Economia

ECONOMIA

Redução nos salários de servidores pode impactar vendas de fim de ano no comércio

Câmara de Dirigentes Lojistas teme pelo impacto na economia durante a época de festividades

João Pedro Flores

11/11/2025 - 18h00
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande manifestou preocupação com os impactos econômicos provocados pela redução dos salários dos servidores municipais em até 20%. A medida, anunciada pela prefeitura na semana passada, pode afetar o comércio local no período de maior movimentação e expectativa de vendas, o fim de ano.

De acordo com o presidente da CDL, Adelaido Figueiredo, o corte atinge cerca de 30 mil servidores, o que representa milhares de famílias com menor poder de compra em um momento estratégico para a economia.

“Esses 20% que deixam de entrar no orçamento das famílias refletem diretamente nas padarias, nos mercados, nas lojas e nos serviços. Quando o salário do trabalhador é reduzido, toda a cidade sente”, pontua.

Adelaido lembra que aproximadamente 52% do orçamento municipal é destinado à folha de pagamento, considerada a principal forma de retorno dos tributos à população.

“A Prefeitura devolve o que arrecada basicamente por meio da folha, já que os processos licitatórios quase sempre são vencidos por empresas de fora. Quando corta o salário do servidor, o impacto recai sobre Campo Grande inteira”, afirma.

Vendas no final do ano passado

As vendas contabilizadas em dezembro de 2024 foram 5% melhores que o desempenho obtido no ano anterior para 50% dos empresários da Capital. Os dados são da pesquisa "Perspectivas para 2025", elaborada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), no início do mês de janeiro. 

Entre todos os participantes, 24% informaram que a celebração de Natal e Ano Novo fez com que o desempenho fosse 10% maior que o ano de 2023. Ainda no comparativo com o período, 39% dos comerciantes alegaram que o desempenho das vendas se manteve igual em 2024.

Um outro estudo, este feito em novembro do ano passado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) em parceria com o Sebrae MS, estimou que o Natal e o Revéillon movimentaria R$ 1,27 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul, sendo R$ 837 milhões no Natal e R$ 434 milhões no Ano Novo.

Decreto

Desde o primeiro dia de novembro, a Prefeitura de Campo Grande adotou jornada de trabalho de seis horas diárias em todas as repartições públicas, pelo prazo de 120 dias. Além disso, a prefeita Adriane Lopes (PP) reduziu 20% do seu próprio salário e de todo o primeiro escalão, que envolve vice-prefeita, procuradora-geral do município, controlador-geral, secretários, diretores-presidentes e seus adjuntos, incluindo secretários-executivos.

As medidas integram a reforma administrativa iniciada em janeiro, que busca o reequilíbrio financeiro e a recuperação da capacidade de investimento do município.

Cada secretaria municipal deveria apresentar um plano para reduzir em 20% os custos com a folha de pagamento. Segundo determinação da prefeita, não será aplicado um ajuste linear, ou seja, igual para todos os servidores, mas serão consideradas as particularidades de cada pasta.

Diversas repartições públicas municipais já adotaram o novo horário de funcionamento, que é das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Entre elas estão: Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS); Central do Cadastro Único (CadÚnico); Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), entre outras.

Economia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2319, terça-feira (11/11)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/11/2025 20h15

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2319 da Timemania na noite desta terça-feira, 11 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 46 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2319 são:

  • 35 - 48 - 60 - 79 - 67 - 43 - 38
  • Time do Coração: Coritiba - PR

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2320

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2320. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/11/2025 20h10

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1140 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1140 são:

  • 15 - 30 - 27 - 01 - 14 - 20 - 07 
  • Mês da sorte: 09 - SETEMBRO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1141

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1141. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

