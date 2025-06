Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2824, segunda-feira (23/06)

mutirão

Mutirão do Serasa oferece condições especiais para devedores quitarem dividas pagando de R$ 50 a R$ 100 até o dia 30 de junho; Veja como

Mais de 353,9 mil sul-mato-grossenses podem quitar dívidas bancárias e limpar o nome pagando entre R$ 50 e R$ 100 durante mutirão do Serasa, que será realizado até o dia 30 de junho.

De acordo com o Serasa, em Mato Grosso do Sul há 169.708 consumidores com dívidas que podem ser quitadas por até R$ 100, totalizando 837.389 propostas de negociação nessa faixa.

Além disso, cerca de 71 mil pessoas podem quitar suas dívidas pagando até R$ 50, o que soma 353.990 ofertas de negociação disponíveis dentro desse valor.

O mutirão reúne mais de 40 bancos e financeiras, que oferecem condições especiais, com descontos e parcelamentos facilitados aos devedores.

Em todo o Brasil, um total de 56 milhões de dívidas podem ser negociadas com valores que não ultrapassam os R$ 100, sendo que 23 milhões delas podem ser resolvidas por menos de R$ 50.

Segundo a especialista em educação financeira do Serasa, Aline Maciel, pesquisas revelam que 38% dos brasileiros com dívidas em bancos e financeiras estão negativados por causa do cartão de crédito há mais de dois anos.

"46% deles já tentaram negociar a dívida, mas não conseguiram um bom acordo. Por isso nos unimos a 40 bancos para ampliar o alcance das condições especiais e oferecer oportunidades reais de renegociação”, explicou.

Como negociar no mutirão Serasa e bancos?

A negociação pode ser feita pelo site ou app do Serasa, pelo WhatsApp ou pelos Correios. No caso das agências dos Correios, é cobrada uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta a acordos

(reimpressão de 2ª via de boletos).

No site da Serasa, basta clicar no banner da negociação de dívidas e seguir os passos indicados.

Pelo WhatsApp, a negociação deve ser feita através do número (11) 99575-2096.

Pelo app da Serasa, basta digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as

informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas.

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

Para efetivamente concluir o acordo, o pagamento deve ser realizado conforme as condições definidas na etapa anterior.

Nome sujo

Conforme reportagem do Correio do Estado, o endividamento com bancos é um dos principais motores da inadimplência em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o mais recente levantamento da Serasa, 485.239 sul-mato-grossenses estão com o nome negativado por conta de dívidas com instituições bancárias, o que representa mais de um terço de todos os consumidores inadimplentes do Estado.

Dos 1.185.306 inadimplentes atualmente registrados em Mato Grosso do Sul, cerca de 41% têm débitos com bancos, seja com cartões de crédito, empréstimos, cheque especial ou financiamentos. Ainda segundo a Serasa, desse total, 141.858 pessoas devem exclusivamente para bancos, ou seja, o único motivo para estarem com o nome sujo são as dívidas bancárias.

Levantamento da Serasa ainda mostra que, em dezembro de 2024, o número de inadimplentes em MS era de 1,129 milhão de pessoas, enquanto, em maio deste ano, o total passou a 1,185 milhão. Ou seja, somente neste ano, 55.477 pessoas foram negativadas no Estado.

O mestre em Economia Eugênio Pavão explica que algumas pessoas têm dívidas que se arrastam há alguns anos, porque o período pós-pandemia de Covid-19 agravou a situação de endividamento e inadimplência da população.

“A pandemia trouxe muita dívida para a população, e algumas não conseguem quitar essas contas, necessitando de recursos extras para isso, entrando em novas dívidas para pagar as antigas”, avalia.

* Colaborou Súzan Benites