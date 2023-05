Redução no valor do gás de cozinha não deve chegar ao consumidor de MS, aponta especialista

Na manhã da última terça-feira (16) a Petrobras anunciou uma redução de 21,3% no preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP). A partir desta quarta-feira (17), o botijão de 13 quilos de GLP estará sendo vendido para as distribuidoras por um valor, em média, RS 8,97 inferior ao anterior.

No entanto, devido ao aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no início deste mês em Mato Grosso do Sul, a redução não deve chegar ao consumidor final do estado, como explica o presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás Região Centro-Oeste (Sinergás), Zenildo Dias do Vale.

"Dia 4 o Estado teve uma alteração abusiva no ICMS, que aumentou o valor do botijão em uma média de R$ 7,50. No interior esse aumento chegou a R$ 10", comentou. "Agora, o Governo Federal vai reduzir em R$ 8,97 para a companhia comprar na Petrobras. Então não vai dar para ver essa redução em Mato Grosso do Sul", concluiu.

Atendendo à Lei Complementar 192, aprovada pelo Congresso em 2022, no início deste mês a cobrança do imposto sobre o gás de cozinha (e demais combustíveis), passou a ser feita em reais por litro, em alíquota única nacional. Antes da mudança, o valor médio do ICMS cobrado sobre o gás de botijão era de R$ 14,60, depois, subiu para R$ 16,34.

Mato Grosso do Sul foi o Estado que registrou o maior aumento no ICMS, de 84,5%, já que a variação impactou mais os estados que tinham menor imposto sobre o combustível.

A nível nacional, a expectativa era de que o preço do botijão ficasse abaixo dos R$ 100, saindo a R$ 99,87. Atualmente, no Estado, o preço do botijão de gás varia de R$ 105 a R$ 125, podendo ser mais caro em alguns municípios do inteiror, devido ao transporte.

Além da redução do preço do GLP, a nova estratégia comercial da Petrobras também inclui uma diminuição dos preços médios de venda de diesel e da gasolina A para as distribuidoras de, respectivamente, R$ 0,44 e R$ 0,40.

Em relação às reduções do diesel e da gasolina, o consumidor de Mato Grosso do Sul poderá notar a redução integral dos preços, e a previsão é de que a redução anunciada ontem pela Petrobras chegue às bombas até domingo (21).

