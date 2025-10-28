Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

TENDÊNCIA

Preços dos alimentos devem ficar mais caros até o fim do ano

Após período em queda, especialistas avaliam impactos de tarifas e comportamento de mercado

Súzan Benites e Bárbara Cavalcanti

Súzan Benites e Bárbara Cavalcanti

28/10/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Depois de uma trajetória de queda nos preços, o consumidor pode esperar uma tendência de aumento, especialmente dos alimentos, neste último trimestre. Alimentos como a carne bovina, o café e alguns itens do setor hortifrutigranjeiro devem pressionar a inflação oficial nos próximos dois meses.

O bom desempenho das safras agrícolas, o alerta de gripe aviária, o câmbio e o tarifaço dos Estados Unidos que inicialmente ampliou a oferta de alimentos no mercado doméstico foram imprescindíveis para uma leve queda nos preços da comida.

De junho a setembro, o grupo alimentação no domicílio, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou deflação, como reflexo do recuo dos preços no atacado que houve nos meses anteriores.

“Observamos uma redução na inflação dos alimentos no mês de setembro, apesar de ter subido o IPCA. Enquanto o IPCA subiu 0,48%, a inflação dos alimentos caiu um pouquinho, em torno de 0,41%. Mas a gente não sente muito isso no consumidor final, na gôndola, principalmente porque nós já viemos de uma alta de preços que dura bastante tempo”, explica o doutor em Administração, Leandro Tortosa.

Na avaliação do professor, a inflação acaba sempre pesando muito mais no bolso do consumidor que tem baixa renda, do que no de quem tem uma renda mais elevada.

Entre os alimentos, alguns produtos já mostram esse comportamento no mercado. “O ovo de galinha, por exemplo, já vem numa alta acumulada de muito tempo, e apesar dele ter caído por volta de 2,84%, você ainda não tem um impacto muito forte na mesa do consumidor.

Outra coisa, teve também ali redução de tomate, uma redução expressiva, 11,5%, cebola, 10%, alho e batata-inglesa. Por outro lado, a gente teve aumento aqui no preço do limão, da manga, do óleo de soja, da banana-prata e do mamão”, elenca.

Conforme reportagem do Estadão, o economista da 4intelligence, Fabio Romão, projeta que o grupo alimentação no domicílio deve acumular alta de 3,22% neste ano, o segundo maior resultado em cinco anos, e acima da sazonalidade do período.

A mediana da variação desse grupo de preços entre 2011 e 2024 foi de 2,40%. No entanto, no último trimestre de 2024, a inflação da alimentação no domicílio subiu 4,26%, afetada pela forte estiagem.

O grupo alimentos e bebidas acumula alta de 6,78% em Campo Grande, nos últimos 12 meses, enquanto a média nacional é de 6,61%. Considerando somente a alimentação no domicílio a alta em MS é de 6,54%, ante a média nacional de 5,99%.

PERSISTENTE

Para o economista Eduardo Matos, o quadro inflacionário se insere em um contexto maior, que persiste desde o período pós-pandemia, quando as medidas sanitárias passaram a ser flexibilizadas com a vacinação. Dessa forma, o fim deste ano, portanto, se torna um período decisório para a retomada das pressões inflacionárias. 

“A pandemia, claro, foi o principal fator que causou essa pressão inflacionária que persiste, no entanto, é o que nós chamamos de ‘tempestade’ perfeita. A economia brasileira vinha embalada, principalmente aqui na região Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul.

Aqui temos, sobretudo, um ritmo de industrialização bastante avançado, principalmente da agroindústria, que demanda também bastante dos alimentos que são produzidos aqui”, detalha.

Além dos fatores internos, os especialistas também citam que as tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos, em agosto, são outros fatores que também impulsionam uma nova tendência de alta.

“Agora, nós temos um quadro, passamos por uma situação em que essa pressão inflacionária foi um pouco arrefecida, isso porque aumentou a disponibilidade de artigos de consumo no mercado interno, no mercado doméstico, da soja, do leite, da carne, que são itens com grande peso na cesta básica do brasileiro. Eles não puderam, em grande volume, serem exportados para os Estados Unidos, então a disponibilidade interna aumentou, a oferta aumentou e, no preço, a tendência foi de queda. No entanto, nós sabemos que essas medidas, principalmente essas medidas de cunho comercial e de cunho diplomático não se sustentam em uma economia extremamente globalizada, logo, as pressões devem voltar e devem voltar logo”, avalia Matos.

Na mesma linha, o economista Daniel Frainer comenta que existe um esforço por parte do Banco Central na questão de controle de preços, mas que as tarifas favoreceram nesse quesito.

“Teve uma enxurrada de produtos que ficaram retidos no mercado interno e não foram exportados para aquele país. Isso fez-nos ajudar a controlar mais a inflação, inclusive no âmbito de criar uma certa crise em relação ao dólar. E nós temos uma valorização recente do real e isso só nos favorece. Cada vez que o real valoriza, ele ajuda, principalmente, na inflação de custos”, detalha, e completa.

“Campo Grande tem uma peculiaridade, nós importamos muita coisa, então aqui a inflação acaba tendo, vamos dizer assim, uma resistência maior às medidas que são tomadas no âmbito nacional, e isso faz com que a gente tenha uma certa dificuldade para, em um primeiro momento, ver essas reduções acontecendo”. 

“Primeiro, acontece uma redução no atacado, e aí, depois, essa é transmitida por varejo, e isso claro que depende do esforço também dos empresários, de estarem repassando esses ganhos deles para os consumidores, o que na maioria das práticas não acontece, eles acabam retendo isso sob o pretexto de que eles já estão com os preços defasados”, finaliza Frainer.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2878, segunda-feira (27/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/10/2025 08h26

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2878 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 1.483.834,17)
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 10.152,13)
  • 4 acertos - 415 apostas ganhadoras (R$ 139,78)
  • 3 acertos - 8.247 apostas ganhadoras (R$ 3,51)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras (R$ 2.855,28)
  • 4 acertos - 739 apostas ganhadoras (R$ 78,50)
  • 3 acertos - 11.226 apostas ganhadoras (R$ 2,58)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2878 são:

Primeiro sorteio: 08 - 04 - 32 - 27 - 37 - 40

Segundo sorteio: 25 - 33 - 44 - 12 - 30 - 05

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2879

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2879. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2841, segunda-feira (27/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/10/2025 08h24

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2841 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,5 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 99.381,61)
  • 18 acertos - 79 apostas ganhadoras, (R$ 2.037,07)
  • 17 acertos - 631 apostas ganhadoras, (R$ 255,03)
  • 16 acertos - 3618 apostas ganhadoras, (R$ 44,47)
  • 15 acertos - 15053 apostas ganhadoras, (R$ 10,69)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2841 são:

  • 39 - 26 - 16 - 00 - 70 - 82 - 08 - 13 - 41 - 24 - 10 - 52 - 31 - 73 - 37 - 07 - 75 - 43 - 57 - 42

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2842

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2842. O valor da premiação está estimado em R$ 6,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 17 horas

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande
POLÍCIA

/ 1 dia

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande

3

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha
SEQUESTRO

/ 23 horas

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha

4

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 19 horas

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?