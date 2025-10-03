Quase 8 mil candidatos disputam vaga no CNU em MS neste domingo

Primeira fase das provas do CNU acontece neste domingo (5) - Arquivo/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão aplicadas neste domingo (5) em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, os candidatos inscritos farão a prova em quatro cidades: Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

No total, em Mato Grosso do Sul, 7.933 candidatos se inscreveram para disputar as vagas. Somente em Campo Grande, são 4.935 inscritos, que terão a prova aplicada na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

No Estado, são 54 vagas distribuídas para cargos distribuídos entre Campo Grande e Ladário, com salários iniciais que vão de R$4.804,89 a R$8.215,07.

Em todo o País, são oferecidas 3.652 vagas, para cargos de níveis médio, técnico e superior, organizados em nove blocos temáticos.

Os portões abrem às 11h30 e fecham, pontualmente, às 12h30, no horário de MS. As provas se iniciam às 13h e têm duração de 5 horas para os cargos de nível superior e de 3h30 para os cargos de nível intermediário.

Confira as vagas por órgão e cidade de MS:

Comando da Marinha - Ladário

Médico (Pediatria): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Médico (Anestesiologia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Médico (Clínica Médica): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Médico (Ginecologia e Obstetrícia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Comando do Exército - Campo Grande

Enfermeiro: 30 vagas - R$ 5.982,49 (40h semanais)

Médico: 10 vagas - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Agência Nacional de Mineração - Região Centro-Oeste

Técnico em Atividades de Mineração: 9 vagas - R$ 8.053,32 (40h semanais) / Lotação pode ser em Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) ou Mato Grosso (MT).

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)

Engenheiro Agrônomo (Agronomia): 1 vaga por estado - R$ 8.215,07 (40h semanais) / Inclui vaga para Mato Grosso do Sul.

Dicas:

Não esqueça o documento de identidade original com foto e a caneta preta ou azul de material transparente;

É interessante levar o cartão de confirmação de inscrição;

Use roupas e sapatos confortáveis;

É autorizado levar alimentos e água, mas precisa estar em embalagens lacradas e garrafas transparentes.

Não é permitido:

Cópias de documentos, mesmo que autenticadas, no lugar do original;

Fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone;

Uso de relógios de qualquer tipo;

Uso de óculos escuros;

Uso de chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares;

Uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não;

Uso de calculadoras, livros, códigos, manuais, apostilas ou material impresso ou de anotação;

Qualquer tipo de comunicação com outros candidatos no horário da prova.

Etapas

O concurso é dividido em seis fases.

Na primeira fase, é realizada a prova objetiva, com questões de múltipla escolha, composta por cinco alternativas, sendo apenas uma a correta. Ela será aplicada neste domingo, 05 de outubro, conforme o nível de escolaridade do candidato:

Nível superior: 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos, com tempo de duração da prova de 5 horas;

Nível intermediário: 68 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos. O tempo de duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.

O resultado da prova objetiva e a convocação para a segunda fase serão divulgados no dia 12 de novembro.

A segunda fase do concurso é a prova objetiva, que será aplicada no dia 7 de dezembro para os aprovados na primeira fase. O objetivo desta fase é avaliar a capacidade argumentativa do candidato. Também será aplicada de acordo com os níveis de escolaridade:

Nível Superior: serão duas questões discursivas, com duração das 13 horas às 16 horas.

Nível Intermediário: será aplicada uma redação dissertativo-argumentativa, com duração de duas horas de prova.

A terceira fase é de avaliação de títulos, exigida somente para os cargos e especialidades previstas no edital. Os títulos devem ser enviados entre 13 e 19 de novembro.

A quarta fase é para os procedimentos de vagas reservadas, uma das novidades anunciadas pelo governo. As vagas destinadas para cotas estarão distribuídas em 25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

Assim, os candidatos autodeclarados para as cotas serão convocados para o procedimento de confirmação entre 30 de novembro e 8 de dezembro, juntamente com a verificação de documentos.

A quinta fase é a de investigação social e funcional, exigida somente para os cargos de Analista Técnico de Justiça e Defesa.

Finalmente, a sexta fase é de defesa de memorial e prova social, aplicada somente para alguns cargos e especialidades específicas.

Cronograma