Resultado da + Milionária de ontem, concurso 310, quarta-feira (10/12): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 310 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
8 apostas ganhadoras, R$ 30.342,62
4 acertos + 2 trevos
48 apostas ganhadoras, R$ 1.667,17
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
505 apostas ganhadoras, R$ 158,46
3 acertos + 2 trevos
1026 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
5923 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
7872 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
46918 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Os números da + Milionária 310 são:
- 15 - 42 - 33 - 16 - 34 - 40
- Trevos sorteados: 2 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 311
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 311. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.