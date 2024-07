Resultado da Lotofácil 3152 de hoje, quinta-feira (11/07); veja os números

PESQUISA MENSAL DE COMÉRCIO

Queda repentina de vendas deu fim a uma sequência de seis meses em alta

A data do Dia das Mães, celebrada no segundo domingo de maio, é tradicionalmente vista como uma época de aumento nas vendas para o comércio varejista, especialmente para setores como floriculturas, perfumarias, vestuário e restaurantes. No entanto, em 2024, nem mesmo a celebração foi capaz de ajudar o comércio em Mato Grosso do Sul (MS).

É o que diz a Pesquisa Mensal do Comércio divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme o levantamento, o volume de vendas no varejo do Estado caiu 1,4% em maio na comparação com o mês anterior, indo na contramão do restante do país, que registrou um aumento de 1,2% no mesmo período. .

De outro modo, em relação ao mesmo período no ano passado, o comércio varejista presenciou um aumento de 9,3% no volume de vendas, o que contabiliza o nono ano apresentando, consecutivamente, resultados positivos. O acumulado no ano chegou a 9,0% enquanto o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,4%.

Comércio Varejista Ampliado

No segmento expandido do comércio varejista ampliado, que abrange veículos, motocicletas, partes e peças, materiais de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, registrou-se uma queda de 1,0% em maio.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o estado de Mato Grosso do Sul apresentou um aumento de 4,1% no volume de vendas. No acumulado de 12 meses, houve uma variação negativa de 7,2%, refletindo também na variação acumulada no ano, que foi de -0,8%.

No Brasil

De outro modo, no Brasil, de abril para maio deste ano, na série com ajuste sazonal, o volume de vendas no comércio varejista registrou uma variação positiva de 1,2%. Segundo o levantamento, 16 das 27 unidades da federação apresentaram resultados positivos, com destaques para Amapá (3,4%), Mato Grosso (3,0%) e Maranhão (2,2%). Por outro lado, onze unidades da federação tiveram variações negativas, com maiores quedas em Roraima (-5,9%), Espírito Santo (-2,6%) e Acre (-1,7%).

Além disso, em maio, cinco das oito atividades analisadas apresentaram resultados positivos. O setor de hipermercados e supermercados foi o principal destaque, com um aumento de 0,7% nas vendas, marcando o segundo mês consecutivo de crescimento, enquanto a maior queda foi a do setor de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, seguido do setor de combustíveis e de móveis e eletrodomésticos.

Entenda

A Pesquisa Mensal de Comércio, conduzida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), gera indicadores essenciais para monitorar o desempenho atual do comércio varejista no Brasil. Esta pesquisa investiga a receita bruta de revenda em empresas formalmente constituídas, que empregam 20 ou mais pessoas e cuja atividade principal é o comércio varejista.

