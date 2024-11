Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3248, terça-feira (19/11)

Oportunidade

Vagas são para cuidador social e educador social

A Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Cuidadores Sociais e Educadores Sociais.

O edital (a partir da página 6), publicado nesta terça-feira (19) no Diário Oficial do Município, visa formar um cadastro de reserva para suprir eventuais vacâncias e garantir a continuidade de serviços essenciais à população.

Como participar

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da Prefeitura, no período de 21 a 25 de novembro de 2024. Os interessados devem possuir Ensino Médio completo e experiência profissional na área.

O processo seletivo será baseado em prova de títulos, que avaliará a qualificação e a experiência profissional dos candidatos. Veja como se preparar:

Reúna todos os documentos comprobatórios de experiência e qualificação Estude as atribuições específicas de cada função Mantenha-se atualizado sobre políticas sociais e assistenciais Prepare-se para possíveis entrevistas futuras

Detalhes das vagas

A remuneração bruta mensal para ambas as funções é de R$ 1.412,00, com jornada de trabalho de 40 horas semanais ou escala de 12x36, de acordo com a necessidade do órgão gestor.

Entre as atribuições do Cuidador Social estão o apoio aos usuários de unidades de acolhimento, como idosos, crianças e pessoas com deficiência, promovendo sua autonomia e participação social.

Já o Educador Social realizará ações socioeducativas com diversos públicos, atuando na integração social de indivíduos em situação de vulnerabilidade.

O edital prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), negros (10%) e indígenas (5%). Os contratos terão validade até 31 de maio de 2025, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da administração municipal.

Assine o Correio do Estado