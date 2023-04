Produtividade campeã da cana-de-açúcar chegou a 94 toneladas de cana por hectare

Com ajuda das chuvas, a safra da cana-de-açúcar teve rendimento melhor que o ano passado e o resultado em produtividade agrícola declarado campeão no Estado chegou a atingir 94,70 toneladas de cana por hectare.

O Parque de Bioenergia da empresa Raízen, em Rio Brilhante, foi reconhecido como vencedor de produtividade agrícola do Mato Grosso do Sul na safra 2022/2023, segundo o índice IDEA, que desde 2002 é calculado com dados do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC).

A quantidade de toneladas de cana por hectare do bioparque representou um aumento de 13,70% na comparação com o resultado da unidade na safra de 2022/2021. Esse aspecto foi o que favoreceu a conquista da empresa na avaliação.

Mato Grosso do Sul é uma das importantes partes do polo da produtora de etanol da cana. Em 2021, a empresa adquiriu três bioparques no estado, localizados em Rio Brilhante e Maracaju, que se somaram à unidade de Caarapó.

Com essa expansão, a Raízen ainda ampliou melhores práticas de manejo e gestão, incluindo avaliação do momento adequado para colheita e plantio e a modernização do plantel varietal.

“Esse excelente resultado que obtivemos em Rio Brilhante é fruto da nossa estratégia de aumento de produtividade com foco em qualidade”, destaca Ricardo Lopes, diretor Agrícola da Raízen.

Safra da cana

Conforme a reportagem do Correio do Estado, a safra canavieira que se encerrou em março, conseguiu fechar o ciclo com 43,5 milhões de toneladas processadas da matéria-prima.

O desempenho, que foi potencializado graças ao alto volume de chuvas registradas no início do ano, fez com que Mato Grosso do Sul disparasse em todo setor sucroenergético com a quarta maior produção de cana-de-açúcar do Brasil.

Assim, as perspectivas são positivas para a próxima safra. Conforme a Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), a quantidade atual superou o total do último ciclo em 8% e a próxima safra deve chegar a 47% milhões de toneladas.

