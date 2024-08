Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2705, sexta-feira (23/08): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 2705 da Dupla-Sena na noite desta sexta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Dois apostadores acertaram as seis dezenas no primeiro sorteio e nenhum no segundo.

Primeiro sorteio:

6 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 764.160,48 cada);

5 acertos - 11 apostas ganhadoras (R$ 4.447,10 cada);

4 acertos - 548 apostas ganhadoras (R$ 102,01 cada);

3 acertos - 9.747 apostas ganhadoras (R$ 2,86 cada);

Segundo sorteio:

6 acertos - Não houve ganhadores;

5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 6.289,46 cada);

4 acertos - 722 apostas ganhadoras R$ 77,43 cada);

3 acertos - 13.118 apostas ganhadoras (R$ 2,13 cada);

Estimativa de prêmio do próximo concurso (26/08) - R$ 150.000,00

Números sorteados no concurso 2705: Confira o resultado

Primeiro sorteio

40 - 49 - 14 - 33 - 02 - 20

Segundo sorteio

15 - 25 - 19 - 48 - 05 - 17

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O rateio, que é o número de acertadores e o valor que cada acertador irá receber, será divulgado em breve pela Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Premiação

Caso não haja acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

A quantidade de ganhadores da Dupla-Sena e o rateio podem ser conferidos aqui.

