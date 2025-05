Prefeitura de Campo Grande inaugura primeira Sala da Mulher Empreendedora do Centro Oeste

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta segunda-feira (5), a Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com a Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), e com o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - (Sebrae), inaugurou a primeira Sala da Mulher Empreendedora do centro-oeste, e terceira do Brasil.

Na ocasião, estiveram presentes a prefeita Adriane Lopes, a vice-prefeita, Camila Nascimento, a secretária executiva da mulher, Angélica Fontanari, a diretora técnica do Sebrae, Sandra Amarilha, o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, entre outros representantes de entidades vinculadas a Prefeitura Municipal de Campo Grande e Secretaria Executiva da Mulher.

Conforme a prefeita, a inauguração faz parte das ações da gestão municipal voltadas para empoderamento feminino e gestão para as mulheres. "Nossa meta é tirar mulheres da informalidade e ajudá-las a garantir independência financeira com dignidade e preparo, o que contribui também, para o fim de diversos ciclos de violência, tendo em vista que, muitas mulheres permanecem em relacionamentos devido a dependência financeira do companheiro", afirmou.

Adriane ainda destacou a importância da iniciativa. “Nós estamos muito felizes, pois estamos inaugurando a primeira sala da mulher empreendedora do Mato Grosso do Sul, e a primeira do Centro-Oeste, na Capital, em Campo Grande”, disse ela, enfatizando que a parceria com o Sebrae trará oportunidades reais para as empreendedoras da Capital, atuando na capacitação dessas mulheres, tirando elas da informalidade e profissionalizando o trabalho.

Em seu discurso, o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, afirmou que a criação da Sala da Mulher Empreendedora representa um avanço histórico no apoio a quem decide empreender. "Nós trabalhamos há mais de 15 anos com empreendedorismo feminino, mas nunca tivemos uma parceria com esse grau de envolvimento direto com uma prefeitura. Isso mostra o compromisso real com quem empreende e precisa de apoio para crescer”, declarou Mendonça.

Também presente no evento, a diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha destacou a importância da rede de apoio para garantir que negócios liderados por mulheres tenham sustentabilidade e cresçam no mercado.

“Muitas mulheres são empreendedoras por necessidade, mas suas empresas acabam fechando, não por falta de competência, mas porque acumulam tarefas e não têm apoio, e a Sala da Mulher Empreendedora vai fortalecer essa rede, estendendo a mão para quem luta sozinha e mostrando que é possível fazer diferente”, explicou.

No evento, a secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari, afirmou que com a parceria do Sebrae, será possível suprir necessidades específicas para que as mulheres consigam dar continuidade ao que já aprenderam. “Nós vamos receber essa mulher para dar suporte técnico, essa parte documental, essa parte de legalização para ela sair da obscuridade, sair dessa ilegalidade e vir para o mercado de uma forma forte”, comenta.

Angélica ainda destacou que, no local serão oferecidos cursos em diversas áreas. “Aquelas que desejam empreender e não sabem por onde começar, poderão vir à Sala da Mulher Empreendedora, onde nós iremos ajudá-las na parte da documentação e também através dos cursos de gestão financeira para essa mulher abrir a sua empresa e ela não ficar no meio do caminho”, disse ela.

DADOS

Dados apresentados durante o evento mostraramm que Campo Grande é considerada um dos terrenos mais férteis para o empreendedorismo feminino no país. As mulheres representam 50,5% da população e já ocupam 42% dos postos de trabalho. Proporcionalmente, Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior número de donas de negócios no Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro.

SALA DA MULHER EMPREENDEDORA

A oficialização da criação da Sala da Mulher Empreendedora se deu no evento "Delas Day", realizado nos dias 26 e 27 de março deste ano, onde a Prefeitura da Capital firmou o Termo de Cooperação com o Sebrae/MS para aprovação do projeto voltado, exclusivamente, à promoção da autonomia econômica feminina e ao estímulo do empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social, representando, assim, um grande passo na criação de renda, inclusão produtiva e empoderamento feminino.

A iniciativa é pioneira no Estado e tem como objetivo principal apoiar mulheres que já são empreendedoras e, também, incentivar e orientar outras que desejam iniciar o próprio negócio, mas não sabem como e nem por onde começar.

O funcionamento do espaço será em parceria com o Sebrae/MS e será voltado para o atendimento de empresárias, empreendedoras ativas e em potencial, com suporte técnico, capacitações e informações estratégicas para o fortalecimento de negócios liderados por mulheres.

