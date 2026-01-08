Resultado da + Milionária de ontem, concurso 318, quarta-feira (07/01): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 318 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, (R$ 117.683,23)
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, (R$ 12.552,88)
- 4 acertos + 2 trevos - 54 apostas ganhadoras, (R$ 1.867,98)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 890 apostas ganhadoras, (R$ 113,33)
- 3 acertos + 2 trevos - 992 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 9253 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 7181 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 71759 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 318 são:
- 03 - 23 - 49 - 22 - 38 - 06
- Trevos sorteados: 4 e 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 319
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 10 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 319. O valor da premiação está estimado em R$ 16,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.