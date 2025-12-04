Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2857, quarta-feira (03/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

04/12/2025 - 09h27
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2857 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$4,7 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 4.614.602,26); 
  • 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 35.835,15 cada); 
  • 18 acertos - 75 apostas ganhadoras, (R$ 2.090,39 cada); 
  • 17 acertos - 556 apostas ganhadoras, (R$ 281,97 cada); 
  • 16 acertos - 3149 apostas ganhadoras, (R$ 49,78 cada); 
  • 15 acertos - 13338 apostas ganhadoras, (R$ 11,75 cada). 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2857 são:

  • 87 - 36 - 20 - 80 - 82 - 52 - 12 - 34 - 99 - 22 - 95 - 92 - 13 - 77 -96 -26 - 74 - 69 - 30 - 04

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2857

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 05 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2857. O valor da premiação está estimado em R$400 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 308, quarta-feira (03/12); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/12/2025 09h47

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 308 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 03 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 165.208,59); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, (R$ 8.158,45 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 1.512,89 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 509 apostas ganhadoras, (R$ 154,55 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 873 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 5853 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 6706 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 47143 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 308 são:

  • 16 - 18 - 12 - 35 - 19 - 40 
  • Trevos sorteados: 1 - 6 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 309

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 06 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 309. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2894, quarta-feira (03/12): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/12/2025 09h22

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2894 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1,7 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras (R$ 3.500,20 cada); 
  • 4 acertos - 530 apostas ganhadoras (R$ 105,66 cada);
  • 3 acertos - 9.661 apostas ganhadoras (R$ 2,89 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras (R$ 7.350,42 cada);
  • 4 acertos - 369 apostas ganhadoras (R$ 151,77 cada);
  • 3 acertos - 8.311 apostas ganhadoras (R$ 3,36 cada). 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2894 são:

Primeiro sorteio

  • 14 - 08 - 36 - 03 - 16 - 11

Segundo sorteio

  • 30 - 47 - 09 - 01 - 20 - 17

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2895

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2895. O valor da premiação está estimado em R$1,9 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

