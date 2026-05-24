Resultado da + Milionária de ontem, concurso 357, sábado (23/05): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 357 da + Milionária na noite deste sábado, 23 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 43 milhões.
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 219.960,95);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, (R$ 6.517,36 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 49 apostas ganhadoras, (R$ 2.137,61 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1108 apostas ganhadoras, (R$ 94,53 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 1086 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 11046 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 7687 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 80139 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Os números da + Milionária 357 são:
- 23 - 42 - 38 - 07 - 08 - 10
Trevos sorteados: 01 - 02
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 358
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 358. O valor da premiação está estimado em R$ 43,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.