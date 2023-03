Presidente da Petrobras vai explicar possível retomada da UFN3 aos deputados

Economia

A decisão tem como objetivo tentar conter a inflação nos Estados Unidos, que registrou forte alta depois da pandemia

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) decidiu elevar a taxa dos Fed Funds em 25 pontos-base (pb), para a faixa entre 4,75% e 5,00% ao ano, em comunicado pós reunião de política monetária divulgado nesta quarta-feira, 22. A decisão foi unânime.

O Fed ainda elevou taxa de juros paga sobre saldo de reserva para 4,90%, decisão que entra em vigor a partir da quinta-feira, 23, e a taxa de desconto em 25 pontos-base, para 5,0% ao ano.

No contexto da decisão do Fed está a falência do banco SVB, há duas semanas. Conforme Camila Abdelmalack, da Veedha Investimentos, o Fed “mostrou-se preparado para lidar com qualquer pressão de liquidez que emergir, desde semana passada devolveu ao mercado a liquidez que demorou um ano para enxugar”

“A desaceleração da inflação nos EUA, de 6,4% em janeiro para 6% em fevereiro, intensificou a aposta dos investidores de que a taxa de juros ficará mais próxima de 5% do que 6% ao fim do ciclo, o que foi confirmado no quadro de projeções do Federal Reserve”, comentou Camila.

Dez dos 18 formuladores de política monetária do Fed ainda esperam que a taxa suba mais 0,25 ponto percentual até o final deste ano, o mesmo nível visto nas projeções de dezembro.

A taxa de referência do Fed deve terminar o próximo ano em 4,3%, com base na projeção mediana feita pelos formuladores. As opiniões novamente variaram amplamente, com quatro autoridades esperando que os juros sejam de 5,1% ou mais e quatro esperando que a taxa básica termine o ano abaixo de 4%.

Em dezembro, os formuladores de política monetária do Fed projetaram que 2023 terminaria com a taxa de juros do banco central em 5,1%, antes de cair para 4,1% em 2024.

