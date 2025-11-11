Primeira parcela do 13º será adiantada este ano? Veja a data limite e quem recebe - Foto: Arquivo / Correio do Estado

A chegada do final do ano traz consigo uma das notícias mais esperadas pelos trabalhadores brasileiros: o pagamento do Décimo Terceiro Salário. Esse dinheiro extra, que funciona como um alívio financeiro e um impulso para a economia, sempre gera dúvidas, especialmente sobre a primeira parcela.

Afinal, a primeira metade do 13º será adiantada este ano? A resposta é mais sobre regra do que sobre exceção.



A regra de ouro: o prazo final é novembro

A confusão sobre o "adiantamento" surge porque a lei estabelece um período longo para o pagamento da primeira parcela, mas com um prazo final inegociável.

Por determinação legal, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga pelo empregador entre 1º de fevereiro e 30 de novembro.

O que acontece é que a maioria das empresas opta por pagar o benefício o mais próximo possível do prazo final, ou seja, em novembro. Portanto, se você receber a primeira parcela em novembro, ela não está sendo "adiantada", mas sim paga dentro do prazo legal.

A data limite:

Prazo Máximo : O pagamento da primeira parcela deve ser feito até o dia 30 de novembro.

: O pagamento da primeira parcela deve ser feito até o dia 30 de novembro. Atenção ao Calendário: Se o dia 30 de novembro cair em um final de semana ou feriado, o pagamento deve ser antecipado para o último dia útil anterior.

Quem tem direito a receber?

O 13º salário é um direito constitucional garantido a praticamente todos os trabalhadores com carteira assinada (CLT), incluindo trabalhadores rurais, avulsos e domésticos.

Além disso, aposentados e pensionistas do INSS também recebem o 13º, embora o governo federal costume antecipar o pagamento para o primeiro semestre do ano, em um movimento que, de fato, é um adiantamento.

Atenção aos casos especiais:



O segredo da primeira parcela: por que ela é "Melhor"

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do salário bruto do mês anterior ao pagamento. O grande diferencial, e o que a torna tão bem-vinda, é que ela não sofre descontos de Imposto de Renda (IRRF) ou de contribuição previdenciária (INSS).

Os descontos são aplicados integralmente apenas na segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro.



Planeje antes de gastar

Receber a primeira parcela é um momento de alívio, mas é crucial ter um plano. O conselho mais importante é: não gaste o dinheiro antes de saber o valor exato da segunda parcela.

Use a primeira metade para:

Quitar Dívidas: Priorize aquelas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Criar uma Reserva: Guarde o valor para cobrir as despesas fixas de janeiro (IPTU, IPVA, material escolar).

O 13º salário é um direito seu e uma ferramenta poderosa para começar o próximo ano com as finanças em dia. Use-o com sabedoria.