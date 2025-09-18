Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1117, quinta-feira (18/09)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

18/09/2025 - 19h12
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1117 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 18 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1117 são:

  • 10 - 11 - 30 - 13 - 14 - 12 - 03 
  • Mês da sorte: 06 - junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1118

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1118. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Loterias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2916, quinta-feira (18/09)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2025 19h05

Confira o sorteio da Mega-sena

Confira o sorteio da Mega-sena

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2916 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 18 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2916 são:

  • 16 - 11 - 45 - 05 - 27 - 40 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2917

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2917. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Pesquisa

Campo Grande tem a 2ª pior gestão fiscal entre as capitais do Brasil

Capital só ficou atrás de Cuiabá e, entre os 5.500 municípios brasileiros, ocupou a posição 3.464.

18/09/2025 17h30

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do Brasil

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do Brasil Gerson Oliveira/Correio do Estado

Campo Grande aparece em uma situação considerada preocupante no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) de 2025, ocupando a penúltima posição entre as capitais brasileiras, ficando apenas à frente de Cuiabá. 

O estudo é elaborado anualmente pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e  avalia quatro dimensões de gestão fiscal municipal: Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. 

O índice atribui notas de 0 a 1, classificando a situação fiscal das cidades como crítica (abaixo de 0.4), em dificuldade (entre 0.4 e 0.6), boa (entre 0.6 e 0.8) ou de excelência (acima de 0.8). 

De forma resumida, o IFGF revela quem administra bem os recursos públicos e quem enfrenta problemas de gestão financeira. 

Campo Grande se saiu bem apenas no quesito Autonomia. Nos outros três, seus indicadores ficaram na faixa de "gestão em dificuldade" (entre 0.4 e 0.6 ponto), segundo a análise nacional. 

A capital também registrou um elevado comprometimento de receita com despesas obrigatórias, com baixo volume de investimentos e liquidez considerados abaixo do ideal. 

A combinação desses fatores puxaram a nota global da cidade para uma posição desfavorável entre as capitais. 

Dados da pesquisa também mostram que, embora as prefeituras brasileiras tenham usufruído de aumento no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que superou os R$177 bilhões em 2024, o alívio não foi suficiente para reverter problemas estruturais ou promover uma gestão fiscal eficiente em todas as regiões brasileiras. 

Campo Grande, por exemplo, recebeu R$1,2 bilhão do governo federal no último ano, uma média de R$111,8 milhões por mês, representando um aumento de 10,1% com relação ao ano de 2023. 

Histórico

Campo Grande já teve momentos melhores que o atual, mas não muito recentemente. Apenas em 2013 e 2014 a capital registrou avaliações consideradas positivas pelo IFGF, com pontuação de 0.74 e 0.70, respectivamente. 

Depois disso, os indicadores apresentaram flutuações, mas sem grandes saltos de melhorias em muitos dos componentes. O pior ano foi em 2016, quando a pontuação da cidade foi de 0.33, seguido por 2022, que atingiu 0.39. 

Durante a gestão de Adriane Lopes, titular entre 2017 e 2024, por exemplo, os índices continuam abaixo da média exigida para uma gestão considerada "boa". 

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do BrasilFonte: IFGF

De acordo com especialistas da IFGF, mesmo com um ano com recorde de repasse aos cofres públicos, uma grande parte dos municípios permanece vulnerável. 

"O aumento das receitas municipais possibilitou a expansão significativa dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que preservou certa folga orçamentária. Contudo, mais de das cidades brasileiras ainda enfrenta situação fiscal difícil ou crítica. Além disso, persistem as desigualdades e as assimetrias históricas do País, o que mantém o Brasil distante de um patamar elevado de desenvolvimento econômico", explica o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, no documento. 

Aliado aos números de Campo Grande, a falta de liquidez consistente, limitação nos investimentos e elevada rigidez orçamentária expõem a cidade a eventuais crises: quedas no repasse de verbas ou aumento de despesas obrigatórias, criando um cenário que, segundo a Firjan, podem comprometer a sustentabilidade fiscal. 

Além da Capital do Estado, outras 16 cidades de Mato Grosso do Sul apresentaram índices considerados de "dificuldade" ou "ruim", com ponto menor que 0.6. 

  • Douradina - 0.5962
  • Japorã - 0.5905
  • Aral Moreira - 0.5895
  • Nova Alvorada - 0.5762
  • Coxim - 0.5647
  • Itaporã - 0.5606
  • Dois Irmãos do Buriti - 0.5408
  • Eldorado - 0.5341
  • Deodápolis - 0.5323
  • Paranhos - 0.5201
  • Naviraí - 0.4982
  • Jardim - 0.4782
  • Ladário - 0.4428
  • Bela Vista - 0.4405
  • Vicentina - 0.4231
  • Amambai - 0.3311

Itaquiraí e Taquarussu não apresentaram resultados. 

Nacional

No ranking nacional, Vitória (ES) lidera com nota máxima, seguido por São Paulo, Salvador, Aracaju e Belém. 

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do BrasilFonte/IFGF

O IFGF atingiu média nacional de 0.6531 ponto, representando uma boa gestão dos recursos públicos. A análise através dos anos mostra que houve uma melhora na situação fiscal dos municípios e este é o melhor resultado já observado na série histórica, que teve início em 2013, como mostra o gráfico.

Capital ficou em penúltimo lugar no ranking de gestão entre as capitais do BrasilFonte: IFGF

