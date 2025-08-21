Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1105, quinta-feira (21/08)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da redação

Da redação

21/08/2025 - 19h11
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1105 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1105 são:

  • 20 - 19 - 26 - 31 - 22 - 21 - 16
  • Mês da sorte: 02/Fevereiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1106

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1106. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

PROPOSIÇÃO

Prefeitura mira lotes desocupados para colocar fim ao vazio urbano

Projeto traz atualização anual do IPTU e regras mais rígidas para ampliar arrecadação em Campo Grande

21/08/2025 09h45

Prefeitura mira lotes desocupados para colocar fim ao vazio urbano

Prefeitura mira lotes desocupados para colocar fim ao vazio urbano FOTO: Paulo Ribas

A Prefeitura de Campo Grande enviou à Câmara Municipal, na segunda-feira, o Projeto de Lei Complementar nº 7/2025, que propõe mudanças no Código Tributário Municipal (Lei nº 1.466/1973). O texto traz como justificativas o ordenamento urbano, a segurança jurídica e o aumento da arrecadação com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A proposta da prefeita Adriane Lopes (PP) cria mecanismos para que a cobrança acompanhe a valorização imobiliária da Capital, fecha brechas usadas por contribuintes para pagar menos imposto com construções pequenas e impõe prazos para benefícios fiscais temporários em loteamentos fechados. Na prática, a prefeitura garante receita mais previsível e permanente para os próximos exercícios.

Conforme a mensagem encaminhada ao Legislativo, o intuito é de garantir segurança jurídica e isonomia com definição objetiva de edificabilidade, que “padroniza a fiscalização, evitando controvérsias diante de construções meramente instrumentais”.

O QUE MUDA?

Principais alterações previstas no projeto da Prefeitura de Campo Grande:

  • Atualização anual do valor venal por ato do Executivo;
  • Área construída mínima equivalente a 10% da área total do terreno (coeficiente de aproveitamento de 0,10) para edificações valerem como tributáveis;
  • Benefício temporário de 1% para lotes em loteamentos fechados, limitado a 3 anos, prorrogável uma vez;
  • Nova alíquota de 0,75% para terrenos sem infraestrutura.

Ainda de acordo com a justificativa, outro objetivo é o fomento ao desenvolvimento urbano ordenado e o equilíbrio da arrecadação. “O prazo limitado do benefício, atrelado à execução mínima de 60% das obras, preserva a capacidade contributiva futura, enquanto a atualização anual da base de cálculo mantém o tributo aderente ao valor real dos imóveis”.

REAJUSTE

O novo artigo 148-D autoriza o Executivo a atualizar anualmente a base de cálculo do IPTU, sem necessidade de nova lei, apenas por ato administrativo. Essa atualização seguirá os critérios da
Lei nº 5.405/2014, que regulamenta os reajustes de valores imobiliários.

Na prática, isso significa que o imposto passará a acompanhar de perto o valor real de mercado dos imóveis de Campo Grande. A medida evita que a prefeitura enfrente períodos de defasagem na arrecadação, como ocorre quando o valor venal fica por anos sem atualização.

Outro mecanismo que deve ampliar a arrecadação é a definição objetiva do que será considerado edificação tributável. Até hoje, muitos proprietários erguiam pequenas construções, galpões improvisados ou barracos apenas para se enquadrar na alíquota reduzida.

Com a inclusão do artigo 148-B, a edificação só será aceita como válida se preencher três requisitos cumulativos: área construída mínima equivalente a 10% da área total do terreno (coeficiente de aproveitamento 0,10); inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal; e atendimento aos parâmetros de habitabilidade previstos no Decreto nº 16.082/2024.

Se a vistoria da prefeitura constatar fraude ou inadequação, o imóvel será desclassificado, voltando a ser tributado pela alíquota mais alta, além de estar sujeito a penalidades. Esse endurecimento fecha brechas que reduziam a receita do município e garante que apenas construções efetivamente habitáveis tenham direito ao benefício.

O projeto também mexe nas regras para os loteamentos fechados urbanos (categoria L3), comuns em Campo Grande e marcados por grandes áreas ainda sem construção.

BENEFÍCIO

O texto concede um benefício inicial: terrenos não edificados pagarão alíquota de 1% do IPTU durante os três primeiros anos após a individualização das matrículas. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, também por três anos, desde que ao menos 60% das obras de infraestrutura obrigatórias estejam concluídas, comprovadas por meio de Termo de Vistoria de Obra (TVO). Superado esse período, os terrenos retornam automaticamente à alíquota normal prevista no Código Tributário.

A prefeitura argumenta que o modelo estimula a rápida ocupação dos loteamentos e evita que áreas fiquem ociosas. No entanto, o dispositivo também tem efeito arrecadatório, pois cria prazo de validade para o benefício, assegurando que a cobrança integral do IPTU será aplicada.

Outra alteração prevista é a mudança na alíquota para terrenos não edificados que não contam com serviços ou melhoramentos públicos. Pela nova redação do inciso II do artigo 148, o porcentual será fixado em 0,75% do valor venal (antes era de 0,5%).

A ideia é manter a progressividade do imposto, mas, ao mesmo tempo, preservar a lógica de incentivo à edificação regular. A mudança reforça a cobrança sobre proprietários de áreas sem ocupação.

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 5993-5 de ontem, quarta-feira (20/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

21/08/2025 09h20

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5993-5 da Loteria Federal na noite deste quarta-feira (20) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Torres (RS); 
  2. Poa (SP); 
  3. Contagem (MG); 
  4. São Paulo (SP); 
  5. São João Del Rei (MG) 

Confira o resultado do concurso 5993-5: 

  • 1º Bilhete| 012023
  • 2º Bilhete| 025817
  • 3º Bilhete| 011130
  • 4º Bilhete| 044794
  • 5º Bilhete| 058695

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

