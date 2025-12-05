Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1148, quinta-feira (04/12): veja o rateio

Confira o rateio do Dia de Sorte - Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1148 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil.

Premiação

7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 187.747,47)

6 acertos - 28 apostas ganhadoras, (R$ 2.873,69)

5 acertos - 785 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)

4 acertos - 11.527 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Maio - 40.729 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1148 são:

20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23

Mês da sorte: 05 - maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1149

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 6 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1149. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

