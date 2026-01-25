Resultado da + Milionária de ontem, concurso 323, sábado (24/01): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 323 da + Milionária na noite deste sábado, 24 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18,5 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 99.261,38
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 18 apostas ganhadoras, R$ 4.901,80
- 4 acertos + 2 trevos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.432,34
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 753 apostas ganhadoras, R$ 125,54
- 3 acertos + 2 trevos: 1084 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8254 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8310 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 66335 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 323 são:
- 15 - 37 - 12 - 08 - 11 - 38
- Trevos sorteados: 5 - 1
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 324
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 324. O valor da premiação está estimado em R$ 19 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.