíveis.

Para Edson Lazaroto, presidente do Sinpetro, ainda é cedo para avaliar se esse mudança será benéfica ou não para os consumidores. “Temos que esperar para ver como será essa operação”, ponderou.

A redução no preço da gasolina também deve trazer reflexo sobre o preço do etanol. Caso contrário, ele perde competitividade e as vendas caem muito, lembra o presidente do Sinpetro. Mas, ele não se arrisca a fazer uma previsão sobre esta provável queda de preço nos postos.

PETROBRAS

A Petrobras já havia sinalizado na semana passada que cortaria os preços, depois que aliados do governo vazaram informações de reunião do presidente da estatal, Jean Paul Prates, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os preços internos dos combustíveis estão bem superiores às cotações internacionais, segundo estimativa da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis). No caso da gasolina, por exemplo, a diferença era de R$ 0,36 por litro na abertura do mercado desta terça.

Após abandonar a chamada PPI, a estatal informou que a formação de preços mira a busca por clientes e o custo de oportunidade de venda dos produtos. A expectativa é que a mudança contribua para reduzir os preços no país.

A Petrobras não deixará de acompanhar as cotações internacionais do petróleo e seus derivados e diz que os reajustes continuarão sem periodicidade definida, "evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio".



ASSINE O CORREIO DO ESTADO