Receita recebe número recorde de declarações; prazo acaba nesta quarta

CAMPO GRANDE

Dos 20 postos de combustíveis percorridos pelo Correio do Eatado, sete reduziram o valor da gasolina em R$ 0,29 e oito diminuíram o preço do diesel em R$ 0,39

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado, em 20 postos de combustíveis de Campo Grande, aponta que, na maioria dos locais, o preço caiu, mas não houve a redução esperada de R$ 0,29 no litro da gasolina e de R$ 0,39 no litro do diesel.

A Petrobras anunciou, em 16 de maio de 2023, queda de R$ 0,40 no litro da gasolina e de R$ 0,44 por litro do óleo diesel.

Com isso, a previsão do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de MS (Sinpetro-MS) era de que o preço do litro da gasolina caísse R$ 0,29 e o diesel R$ 0,39. Mas, não foi o que aconteceu.

Em Campo Grande, a gasolina reduziu no máximo R$ 0,32 e o diesel R$ 0,81. Dos 20 postos percorridos, sete reduziram o valor da gasolina em R$ 0,29 e oito diminuíram o preço do diesel em R$ 0,39.

Na Capital, o preço do litro da gasolina varia de R$ 4,75 a R$ 4,99 e diesel de R$ 5,09 a R$ 5,69.

Veja os valores de cada posto de combustível, antes e depois da redução de preços, e o respectivo endereço:

POSTO ENDREÇO GASOLINA - 17 de maio DIESEL - 17 de maio GASOLINA - 30 de maio DIESEL - 30 de maio Posto Kátia Locatelli Calógeras x Costa e Silva (próximo ao cemitério) R$ 4,95 R$ 5,35 R$ 4,77 R$ 4,99 Posto Sem Limite Costa e Silva R$ 5,07 R$ 5,37 R$ 4,77 R$ 4,99 Posto Morenão Costa e Silva R$ 5,09 R$ 5,49 R$ 4,87 R$ 5,19 Posto Vitória Costa e Silva R$ 5,07 R$ 5,39 R$ 4,77 R$ 4,99 Posto Modelo Costa e Silva R$ 5,11 R$ 5,39 R$ 4,79 R$ 5,09 Posto Rui Barbosa Rui Barbosa x Hélio de Castro Maia R$ 5,09 R$ 5,48 R$ 4,89 R$ 5,00 Auto Posto APN - Posto Nossa Senhora Aparecida Rui Barbosa x João Pedro de Souza R$ 4,99 R$ 5,59 R$ 4,99 R$ 5,09 Posto Alloy 14 de Julho x Fernando Correa da Costa R$ 4,99 R$ 5,29 R$ 4,75 R$ 4,99 Posto Acácia 26 de agosto x Rui Barbosa R$ 4,95 - R$ 4,75 - Posto Shell Afonso Pena x Arthur Jorge R$ 5,09 R$ 5,69 R$ 4,79 R$ 5,19 Posto Tereré Afonso Pena próximo ao shopping R$ 5,29 R$ 5,59 R$ 4,99 R$ 5,29 Posto Taurus Altos da avenida Afonso Pena R$ 5,09 R$ 6,10 R$ 4,85 R$ 5,29 Posto Atem Mato Grosso x Canandrina R$ 5,07 R$ 5,79 R$ 5,10 R$ 5,28 Posto Katia Locatelli Mato Grosso R$ 4,99 R$ 5,35 R$ 4,79 R$ 5,25 Posto Katia Locatelli Ipiranga Mato Grosso R$ 4,96 R$ 5,35 R$ 4,79 R$ 5,19 Posto Jaqueline Locatelli Mato Grosso R$ 4,99 R$ 5,44 R$ 4,79 R$ 5,23 Posto Tork Oill Mato Grosso R$ 5,07 5,59 R$ 4,99 R$ 5,49 Posto 2017 Calógeras x Maracaju R$ 4,95 R$ 5,39 R$ 4,75 R$ 5,09 Posto Taurus 26 de agosto x Calógeras R$ 5,25 R$ 5,84 R$ 4,95 R$ 5,39 Posto Ipiranga 26 de agosto x Calógeras R$ 5,09 R$ 5.59 R$ 4,79 R$ 5,19

* o primeiro levantamento de preços foi realizado em 17 de maio e o segundo foi realizado em 30 de maio

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente do Sinpetro-MS, Edson Lazarotto, afirmou que a concorrência é livre e cabe ao proprietário baixar ou não o preço.

“O proprietário pode colocar o preço que quiser, tanto para mais, quanto para menos. Isso depende da distribuidora, do revendedor e de cada bandeira. Não tem multa para quem colocar preços muito altos. A concorrência é livre”, finalizou.

REDUÇÃO

Petrobras anunciou, em 16 de maio, a nova política de preços da estatal e o fim da paridade de importação (PPI).

O novo modelo deixa de considerar o custo de importação e mira a busca por clientes e o custo de oportunidade de venda dos produtos.

A Petrobras não deixará de acompanhar as cotações internacionais do petróleo e seus derivados e diz que os reajustes continuarão sem periodicidade definida, "evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio".

Lazarotto também vê como positiva a mudança da política de preços e a redução feita pela Petrobras.

“Sempre é bom quando há uma queda de preços. É bom para a distribuidora, para os postos e para o consumidor final. Quem não quer pagar menos, né?” disse o presidente do Sinpetro-MS.

AUMENTO

Após queda no preço nas últimas duas semanas, o litro da gasolina voltará a subir a partir desta quinta-feira (1º), com aumento de R$ 0,30 para o consumidor sul-mato-grossense.

O aumento é decorrente da mudança no modelo de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que será unificado em todos os estados brasileiros.

Conforme publicado pelo Correio do Estado no dia 22 de maio, MS tem até o momento uma alíquota de ICMS de 17%, sendo esta uma das menores bases de cálculo (pauta fiscal) do País, cobrando em média R$ 0,92 de ICMS por litro de combustível vendido.

Com a mudança adotada por todos os estados, Mato Grosso do Sul passará a cobrar R$ 1,22 de ICMS por litro do combustível. A medida já está prevista em decreto publicado no Diário Oficial do dia 12 de maio, regulamentando a reorganização tributária do ICMS monofásico no Estado.

* Colaborou Evelyn Thamaris