Resultado da Lotofácil 3131 de hoje, segunda-feira (17/06); veja os números

O pagamento será realizado de maneira variada e deve contemplar 210 mil pessoas em todo o Estado; Veja quem tem direito

Iniciou hoje (17) o calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de junho. Com o repasse do benefício, cerca de 210 mil pessoas em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul devem ser beneficiados a partir de um investimento de R$ 145,3 milhões do Governo Federal.

Em Campo Grande, cidade com o maior número de famílias inscritas no programa, serão destinados aproximadamente R$ 37,5 milhões para mais de 55 mil famílias, com o valor médio do repasse de R$ 678,32.

No Brasil todo, 20,8 milhões de famílias são atendidas pelo programa e recebem em média R$ 683,35 de repasse do benefício.

Para quem já é cadastrado no programa, a data dos pagamentos pode variar conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Já o depósito do valor ocorre por meio da Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

O responsável familiar pode sacar o benefício ou fazer transferências, pagar contas e realizar Pix diretamente pela plataforma da Caixa.

Calendário de Pagamentos:

NIS final 1: 17/6 (segunda)

17/6 (segunda) NIS final 2: 18/6 (terça)

18/6 (terça) NIS final 3: 19/6 (quarta)

19/6 (quarta) NIS final 4: 20/6 (quinta

20/6 (quinta NIS final 5: 21/6 (sexta)

21/6 (sexta) NIS final 6: 24/6 (segunda)

24/6 (segunda) NIS final 7: 25/6 (terça)

25/6 (terça) NIS final 8: 26/6 (quarta)

26/6 (quarta) NIS final 9: 2/6 (quinta)

2/6 (quinta) NIS final 0: 28/6 (sexta)

Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa. O cadastro pode ser feito em postos de atendimento de assistência social dos municípios, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). No momento de inscrição, é preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Vale destacar que o débito do valor não ocorre imediatamente após o cadastro. A família precisa ser aprovada no programa e receber uma carta de notificação, enviada pela Caixa no endereço informado no Cadastro Único. Caso não seja recebida nenhuma correspondência, o grupo familiar deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família no CRAS ou na prefeitura.

Além disso, as famílias que desejem ingressar devem cumprir determinadas condições na área da saúde e educação, como manter em dia a frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes, acompanhamento nutricional das crianças até sete anos e cumprimento do calendário nacional de vacinação. Além disso, ao matricular a criança na escola, é necessário informar que a família é beneficiária do programa e estar com o calendário de vacinação em dia.

Benefícios

O Bolsa Família é composto por seis benefícios diferentes, dependendo da situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600, garantindo o mínimo de R$ 600 por família

Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Extra de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos. As transferências começam em setembro.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garantia de que ninguém receba menos do que recebia

