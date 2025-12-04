Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2857, quarta-feira (03/12): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2857 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$4,7 milhões.

Premiação

20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 4.614.602,26);

19 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 35.835,15 cada);

18 acertos - 75 apostas ganhadoras, (R$ 2.090,39 cada);

17 acertos - 556 apostas ganhadoras, (R$ 281,97 cada);

16 acertos - 3149 apostas ganhadoras, (R$ 49,78 cada);

15 acertos - 13338 apostas ganhadoras, (R$ 11,75 cada).

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2857 são:

87 - 36 - 20 - 80 - 82 - 52 - 12 - 34 - 99 - 22 - 95 - 92 - 13 - 77 -96 -26 - 74 - 69 - 30 - 04

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2857

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 05 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2857. O valor da premiação está estimado em R$400 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

