Economia

DESENROLA RURAL

Produtores rurais renegociaram mais de R$ 212 milhões em dívidas em MS

Programa federal beneficia mais de 4,4 mil agricultores familiares no Estado e inclui operações para negativados

Súzan Benites

Súzan Benites

01/11/2025 - 08h40
O programa Desenrola Rural, criado pelo governo federal para permitir que agricultores familiares regularizem dívidas e voltem a ter acesso a crédito, já movimentou mais de R$ 212,8 milhões em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o painel do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), atualizado no dia 23 de outubro, 4.432 beneficiários no Estado já renegociaram 8.466 operações de crédito rural.

O levantamento repassado pelo MDA ao Correio do Estado também mostra que 380 produtores rurais negativados em cadastros como Serasa e SPC realizaram 392 operações específicas voltadas a quem tem restrições internas nas instituições financeiras.

O programa, lançado em fevereiro deste ano, foi criado com o objetivo de auxiliar agricultores familiares, pescadores artesanais e assentados da reforma agrária a reorganizar suas finanças e retomar o acesso às linhas de crédito oficiais.

Conforme o MDA, o Desenrola Rural é voltado à renegociação de dívidas da agricultura familiar, abrangendo contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e débitos com fundos constitucionais, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e também com a Dívida Ativa da União.

O programa foi instituído pelo Decreto nº 12.381/2025 e permite que o agricultor escolha entre liquidar a dívida com desconto, repactuar parcelas ou solicitar prorrogação conforme o tipo de contrato.

A adesão é feita diretamente nas instituições financeiras ou, no caso de débitos inscritos na Dívida Ativa, pelo portal Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

De acordo com o MDA, a iniciativa busca “reabilitar financeiramente quem produz alimento e movimenta a economia local”, com foco nos pequenos produtores que ficaram inadimplentes durante períodos de seca, queda de preços ou dificuldades de comercialização.

O programa também oferece condições especiais para beneficiários com débitos de crédito de instalação do Incra, frequentemente associados a assentamentos rurais.

BALANÇO

Em todo o País, o Desenrola Rural já atingiu R$ 11,8 bilhões em renegociações e alcançou 524,2 mil operações, feitas por 276,8 mil produtores, conforme os dados do governo federal.

O desempenho de Mato Grosso do Sul acompanha essa tendência de alta adesão e demonstra o impacto do programa entre os agricultores familiares do Centro-Oeste.

Considerando apenas o montante renegociado no Estado, o valor médio por beneficiário é de cerca de R$ 48 mil, embora a maioria das operações envolva contratos de valores menores.

O dado mostra que, para boa parte dos produtores, a negociação representa o fim de um ciclo de inadimplência e o início da reabilitação financeira, o que permite, inclusive, que esses produtores tenham acesso aos programas de crédito do governo federal, como o Plano Safra, por exemplo.

O painel do MDA permite acompanhar em tempo real o número de beneficiários e operações concluídas por estado, com atualização diária a partir das informações enviadas por bancos, cooperativas e órgãos federais parceiros.

NEGATIVADOS

Um dos destaques do programa é a modalidade voltada a produtores com restrição em cadastros de crédito. No caso de Mato Grosso do Sul, 380 agricultores nessa condição conseguiram renegociar 392 contratos e iniciar o processo de retirada das restrições.

Conforme as orientações do MDA, a quitação ou formalização do acordo já permite a exclusão do nome do beneficiário dos registros de inadimplência, o que reabre a possibilidade de acesso a novas linhas de financiamento e a políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

A meta do governo federal é ampliar o alcance do programa e promover a recuperação de crédito de agricultores familiares que enfrentam dificuldades desde a pandemia e os últimos anos de estiagem.

O MDA destaca que, além de fortalecer a produção de alimentos, o programa contribui para reduzir passivos públicos e evitar execuções judiciais, ao permitir que os débitos sejam pagos ou parcelados com condições facilitadas.

Apesar do avanço, o Ministério reconhece desafios operacionais para expandir o atendimento. Entre eles estão a necessidade de maior integração entre bancos, Incra e PGFN e a ampliação da divulgação nos municípios, especialmente em regiões onde o acesso digital ainda é limitado.

Para o agricultor familiar, a adesão representa uma oportunidade de reorganizar a vida financeira e retomar investimentos na produção. Segundo o MDA, muitos beneficiários estavam com contratos paralisados ou impedidos de acessar crédito há anos.

Em Mato Grosso do Sul, o impacto deve ser sentido principalmente em municípios com forte presença de assentamentos e pequenos produtores, que concentram a maioria das operações renegociadas.

O governo federal reforça que o objetivo é garantir que o agricultor possa “voltar a produzir com dignidade e sem o peso das dívidas antigas”.

ADESÃO

Podem participar do programa agricultores e agricultoras familiares, pescadores artesanais, assentados da reforma agrária e cooperativas da agricultura familiar que tenham dívidas vencidas com bancos públicos, fundos constitucionais, Incra ou inscritas na Dívida Ativa da União.

Para aderir, o primeiro passo é verificar a origem da dívida. Quem tem débitos com a Dívida Ativa deve acessar o portal Regularize (www.regularize.pgfn.gov.br), da PGFN, em que é possível consultar valores, emitir boletos e formalizar a negociação.

Já os produtores com contratos bancários devem procurar diretamente a agência ou o canal digital da instituição financeira credenciada, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e bancos cooperativos.

Nos casos de crédito de instalação do Incra, o atendimento é feito presencialmente nas superintendências regionais do órgão, que orientam sobre descontos e parcelamentos específicos.

Após a consulta, o beneficiário pode optar pela liquidação à vista com desconto, pela repactuação ou pela prorrogação dos prazos, conforme o tipo de contrato e a modalidade do financiamento. Uma vez formalizado o acordo, o produtor passa a ter direito à retirada do nome dos cadastros de inadimplência e ao restabelecimento do acesso às linhas de crédito rural.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2880, sexta-feira (31/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/11/2025 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2880 da Dupla Sena na noite desta quinta-feira, 31 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 300 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 9.298,90)
  • 4 acertos - 301 apostas ganhadoras (R$ 141,22)
  • 3 acertos - 6.328 apostas ganhadoras (R$ 3,35)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 6.695,20)
  • 4 acertos - 341 apostas ganhadoras (R$ 124,66)
  • 3 acertos - 6.174 apostas ganhadoras (R$ 3,44)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2880 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 15 - 32 - 45 - 44 - 11 

Segundo sorteio

  • 32 - 43 - 38 - 17 - 26 - 11

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2881

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 3 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2881. O valor da premiação está estimado em R$ 450 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2843, sexta-feira (31/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/11/2025 08h26

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2843 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 279.276,83)
  • 18 acertos - 100 apostas ganhadoras, (R$ 1.745,48)
  • 17 acertos - 712 apostas ganhadoras, (R$ 245,15)
  • 16 acertos - 4208 apostas ganhadoras, (R$ 41,48)
  • 15 acertos - 17293 apostas ganhadoras, (R$ 10,09)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2843 são:

  • 27 - 54 - 52 - 94 - 19 - 01 - 61 - 30 - 74 - 96 - 47 - 24 - 92 - 43 - 73 - 38 - 62 - 57 - 85 - 05

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2844

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 3 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2844. O valor da premiação está estimado em R$ 8,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

