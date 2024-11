Resultado da Quina de hoje, concurso 6581, terça-feira (12/11)

PESQUISA

Apesar do bom resultado, no índice "ampliado", Mato Grosso do Sul registrou -7,7%, pior taxa entre estados com indicativos negativos quando comparado entre setembro de 2024 e 2023

Artigos de uso pessoal e farmacêuticos contribuíram com bom desempenho do varejo em todo o País

Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (12), a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) com dados relativos a setembro mostram que o índice de vendas do comércio varejista em Mato Grosso do Sul voltou para o positivo e acima da média do País.

Conforme a Pesquisa, na passagem de agosto para setembro, enquanto o volume nacional de vendas do comércio varejista avançou 0,5%, Mato Grosso do Sul fechou o índice em 0,8%.

Das atividades, os bons números foram vistos em quatro das oito totais, sendo:

(3,5%) Outros artigos de uso pessoal e doméstico, (2,3%) Combustíveis e lubrificantes, (1,6%) Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, e de perfumaria (0,3%) Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

Se lançado olhar sobre o índice local, ainda na passagem entre os meses de junho e julho, Mato Grosso do Sul registrava o pior desempenho do comércio varejista (-2,8%), enquanto o percentual nacional teve alta de 0,6%.

Porém, o volume de vendas do comércio varejista na série sem ajuste sazonal, frente a setembro do ano passado, foi de -0,6%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 5,1% e a variação no ano correspondeu a 6,4%, confirma a Seção de Disseminação de Informações (SDI) do IBGE em nota.

Análise

Com o avanço de 0,5 pontos percentuais nacional, tiveram resultados positivos outras 20 unidades da Federação além de Mato Grosso do Sul, índice que só teve retração em Amapá (-3,9%), Tocantins (-3,9%) e Mato Grosso (-2,5%).

Enquanto Minas Gerais, por exemplo, ficou no meio termo da estabilidade de 0,0%, os destaques positivos na passagem de agosto para setembro ficaram para:

(3,8%) Espírito Santo ,

Espírito Santo , (3,3%) Amazonas e

Amazonas e (3,0%) Piauí .

Sobre o cenário nacional, o IBGE traz análise do gerente da pesquisa, Cristiano Santos, dizendo que, ao longo do ano, "o desempenho dos setores de hiper e supermercados e artigos farmacêuticos sustentou o varejo. Não foi diferente na passagem de agosto para setembro, o que reflete certa concentração do consumo em itens prioritários, como alimentos e medicamentos".

Se comparado o índice que Mato Grosso do Sul registrava em setembro de 2023, porém, é possível notar leve queda (-0,6%), estando entre as cinco das 27 unidades da fedaração com resultados negativos no período.

Os números não são bons para o Estado também no comércio varejista ampliado, que nacionalmente teve variação de 3,9% entre setembro de 2024 e setembro de 2023, entretanto para Mato Grosso do Sul registrou -7,7%, pior entre os índices negativos.

Vale lembrar, porém que os comerciantes na Capital de Mato Grosso do Sul, por exemplo, projetam crescimento para os próximos meses, como abordado recentemente pelo Correio do Estado, se apoiando na temporada de festividades de fim de ano que estão porvir.

