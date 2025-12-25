Resultado da + Milionária de ontem, concurso 314, quarta-feira (24/12): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 314 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 7 apostas ganhadoras, R$ 31.150,08
- 4 acertos + 2 trevos - 40 apostas ganhadoras, R$ 1.797,12
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 766 apostas ganhadoras, R$ 93,84
- 3 acertos + 2 trevos - 648 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 7530 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 5483 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo - 55463 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 314 são:
- 07 - 17 - 21- 14 - 12 - 41
- Trevos sorteados: 5 e 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 315
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 315. O valor da premiação está estimado em R$ 14,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.