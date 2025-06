Queda no preço da gasolina fica abaixo do esperado nas bombas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Gasolina comum está mais barata Campo Grande, após redução anunciada pela Petrobras na segunda-feira (2).

Mas, nem tanto. O combustível não baixou conforme o esperado. A estatal anunciou redução de R$ 0,17 por litro, equivalente a 5,6%. Nas bombas, a queda seria de R$ 0,12/litro ao consumidor a partir de terça-feira (3).

Porém, não foi o que aconteceu. A redução, em média, foi de apenas R$ 0,7 por litro ao consumidor. O combustível estava há exatos 328 dias sem reajuste , ou seja, desde julho de 2024.

De acordo com nota divulgada pela Petrobras, a redução se deve a queda do barril do petróleo no mercado internacional.

Em Campo Grande, o valor da gasolina varia de R$ 5,65 a R$ 5,99 e o do etanol de R$ 3,65 a R$ 4,16. Mas, o preço mínimo da gasolina deveria ser de, pelo menos, R$ 5,58.

De acordo com pesquisa realizada semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina comum era de R$ 5,84 entre 18 de maio e 7 de junho. Entre os dias 11 a 17 de maio, o valor era de R$ 5,86 .

O etanol, nas duas últimas semanas, aumentou de R$ 3,82 para R$ 3,84 na Capital.

A reportagem do Correio do Estado percorreu 20 postos de combustíveis, na manhã desta segunda-feira (9), nas regiões central, leste e sul e verificou que a maioria dos postos não baixou o preço conforme o previsto e que o valor está parecido com o de antes. Veja:

POSTO ENDEREÇO GASOLINA ÁLCOOL Posto Kátia Locatelli Calógeras x Costa e Silva (próximo ao cemitério) R$ 5,76 R$ 3,76 Posto Sem Limite Costa e Silva R$ 5,89 R$ 3,83 Posto Morenão Costa e Silva R$ 5,69 R$ 3,69 Posto Vitória Costa e Silva R$ 5,76 R$ 3,76 Posto Modelo Costa e Silva R$ 5,69 R$ 3,68 Posto Rui Barbosa Rui Barbosa x Hélio de Castro Maia R$ 5,76 R$ 3,89 Auto Posto APN - Posto Nossa Senhora Aparecida Rui Barbosa x João Pedro de Souza R$ 5,99 R$ 3,99 Posto Alloy 14 de Julho x Fernando Correa da Costa R$ 5,69 R$ 3,79 Posto Acácia 26 de agosto x Rui Barbosa R$ 5,67 R$ 3,70 Posto Shell Afonso Pena x Arthur Jorge R$ 5,59 R$ 3,64 Posto Tereré Afonso Pena próximo ao shopping R$ 5,99 R$ 4,16 Posto Taurus Altos da avenida Afonso Pena R$ 5,89 R$ 3,99 Posto Atem Mato Grosso x Canandrina R$ 5,75 R$ 3,75 Posto Katia Locatelli Mato Grosso R$ 5,79 R$ 3,79 Posto Katia Locatelli Ipiranga Mato Grosso R$ 5,79 R$ 3,79 Posto Jaqueline Locatelli Mato Grosso R$ 5,79 R$ 3,79 Posto Tork Oill Mato Grosso R$ 5,77 R$ 3,79 Posto 2017 Calógeras x Maracaju R$ 5,65 R$ 3,65 Posto Taurus 26 de agosto x Calógeras R$ 5,99 R$ 3,99 Posto Ipiranga 26 de agosto x Calógeras R$ 5,69 R$ 3,79

* A pesquisa foi realizada das 8h às 9h20min de 9 de junho de 2025, em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros de Campo Grande. O tipo de combustível pesquisado foi COMUM, com pagamento À VISTA.

Em entrevista ao Correio do Estado, o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, afirmou que as reduções estão ocorrendo gradativamente.

“A redução dos preços dos combustíveis ocorreu a partir de 03 de junho, na ordem de 0,17 para gasolina A (sem adicionar etanol) como tem a mistura em 27% essa redução cai para R$ 0,12 centavos em média para as distribuidoras, ainda descontando fretes e despesas de armazenagem dos produtos. Portanto gradativamente já ocorre as reduções, pois hoje pela ANP o preço médio que era 5,99 já está em R$ 5,84”, explicou.

Na contramão da queda do preço da gasolina no Brasil, ontem, o petróleo teve forte alta no exterior. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 2,85% (US$ 1,73), fechando a US$ 62,52 o barril.

O Brent - referência no Brasil - para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,95% (US$ 1,85), para US$ 64,63 o barril. A alta no mercado internacional é reflexo, entre outras razões, das tensões sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mesmo assim, os preços estão muito abaixo dos vistos até recentemente.

No sábado, 31, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou nova aceleração no ritmo de aumento na produção de petróleo do cartel.