Economia

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1106, sábado (23/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

24/08/2025 - 07h30
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1106 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 350 mil. 

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 2.601,07

5 acertos
1.356 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
16.852 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da sorte - fevereiro

45.595 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Em Dourados (MS), um apostador acertou a aposta simples e levou R$2.601,07.

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1106 são:

  • 17, 10, 13, 19, 25, 26, 12
  • Mês da sorte: 02

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1107

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 26 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1107. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/08/2025 08h00

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2905 da Mega-Sena na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 28  milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 50.671,85

4 acertos
3.318 apostas ganhadoras, R$ 981,75

Cerca de 70 apostas simples de MS levaram R$981,75 cada na Mega Sena de ontem.

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2905 são:

52, 17, 04, 26, 43, 18

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2906

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 26 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2906. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 279, sábado (23/08): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/08/2025 07h45

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 279 da + Milionária na noite deste sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 147 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 259.147,05

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
18 apostas ganhadoras, R$ 12.797,38

4 acertos + 2 trevos
171 apostas ganhadoras, R$ 1.443,31

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1906 apostas ganhadoras, R$ 129,48

3 acertos + 2 trevos
3366 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
24118 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
22438 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
178836 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 279 são:

  • 27, 04, 01, 03, 07, 32
  • Trevos sorteados:  03, 01

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 280

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 280. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

